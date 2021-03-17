拜登增稅有利稅賦公平 難獲共和黨支持

美國 國債赤字挖深即將超過30兆元大關之際，拜登 政府準備推動30年來最大增稅政策，公司企業稅率從21%增至28%，提高年薪40萬元以上者所得稅率、年收入百萬以上者加徵資本利得稅等。這些增稅有助稅負公平，估計十年內可帶來2.1兆稅收，多少扭轉富人少繳稅的不公平稅制，但法案想在國會通過，很不樂觀。

新冠疫情 是世界和美國的大災難。數據顯示，疫情一年來，富者愈富、貧者愈貧，貧富懸殊更嚴重。疫情衝擊就業，股票市場卻狂飆，有錢人的身價狂漲。CNBC報導，僅去年3月至5月居家避疫期間，富比世榜上600多位億萬富翁總資產就大增4340億元；亞馬遜貝佐斯身價飆漲346億，臉書查克伯格身價大漲250億，特斯拉的馬斯克兩個月內更成長48%，至360億元。這幾個月增加速度更快，顯然富者更富，底層民眾則更窮了。

疫情高峰時，美國多達2300萬人失業，每周靠政府數百元救濟金過活。打零工、靠微薄收入的民眾更艱困，各地發放食物救濟品中心或教堂大排長龍。美國冰火兩重天引發許多人同情或憤慨，怪罪稅賦不公。兩黨政治紛爭中，更質疑美國到底是民主制或財主制？寄望拜登執政後「劫富濟貧」。

貧富懸殊疫情前即已存在，現在更嚴重。川普、拜登共三波紓困，政府借債5兆元，挖深國債赤字。美國借債度日，很難永續，而川普上任後和共和黨2017年推動減稅，更是有利富人，刺激左翼激進勢力壯大，在各地「黑人的命也是命」示威中，也有這股勢力的影子。

民主黨內如桑德斯、華倫等聯邦參議員擁躉愈來愈多，和這種趨勢有關。華倫1月已提出課徵富人稅的法案，名為「超級百萬富豪稅法」(Ultra-Millionaire Tax Act)，要對淨資產超過5000萬元的家庭每年課稅2%；超過10億的家庭每年課稅3%，被形容像「打土豪、分財產」。

被指有社會主義色彩的法案，估計將對全美最富前100名富豪課徵780億元稅；其中，貝佐斯須多繳54億元、馬斯克多繳52億元、微軟比爾蓋茲多繳40億元，查克伯格多繳30億元。和這些富豪自願的公益捐贈相比，這些富豪稅不算多。

問題在共和黨如不支持，民主黨在參院很難獲60票通過法案；拜登的增稅案也一樣，為爭取期中選舉參眾兩院控制權，兩項法案能否付諸審議表決，充滿未知數。因此，拜登的增稅案與其說要追求稅負公平，不如說是政治表態：藉法案讓中間和左翼選民看清共和黨面目，藉此鞏固民主黨的國會控制權。

美國稅制不公，以鼓勵資本家投資、促進就業和經濟為名而減稅，最後卻流於嘉惠富人更多，政府卻從中產階層薪資上剪羊毛，變成不公平的稅務手段。

以川普2017年減稅案為例，雖刺激股市連漲，薪資階層的401(K)、IRA等退休帳戶跟著獲利，個人薪資稅級距和稅率也降低，但獲利最大的是富人和企業，公司稅率調降至21%(以往最高達39%)，並允許企業主通過調整收入結構，用另設的企業只繳15%企業所得稅，逃避個人最高達39.6%的所得稅。據無黨派的稅收研究中心說，川普的減稅案導致聯邦債務十年內增加至少7兆元，到2036年將增加超過20兆，使每個家庭平均額外多揹16萬元債務。

在複雜的美國稅法「變魔術」下，歷年來很多富豪實際繳稅率比薪資階層低；股神巴菲特就公開說，他實際稅率竟比中產階層還低，非常不合理。這種真相如選民普遍覺醒了，真的可能引發憤怒和革命！

拜登和民主黨有鑑於此，既推出紓困和刺激經濟法案，也想推動增稅來彌補稅收，追求稅負更公平。國債年底就超過30兆，增稅法案即使通過，十年內只能增加2.1兆收入，可謂杯水車薪。但如能扭轉稅負不公方向也不錯；最壞情況可能在共和黨杯葛下，法案動彈不得。

有人質疑，美國民主制早已變為「財主制」，有錢人靠遊說、捐款政客等主導立法，國家實際掌控在富人手中。石油公司不繳稅、疫苗製造和電商發國難財、富有著名的大學也獲政府紓困，製造更多不公，卻用各種手段避稅；薪資階層則分毫都逃不掉，後疫情時代富者越富、窮者越窮。

拜登的增稅案可能和移民改革一樣，都成畫餅充飢，難在本屆國會通過；而占多數的中產和底層民眾竟無力扭轉稅負不公，又不能發動革命，真的成為美國民主體制的另一無解難題了。