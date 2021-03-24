台海必有一戰 是美中盛衰的分水嶺？

中國大陸武力統一台灣 ，成為近期各方熱門話題。川普政府打「台灣牌」，國會通過多個有利台灣的法案；大陸內外輿論也把習近平延任目的，認定是想實現統一台灣。美軍印太司令部司令戴維森(Phil Davidso)在國會作證稱，北京 可能在2027年之前侵台，警惕戰爭的聲音對照台海美中台三方軍艦、戰機活動頻繁，台海必有一戰之說更甚囂塵上。

著名史學家、史丹福大學教授佛格森(Niall Ferguson)指出，美國 因全球事務備多力分，很像狐狸；而北京卻集中焦點在台灣議題上，很像刺蝟，「狐狸所知博雜，刺蝟惟逐其一」，最終台灣或台海問題恐成拜登政府不可承受之重。

佛格森認為，台灣對美國很像1956年蘇伊士運河對英國的意義。當年英國不滿埃及將蘇伊士運河收歸國有，想和以色列、法國聯手武力奪回；但美國顧忌蘇聯節外生枝，反對英法動武，最後運河落入埃及之手，英國霸權從此沒落，成了紙老虎。美國如果失去台灣或不肯為台灣而戰，會讓亞洲看到美國主宰印太地區的時代告終，中國將洗刷恥辱，重新成為亞洲霸主，台灣會成為美國沒落的潛因。

佛格森此說，像在鼓吹美國維護台灣和美國共同利益。美國對台灣從幾十年來的「戰略模糊」轉為「戰略清晰」。北京強調台灣是內政、是中國最核心戰略利益和紅線；但華府也明告北京，無法容忍台海和平現狀被打破改變，尤其是用武力手段。

美軍機艦頻繁通過台海，美國印太戰略和美日澳印「四方安全對話」，美法德等國開始在南海、台海活動，美歐政客、媒體都出現保護台灣聲音，台海已成全球熱點和最可能爆發戰爭的火藥庫，很難否認。

近期中共在福建靠近金門、台灣的地方修擴建多個軍機場，瞄準台灣短中程導彈數量增加。共軍戰機頻頻侵入台灣西南防空識別區，故意讓台軍疲於奔命和消耗。大陸說是針對美軍，台灣民眾也逐漸適應忍受，蔡政府深怕民眾歸咎她執政失策，似疏於提醒民眾防戰危機意識。民眾普遍認為兩岸打不起來，危險就隱藏其中。

川普執政力挺台灣，中共海外宣傳對台灣喊打喊殺、醜化台灣近年達新高峰。川普卸任前，美國駐聯合國大使Kelly Craft一度準備在1月13日至15日訪台。網上盛傳，那一天共軍戰機集結，是兩岸近年「最接近戰爭的時刻」，但未獲任何一方證實，如今海外華裔社區天天有武統台灣的激進聲音。

很多專家同意，台海隨時可能擦槍走火。但除非北京出現不可預測的危機，須對台動武轉移焦點，或台灣有激進的台獨動作挑釁，否則兩岸動武可能引發國際介入等骨牌效應，動搖中共政權。共軍閃電戰侵襲台灣的實力有限，眼前軍力和美軍差距太大。有專家估計大陸動武獲勝率在50%以下，所以兩岸續「打嘴砲」，真槍實彈打仗機會不那麼高。

從各方面研判，兩岸關係不佳，但中共發動大規模登陸戰可能性暫時偏低，因為軍隊調動立馬會被美台偵察獲悉，共軍渡海作戰能力更是一大短板；台灣「不對稱戰略」防禦、美日介入的後果和武統的巨大代價，兩岸都難承受，都讓中南海投鼠忌器。

所以中共如動武，更可能用奇襲強占台灣控制、防禦力薄弱的南海東沙、西沙島，或攻占金門、馬祖等外島，然後以戰逼統。另一種可能是發動導彈戰，癱瘓台灣軍事設施、公路、電廠、油庫等，人命損失更少的是網路戰或電磁戰，攻擊台灣交通、電力、通訊等設施，癱瘓台灣後逼民眾壓迫政府談判求和。後面這些流血較少、痛擊經濟的措施，美方能反應或支援的較有限，更值得台灣防備。

川普卸任後，拜登政府或國會兩黨並未放鬆打台灣牌。共和黨聯邦眾議員裴利提法案，要求把台灣視為「北約+」成員，即在北約加日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭之外，也納入台灣。中共對台須鬆緊適度，否則反作用力更有利台灣，使北京焦慮感日增。

有人認為，兩岸完成統一了，中國才算真正強大，美台卻不這麼看。弔詭的是，習近平愈集權，打壓香港和新疆，台灣民眾就愈反感拒統；但習權力愈鞏固也可壓制武統聲浪，台海和平或戰爭就看他一手拍板。而習愈強勢挑戰美國，美方也愈明目張膽力挺台灣；對台動武如失敗，中國穩定發展的大局一旦中斷打破，美中誰主興衰的答案，自然就顯現了。