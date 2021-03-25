美中阿拉斯加會談 衝擊全球局勢

美中阿拉斯加外交會談，是國際政治頭等大事。一石激起千層浪，衝擊每個國家對世界局勢的評估，而經過新評估後，各國新政策又將相激相盪，反過來影響原有的情勢。

對美中兩國互動，印太國家中南韓與印度謹慎表態。無論美韓「2＋2」聲明，或美印聲明(美國 防長與印度總理)，都沒有公開提及中國 ；南韓不敢得罪中國，因為北京對平壤的影響力和對南韓經濟的影響，首爾投鼠忌器。而印度剛與中國達成邊境停火協議，也不願再起爭端。

日本表態最強烈，除了在美日「2＋2」聲明中表示，將共同反對中國的高壓行為，阿拉斯加會談美中言語交鋒後，日本打蛇隨棍上，由共同社發布消息，在美日「2＋2」會談中提及，若台海有事，美軍馳援，日本也將提供協助，罕見表達介入台海爭端的可能性。

歐洲國家本來就不是鐵板一塊，除了中國近年來刻意經營與中東歐國家的「17＋1」對話，企圖把歐洲分而治之，德國為首的歐盟 又搶在去年底拜登上台前，與中國簽訂中歐投資保障協定，與美國的立場愈走愈遠。

但近日情況有變。歐盟理事會通過維吾爾人權侵害案，對四名新疆地方官員制裁，讓中國跳腳。尤其在阿拉斯加會談後，中國舉國充斥著「戰狼」氣氛，大家寧左勿右，清明理性的聲音噤聲；歐盟制裁中國官員後，北京外交部副部長秦剛深夜召見歐盟駐華代表團團長提抗議，並馬上反制裁，卻把事情給搞砸了。

由於中國反制裁對象包括德國綠黨的歐洲議會議員，以及歐洲規模數一數二的中國研究智庫柏林墨卡托中國研究中心(MERICS)主任鄭國恩(Adrian Zenz)，德國外交部召見中國駐德國大使吳懇「緊急會談」，表示中國的制裁不恰當，中國應立即收回制裁措施，歐盟與中國關係因此惡化。

法國與中國的爭端之前就在。法國參議院友台小組主席李察(Alain Richard)要訪問台灣，中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封措辭尖酸的信函，強迫他取消訪台計畫，引起法國各界譁然。法國智庫學者波恩達茲(Antoine Bondaz)批評此事，中國駐法大使館竟罵他「小流氓」「無恥」，法國外交部因此召喚盧沙野到部解釋，盧以太忙排不出時間為由，第二天才赴約。

歐盟制裁是由各會員國組成的歐盟理事會(European Council)做出的決定，每一個會員國都不反對。北京的反制裁，加上駐外大使一個比一個強悍的「戰狼」行徑，只讓歐洲各國更反感，勢將促成歐盟內部團結，而歐中投資保障協定的審議已中止，看來想在歐洲議會通過已出現困難。

美國國務卿布林肯23日參加北約外長會議，本以為與歐盟夥伴磋商對中國的共同政策，情勢會很困難，但現在看來，北京的作為反倒進一步擬聚美歐的「反中共識」。

現在變數在俄羅斯。看到美國拉幫結派，中方希望能爭取莫斯科支持，於是在阿拉斯加會談前，中方突然發布消息稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於22至23日應邀訪中國。雙方不是在北京碰面，而是在桂林，與外交慣例不合，看樣子是拉夫羅夫預定到訪問首爾前，硬插入的新行程。

俄羅斯願意配合北京，因為美俄剛發生摩擦。拜登總統在媒體訪問中，形容俄羅斯總統普亭為「殺人犯」(劊子手，killer)，批評普亭對政敵的手段，俄羅斯宣布召回駐美大使抗議，此刻有中國伸出友誼之手，俄國人當然馬上就握上。

王毅與拉夫羅夫會面發表四點共識，多為外交空話。中俄都強調自己不會結盟，最多聯合演習，俄國百般防備軍事科技被中國抄襲，軍事上能合作的有限。比較實質部分是，兩國為降低制裁帶來的風險，中俄應藉勢增強自主科技創新，逐步擺脫西方控制的國際支付體系等。

美國並不擔心中俄加強合作，但會關切俄國對歐洲的影響。尤其德國支持的北溪二號天然氣管線興建，美國認為有地緣戰略意義，施壓要求停建；但德國堅持僅有經濟目的，反對美國對參與計畫的企業施予經濟制裁，恐將使美國籌組聯盟的計畫增添變數，也可見國際政治的複雜。

今年7月將是美國國安顧問季辛吉秘密訪問中國50周年，那幾天改變世界地緣政治格局，促成日本搶在美國之前與北京建交，美國也從越戰抽身。50年後，在國際政治上，阿拉斯加會談會有同等的重要性，未來的變化，且讓我們拭目以待。