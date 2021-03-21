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與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

美中硬碰硬 誰能主導世界秩序看實力

社論

美中阿拉斯加會談19日結束，會談充滿火藥味，雙方針鋒相對，美方指中國是最大威脅，中方也反唇相稽說，美國才是最大威脅。會談結束雙方沒有聯合聲明或公報，只有各自發表聲明。美國經過川普政府四年反中(共)政策，拜登上台正待重建對中政策，雙方首次會談就硬碰硬，顯示美中關係將持續緊張，勝負將影響未來世界秩序；而中國硬碰硬的目的是先對內交代，未來能堅持多久，將成美中國力的真正考驗。

美方17日宣布，就中國全國人大通過修改香港選舉制度，制裁24名中港官員，制裁行動直接影響18日開始的會談。國務卿布林肯在會談中提出香港、台灣和新疆問題，認為北京違反人權、威脅台灣安全。但中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪堅持，香港、台灣和新疆問題是中國內政，不容外國干預。這些爭論重點，主要分歧在民主和極權制度不同，將來也難有解決辦法。

港台和新疆問題都屬長期問題，為什麼北京有求於美國解除經濟和科技制裁之際，還這樣強硬？至少有兩個原因。一，中國經濟迅速從疫情中反彈(去年GDP成長2.3%)，成全球唯一出現成長的主要國家(美國衰退3.5%，歐盟衰退7.4%，全球衰退4.3%)，經濟此消彼長使北京信心大增，認為中國無須依賴美國，使北京的姿態變得更強硬。

川普2017年訪北京，當時李克強總理說，中國經濟已建立基礎，有自行發展的能力，無須再依賴美國。今年1月，習近平在世界經濟論壇視訊演講也明白表示，中國經濟與全球經濟緊密結合，成為全球經濟不可或缺的一環；換言之，全球經濟少不了中國經濟，美國不再獨大，這也是楊潔篪在會談中直斥「美國沒有居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」的背景。

二，習近平的「威權統治」是中共既定政策，為強化集權、鞏固明年習近平延長進第三個任期，使北京對美政策更須強硬。習近平2012年上台，2018年初修憲取消國家主席任期制，將黨政軍權力集中一身；另一方面又極力提高黨權和政府權力，從嚴控制黨、政府和14億人民。

中共當局嚴密控制達空前高峰，對內加強壓制(加強壓制香港和新疆，強化對14億人民電子監控)，對外則大舉擴張(一帶一路、南海和「疫苗外交」向全球擴張)。控制和擴張是習近平既定政策，他在中共19大明言，要將「中國模式」輸出國際。楊潔篪這次會談中的強硬談話，反映習近平既定政策。

習近平之前，江澤民、胡錦濤任內的對內控制、對外擴張都沒這麼積極。正因習近平威權擴張，使鄰國和美歐認為中共或中國是當今世界最大威脅。美國面臨中國兵臨城下挑戰世界領導地位，不得不覺醒應對，這是川普政府2018年對中發動貿易戰、科技戰，2020年7月宣布改變美國對中策略，從交往改為對抗的主因。

美國遏制中國政策是兩黨共識，例如去年兩黨一致支持「香港自治法」立法，拜登不會改變川普對中國的政策立場，這也是國際現實。

美中競爭今後如何發展？習近平極權統治成敗，勢將成影響美中競爭的關鍵因素。習近平極權統治的基礎主要建立在經濟上，但大陸經濟是否真如中共宣傳那樣強大？就算中國GDP規模十年後或提前在2028年超越美國，卻難否認中國的人均GDP只有美國的六分之一。

國際貨幣基金的數據顯示，去年美國人均GDP為6萬6900元，中國只有1萬1014美元，兩者差距極大。這種差距也反映在教育、社會、生活各方面。無論中共如何宣傳，中國人仍熱中留美、移民美國或到美國買房。

迄今為止，美國經濟產值去年GDP為22.1兆美元，中國是15.4兆，美國軍事和科技仍大幅領先中國；新一代科技創新，美國在人工智能(中國在數據搜集上占優勢)、半導體、自駕車、雲端技術、量子計算、航太等都領先。中共自我宣傳強大，還不是國際公認的事實。美國贏得競爭勝利的最大信心來自歷史，因為從沒有一個極權政權能永續長存不倒。

拜登政府雖提到有些領域要與中國合作，但總體來說競爭才是主調；拜登外交政策主要是聯手盟友建立科技民主聯盟，維持70年來美國和盟友共同建立的自由貿易開放秩序，即所謂自由秩序(the liberal order)；只要這個秩序能維持，美國仍是領導這個秩序的國家，最後將擊敗中共的極權主義模式。

中國 美國 習近平

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