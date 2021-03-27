蘇伊士運河大塞車 衝擊疫後世界經濟

台灣長榮 海運超大型貨櫃輪「長賜輪」(Ever Given)23日在蘇伊士運河 橫向擱淺，造成運河雙向航道阻塞，打斷全球能源與物資部分供應鏈。據各方研判，原本認為兩天後可脫困，情況卻愈來愈不樂觀，甚至要幾周後才能拖正巨輪，讓運河重新開通。在全球因新冠疫情摧殘、百廢待舉和復甦之際，經濟可能再受衝擊，各方需有最壞打算。

這是蘇伊士運河1869年完工以來從未發生的事，即使今日電子導航通訊技術先進，面對巨輪擱淺只能靠最基本方式脫困。蘇伊士運河連結地中海與紅海，是歐、亞、非三洲交通要衝，也是原油運輸重要通道，各洲原物料、民生物資經此轉運。

「長賜輪」載滿貨櫃從中國深圳出發，預定31日抵達荷蘭鹿特丹。23日在蘇伊士運河北行時，據埃及蘇伊士運河管理局稱「受埃及北部沙塵暴天氣影響」，在強風和能見度不佳下在新運河航道擱淺，所幸無人傷亡。

另有說法指貨輪疑遭瞬間強風吹襲滿載的貨櫃巨牆，因此偏離航道，此時船隻卻失去動力，意外擱淺，橫向卡住運河，迄今動彈不得。這條全球數一數二繁忙的交通動脈癱瘓，國際油價應聲上漲。

長榮海運總部在台灣，半世紀來Ever Green綠色貨櫃跑遍全球大街小巷。「長賜輪」擱淺後，照片瞬間傳遍全球，意外幫台灣再打一次國際知名度。但網上一些華人卻對台灣幸災樂禍，殊不知，它搭載的是深圳出口的中國貨，而受雇的船長和24名船員都是印度籍。

「長賜輪」2018年9月25日交船，由日本今治造船旗下的丸龜造船廠製造，船長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，為當今世界最長的貨櫃輪，載運量達2萬388個TEU(20呎標準貨櫃)。長榮海運是向今治集團旗下的正榮汽船株式會社承租這艘船。長榮已發表聲明，此事均由船東正榮負責；而正榮也聲明道歉，表示正盡一切努力處理。

全球海運上次發生巨輪事故是2016年2月在德國易北河，一艘中海集裝箱運輸公司旗下的「中海印度洋輪」(MV CSCL Indian Ocean)，從英國開往德國漢堡途中，在易北河擱淺。「印度洋輪」能裝載1萬9000個標準貨櫃，因控制設備故障而擱淺。最後動用12艘拖船把它重新拖回航道，那次擱淺沒有造成嚴重河道阻塞，這次「長賜輪」擱淺的影響卻非同小可。

據「紐約時報」報導，目前船東委託展開搭救的荷蘭Royal Boskalis Westminster公司指出，初步脫困方案失敗，現改用排出「長賜輪」壓艙水和油料，減輕船隻重量，期待本周末漲潮時用多艘拖船施力脫困。如果無效，就須調卸船上貨櫃，進一步減輕船重，恐將耗時數星期，甚至數月，對全球衝擊更嚴重。

而且這樣做極危險，涉及精算減去壓艙水油料及貨櫃數量後的船身重心。如果出錯，船身傾翻，貨櫃落水，船體受損難以航行，運河開通就遙遙無期。目前各國打撈與海難救援專家都趕赴埃及救援中。全世界密切關注搭救脫困進度，目前埃及用怪手和抽沙挖深運河泥土，本周末如能脫困，全球將大鬆一口氣。

全球經貿剛自疫情死裡逃生，氣弱體虛，無論生產鏈、供應鏈或石油供應，都經不起任何折騰。經過五天，停泊在運河南北兩側海上等候通過的船隻已逾200多艘，包括散裝輪、貨櫃輪、液化天然氣輪、油輪，單日全球貿易損失近100億美元，泊在外海的商輪還須擔心貨損與海盗，損失金額持續上升。

據航運界內幕消息，長榮海運已下令兩艘巨型貨櫃改走非洲好望角航線，航期將增加14天。可能說明內部評估救援工作一時之間難以樂觀。若更多商船改道而行，平均每艘增加47萬美元成本，貨運成本勢將上升，航期延誤，導致全球貿易嚴重受影響，運費飆漲、能源消費品漲價及全球通貨膨脹率上升，對全球經濟產生連鎖影響。

對美國的影響，包括一般工廠、汽車廠因零配件沒到位，無法繼續開工而須停工 ，工人就算打了疫苗也可能很難開工；其他消費品也漲價，影響疫後美國人就業生活，全球各國也面臨類似情況。

拜登政府剛實施1.9兆元紓困案，之後還將提增稅、基礎建設投資等法案。「長賜輪」影響美國多大尚無確切數據，但蘇伊士運河一天不開通，「蝴蝶效應」愈大，紙漿受影響，亞洲又出現搶購衛生紙風潮，波及全球經濟、民生，你我都要做最壞打算。