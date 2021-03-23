中國空前自信的底氣 建在低估美國上

習近平領導的中國 表現空前自信，兩國阿拉斯加外交會談，楊潔篪斥責美國 ，立即成民族英雄和網紅。國際輿論認定，美中表現強硬都是為內需消費(domestic consumption)，做給自己人民看。習近平認定「東升西降」「中國可以平視世界了」，是自信底氣所在。這種認知符合事實嗎？什麼因素讓中共如此自信？「羞辱」完美國後，北京如何卑躬屈膝請求解除制裁？或認定美國走弱已難挽回，要強硬到底？

中方斥責美國的原因包括：一，發抒民族主義情緒。中國近兩年多受盡川普政府「凌辱」，忍氣吞聲已久，找機會「回敬」美方指責「中國病毒」；說「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，是爭平等話語權，放諸國際誰都難說是錯。

二，拜登 政府對中策略是聯手盟國遏制中國，讓很多中國人認為美國國力真的不行了，才須聯手各國，還無法阻擋中國崛起。美中不但平起平坐，中國各方面很快將超越美國。

三，藉挑戰美國也為明年中共20大習近平任滿十年後延任增添動力，排除內部阻擾。從兩會期間王岐山領導高官和「習家軍」頌讚習是偉大舵手，楊潔篪、王毅訪美言論是類似表態的外交延伸，既想為中美關係定調，也為習延任營造聲勢。

儘管中方有求於美國開放芯片等科技、取消中國貨關稅，但中共對內須展現習近平治下的中國多強大自信。2020年疫情衝擊下，中國無論疫情控制、抗疫等自認遙遙領先世界；疫苗研發不比美歐俄遜色。北京推動「口罩外交」「疫苗外交」，如今疫苗供應近70國，美國雖掌握7億多劑疫苗，盟國要求都不願提供，中共鷹派「環球時報」趁機帶頭嘲笑美國。

疫情前，中國人早就認定城市基建、高鐵等建設超前美國，嘲笑美國沒錢搞建設，破敗如第三世界國家。很多中國人認為美國黨爭嚴重、大選紛爭和國會暴亂等，疫情確診數、病歿數領先全球，都顯露衰敗景象；而中國疫情輕微、民眾生活受影響小，增添國人自信，認為是體制優勢和民族國家的光榮。

疫情衝擊下，中國去年GDP仍成長2.3%，是唯一成長的大國；美國則衰退3.5%，美國對中國貨需求仍殷切，難擺脫對中國依賴。習近平強調中國達成脫貧目標，實現登月、火星探險、自建北斗導航系統等，軍力拉近與美國差距，都是可不甩美國的底氣。

這些事實和宣傳混雜的訊息，在集體增強意識下，全國上下充滿自信。反觀拜登政府遏制中國布局謹慎緩慢，更引來川普支持者批評。

從幾方面看美中較量：一，中美實力拉近是事實，川普推翻美中建交40多年來關係的舊框架，就像川普說的，徹底脫鉤，甚至進入敵對。即使有人相信「拜登和中共關係良好」，但美中之爭是民主和專制體制在經濟、科技、軍事和人權等領域的較量，是世界主導權之爭。拜登只能接續川普的政治遺產，對中全盤策略雖未公布，卻難違逆七成美國民意，放鬆對中國的遏制提防。

二，拜登聯手盟國想用「科技民主聯盟」遏制中國，但各國在中國市場利益不同，這步棋能否收效在未定之天。美國須借盟國聯手，從半導體、人工智能、5G、量子計算等方面拖慢中國發展速度，說明已力不從心，難獨力抗衡中國。而中方也用疫苗、投資等利誘，突破美方布局。

三，拜登幕僚群承認，過去民主黨執政嚴重低估習近平的意圖和侵略性。拜登上月和習近平電話交談中曾警告習，不要相信中國自己說的「美國是衰弱的大國」；習隨後卻對西北地方幹部說，美國是世界亂源，也是中國發展和安全的最大威脅。雙方自認強勢使對彼此抗意識增強，兩國完全失去互信，愈來愈敵對。

四，習近平是否被幕僚誤導而低估美國，認為美國難振興了？拜登上任八周，已完成1.21億劑疫苗注射，占逾全球四分之一；美國各方面基礎扎實、振興的苗頭看好。中方卻押寶美國走弱，日後如何向美國要求半導體等科技解禁？這是不是自己挖坑往裡跳，不無質疑。

五，中國「訓斥」美國讓自己民眾很爽，卻讓西方更提防。「四方安全對話」(美澳日印)防中、法德等國加入南海軍事活動、歐盟30多年來首次因新疆制裁中方官員，北京對美歐外交陷入孤立。而戰狼外交發洩情緒短暫興奮後，北京早晚須衡量內外輕重，如何收拾殘局就等著瞧吧。