美中阿拉斯加嚴寒中會晤 難期待破冰

美、中兩國外交高層官員18日、19日在阿拉斯加會談。據氣象報告，阿拉斯加首府安克拉治18日氣溫是攝氏零下6度至零下18度。美中高層選擇這裡會晤，中方說法是這裡和美中兩國本土等距離的地點，而戶外零下嚴寒的凍結氣溫中，戶內會談能否破冰，雙方期待都不高。

美中這次會談比照之前的美日與美韓模式，也採取「2＋2」形式，由國務卿布林肯、國安顧問蘇利文，和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅出席。這是拜登 上任以來美中最高層外交官首次面對面。北京原來定位為「戰略對話」，布林肯馬上公開否認。中方原期待會晤可「做為未來對話的起點」，布林肯也表示「此刻無意有連串後續會談」，中方希望落空。

在毫無共識下，可以預料，阿拉斯加會晤不會達成實質性協議，反倒成為雙方唯一共識。前亞太助卿羅素說：「我們應將這次會晤視為試探交流，而非解決既有問題的談判。安克拉治會晤很可能是雙方尋求交集、審視各自策略，而非啟動任何形式的結構性雙邊對話」。

而中國 國際問題研究院常務副院長阮宗澤也說，「儘管現在還很難判斷對話的結果，但對話本身就說明了中美雙方都有較強的意願加強接觸，我們不能指望一次對話解決大家的關切，但這起碼代表一種良好的勢頭」。

從美國 國內政治考量，共和黨正找各種機會批評拜登對中國軟弱。所以短期內拜登既無需要、也不可能對中方讓步。會談中，美方不會客氣，話將講得很坦白；國務院事先預告，會晤中將提出「北京的行為已挑戰美國與美國盟邦共同的安全、繁榮與價值」。對新疆維吾爾人問題，美方甚至會使用「種族滅絕」字眼。

布林肯在日本時已預告，北京在東海、南海的活動，以及對台灣姿態，非但沒有降低區域緊張，反而是升高緊張，「我們期待有機會以非常明確的方式，向我們的中國同行提出一些我們對他們正在採取行動的疑慮。」

比起川普政府，拜登的外交團隊其實很有經驗，做事情也有步驟。在阿拉斯加會談前，拜登先召開「四方安全對話」視訊峰會，與各國領袖對談，聚焦遏制中國。此外，布林肯、奧斯丁先與日本、南韓進行「2＋2」外交、國防部長會談，不啻對中國布下天羅地網。

中國之前也列出一系列「不能談」的問題，強調是中國的內政問題和底線。外交部發言人日前再度表明，在新疆、香港問題上，中方不可能讓步；台灣問題上，外長王毅警告，美國不要玩火、越界，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府是沒有妥協餘地、沒有退讓空間。」

中方原本想要的目標很簡單：一紙共同聲明，對外表達正面訊息，並表示未來雙方將繼續會談。但美方已經撂下話：如果中國不做出一些讓步，沒有聯合聲明，也沒有後續會談，美國不會為談而談(Engage in talks for the sake of talks.)。

不過美中雙方會前聲明，都提到除了競爭的一面，在氣候與疫情也有可合作的一面，而雙方能直接面對面接觸還是有其價值，至少可避免誤解誤判，美方也可直接理解中國的意向。

現在有幾個核心焦點，包括一，美中誰更迫切需要突破？中國有外貿關稅影響出口問題、有晶片被美方箝制，科技業生存困難問題，亟需美方早日解禁；美國相對較不急。

二，美中恢復經濟各有擅場，中國製造業強勢，美方短期內很難轉移需求到其他國家，譬如疫苗注射的針頭、注射器，八成靠中國供應。當然，中方不敢卡美國脖子，否則貿易戰立即升溫。而各方預期，美國疫後經濟復甦將非常迅猛，領先全球。所以美方底氣也很夠，而中方也有稀土等籌碼可用。

三，會談另一目的，可能在探索未來拜登和習近平主席會面的可能性，事先向對方摸底。今年5月，新加坡將舉行世界經濟論壇，10月在義大利舉行G20高峰會，還有日期未定的APEC領袖會議，都提供美中領導人見面的場合。

美中不可能停止交往，阿拉斯加美中會晤是著眼大局的必要過場。雖然雙方事先明知不會有共識，對成果不抱太高期望；但為顧全大局，需要建立溝通管道與機制，既然定義為破冰會晤，選在遙遠的阿拉斯加會談，除了美中等距，有無冷落對手的隱喻暗示，就看雙方如何解讀。