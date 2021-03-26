拜登擬砸3兆搞基建 振興美國困難多

拜登 總統團隊正研擬3兆至4兆元的振興美國 方案，可能在4月向國會發表國情咨文正式提出「重建美好未來」(Build Back Better)計畫。這個長期計畫能否成功，攸關美國振興和美中兩大國競爭；共和黨 是否支持，也是成敗和觀察美國國情的重大指標。

主流媒體披露的拜登計畫內容還不完整；白宮發言人莎奇不願證實。拜登2月向兩黨國會領袖說，如果美國不趕快在基礎建設投資，「中國會吃掉美國的午餐」。美國疫苗注射領先全球，疫情好轉，但還需要更多好消息和政策來振奮人心，扭轉全球看衰美國、認為霸權沒落的說法。

中國和許多國家常認為，美國像羅馬帝國一樣沒落了。有人舉康乃狄克大學俄裔教授圖爾欽(Peter Turchin）十年前的預測，認為美國政治的脆弱性，危機正臨近100多年來最高點，迎來「動盪的20年」。這個說法在川普執政、大選紛爭、國會暴亂、疫情肆虐和兩黨紛爭旁襯下，顯得很有說服力；也是中國空前自信、唱衰美國的根據之一。

拜登上台面臨「百日新政」壓力，他有志撥亂反正讓美國重回正軌。外界常提到拜登面臨「羅斯福時刻」，意指可效法同屬民主黨的富蘭克林‧羅斯福總統推出新政，振興美國。羅斯福1933年就任時，美國被經濟大蕭條打擊，四分之一民眾失業、民眾住帳篷中，他推出改革金融、擴大失業救濟、改善農業制度等15項法案，為復甦奠定根基。

90年後，拜登也在危機空前時入主白宮，疫情導致百業蕭條，還有逾千萬人失業，國家分裂、族裔衝突、貧富懸殊、產業凋敝，美國領導世界的地位岌岌可危。他必須效法羅斯福推出新政。除了已通過1.9兆元第三波紓困案作「前菜」，逾3兆元的基建計畫才是要上桌的「主菜」「大菜」。

目前披露逾3兆元的計畫，高盛和路透預估，可能投資達4兆元。為顧慮共和黨反對增稅，它不是一個龐大的包裹法案，而是多項個別立法。包括刺激經濟、基層建設和就業法案等。

一，基礎設施改建至少將花1兆元，和川普四年前的計畫相若。但川普任內完全跳票，連計畫都未提出。美國基礎建設落後，機場老舊、橋樑破敗、公路毀損、水壩瀕危、輸電和供水網絡陳舊、都會區地鐵系統高齡逾百年，川普自嘲如第三世界國家。電網老舊更直接造成德州一個多月前酷寒而大斷電。改善基建政府擴大投資可促進就業，刺激經濟，形成良性循環。

二，計畫用4000億發展新綠色能源，配套包括抑制石化能源開採、建全美電動車充電網，配合全球逐步在2040年前後將停產全汽油車。這是前瞻的計畫，卻傷害石油業而面臨共和黨抵制。

三，發展半導體業(晶片)、5G通訊科技，包括建郊區寬頻，還有可負擔高效能源住房等。鞏固美國科技領先中國，追趕落後中國的5G和寬頻建設都非常重要。其他如降低經濟不平等，撥款學前班、社區大學免費、推動醫療照護措施等，也和美國低層技術勞工不足，改善科技製造業外移等有關。但提高勞工福利和最低時薪，不利美國和世界競爭，「美國製造」如何不成畫餅，是兩難的抉擇。

從上述一鱗半爪可窺知拜登政府師法羅斯福，想讓美國脫胎換骨。但指望增加公司稅及富人稅籌款，在國會難獲共和黨支持，計畫須拆分成多個法案，但化整為零後可能成東拼西湊，踵繼歐巴馬、川普基建跳票的失敗步伐。

美國再不做，超級強權地位將不保，早晚被中國取代。但可稱為「超級基建」的計畫，兩黨意識形態可能作梗，繼續惡鬥杯葛的戲碼。共和黨人支持川普1兆元基建，如抵制拜登類似計畫，就流於政黨利益凌駕國家之上；在2022年期中選舉、2024年共和黨力圖想收復白宮，所謂「川普幽靈」揮之不去，拜登想獲共和黨人合作，非常困難。

部分共和黨人、中共可能都認定拜登「衰老可欺」。他日前登機當眾連跌三跤盡顯老態，讓更多人認定他只是反川普民意獲益的過渡總統。但拜登肩負8100多萬選民期望，期待政績歷史留名，25日記者會他宣布2024年將競選連任，基建宏偉計畫代表其雄心壯志，也是美國亟需的「大補藥」。

拜登在美國危急之秋擔任總統，究竟會時勢造英雄，或大形勢讓他時不我予，有太多變數。這個計畫將影響美國國運和未來，除了祝福它成功，我們只能觀察和等待。