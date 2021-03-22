美中兩國 安克拉治吵完架後怎麼辦？

中共中央外事辦公室主任楊潔篪、中國 外長王毅上周千里迢迢到冰天雪地的美國 安克拉治，相信一定不是為吵架而來。因為中方一直希望與拜登 政府對話，聲稱「對話比對抗好」，但正式對話首日的開場白就脫序，演變成公開叫罵，或許是美方始料未及。

中方外交高層在美國領土展示對美國制度的質疑、嘲笑美國人價值觀、很像在蔑視拜登政府，以及對美國的世界領導地位公然挑戰，讓美國公眾領教什麼是「戰狼外交」，平添兩國關係「重置」(reset)的難度，兩國關係下一步何去何從？

世界兩個最大經濟體兩天的緊張對話後，雙方沒有共同記者會、沒有共同聲明，美方迄今未就對話進展說明，反而白宮國家安全顧問蘇利文意有所指地說「我們帶著清醒的認識來，帶著清醒的認識離開」，畫龍點睛指出拜登政府首次與中方過招，見識中方官員粗魯無禮、指鹿為馬的真實感受，印證此前國務卿布林肯此前對「一次性對話」的定位，以及否認中方說這是「戰略對話」。

中方或許為了緩解外界對中方「暴走」的批評，事後透過官方新華社單方面發布對話「成果」，以「雙方同意」的口氣列舉多項取得進展的議題，透露兩國將成立氣候變化工作組，並討論更改新冠疫情期間旅行和簽證政策，為彼此外交官接種疫苗提供互惠，並稱雙方同意討論「外交和領事使團」以及記者簽證問題。意味低階、事務性層級的對話還將繼續。

問題是，美中在涉及新疆、香港、西藏、台灣及網路空間等關鍵議題的根本性分歧，隨時可能讓這些事務性對話與合作觸礁。拜登政府迄今未就是否改變川普時代的對中強硬立場釋出明確信息，兩國也未同意再舉行新會商，更遑論中方此前一再呼籲解除川普政府加徵中國商品關稅，重新確立兩國已中斷的各種對話管道。

眼前迫在眉睫的是，聯邦參院兩黨議員正制訂一項旨在與中國展開全面競爭的法案。這項被稱為可匹敵第三輪紓困法案的重大立法，有望在3月底完成草案，4月中旬進入委員會審議，4月底在參院全院表決。立法主旨就是結合民主國家在科技領域合作，對抗來自中國的威脅，促使拜登政府延續川普政府對北京的強硬立場。

由民主黨籍參院多數黨領袖舒默，和共和黨籍參院情報委員會委員魯比歐等六位兩黨重量級議員聯署的「民主科技夥伴關係法」草案，要求在國務院設立一個跨部門辦公室，負責協調美國與其他民主國家在新興科技合作的夥伴關係，包括量子計算、人工智能、5G和半導體產業研究與制定標準。法案還要求制定戰略，設法尋求替代方案，避免從專制威權國家購買技術。

這項法案無疑要發揮美國的科技和盟友優勢，強力回應「中國製造2025方案」。正如中共外交高官楊潔篪在對話中表達的態度，中國只尊重實力，而且是數量上的實力。參院上述法案的核心，就是向中國展現美國的真正實力，也與拜登政府的戰略核心，即與盟友夥伴諮商，形成「聯合戰線」(united front)的訴求相契合。

未來北京將看到一個既維持川普政府強硬對中政策，又與盟友協調聯手封堵中國取得新科技的聯盟，應對中國自認已可平視美國的戰略。這樣的政策比衝撞魯莽，單打獨鬥的川普政策更難對付。

這次美中安克拉治對話，也可說是美中價值觀差異的分水嶺。楊潔篪會談中說：「美國不代表國際輿論，西方也不代表國際輿論。無論從人數或世界潮流來講，西方輿論不能被認為是國際輿論。美國在講什麼普世價值，什麼國際輿論的時候，想想自己心裡是不是踏實，因為你們不能夠代表，你們只能代表美國政府。」

這段話是習近平「東升西降」、「中國可以平視世界」宣示的進一步闡釋，將成為美國與西方民主國家合縱連橫的利器。從此美中的較量將是全面的，而非川普政府時期側重經貿，而輕忽人權和普世價值，美中的摩擦將成常態。

儘管安克拉治對話僅是拜登政府與中國交往的第一步，但對話帶給美國公眾的不良觀感，將給兩國關係「重置」蒙上陰影，經過這次激烈交鋒，美中之間短期內看不到很多合作的前景，反而共和黨籍議員已提案要求美國，抵制2022年在北京舉辦的冬季奧運會。假如成真，中國和美國等西方國家的新冷戰，可能就為期不遠了。