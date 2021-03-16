我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

拜登認知衰退？健康陰影揮之不去

社論

拜登總統上任已55天，迄今未舉辦正式記者會，創下總統100年未有的紀錄。有分析認為，這和拜登的健康問題有關；挺川普的福斯新聞網直指拜登認知衰退，可能無法應付記者提問，「他每天說話都在掙扎，有點嚇人」。唱衰即將79歲高齡的拜登無法完成四年任期從大選前就有，未舉行記者會更成了「證據」。拜登也常說錯話，讓民眾對他的健康加倍關注。

不舉行記者會就是健康有問題嗎？媒體舉例，川普上台27天就舉辦首場記者會，歐巴馬就任20天後，雷根、柯林頓就職九天後都有正式記者會；拜登遲遲不面對記者，難免給外界認知衰退、迴避問題等質疑。

從拜登勝選迄今，包括上周四全國電視講話，都有讀稿機可照稿宣讀，不易出錯。但是一，新總統就職後依慣例須及早向國人說明施政，不能只靠白宮發言人傳達；二，愈晚舉行記者會，愈易引發認知衰退質疑，聯想他語言組織或心智能力出岔，這就涉及國家安全了，茲事體大。

三，拜登2月27日在德州演講，唸嘉賓名單時突然忘詞，還一度說「我在這裡做什麼？」3月8日在白宮一場活動，拜登突然忘記國防部長姓名，最後用「那個管這個機構(國防部)的傢伙」來稱奧斯丁。

開不開記者會，也可從幾個角度看。一，美國政事百廢待舉，抗疫和經濟問題尤其迫切，內閣人事和紓困案後，接著如邊境危機、2兆元基建雄圖、振興美國製造、移民改革等，許多重大政策排長龍等待。拜登或許想等政策有眉目再向民眾說明，但違反慣例就須付出被質疑的代價。

二，拜登真的有一般老人常見的問題，譬如說話措詞遲鈍出錯，遺忘重要名稱。總統記者會須傾聽現場記者「烤問」，臨場作答，表現掌握國家大政的思考組織能力，甚至表現言詞機鋒，考驗大腦心智能力「正常」。記者會如頻說錯話，會讓外界訕笑或擔憂其執政能力，因此索性拖延。

三，共和黨或反拜登者大選時就拚命找拜登不適任的理由。拜登選前、競選過程曾多次說錯話。但他是8100多萬張選票選出，合法性、正當性無庸置疑，即使心智能力不強大，只要頭腦清楚，能把握決策方向，靠幕僚群支撐，總統運籌帷幄，充分授權，最後拍板即可，言詞表達未必是最關鍵問題。雷根是演員出身，專業能力不足，卻擅長協調溝通，後來被尊稱為「偉大溝通者」，同樣標準也應適用拜登。

四，總統不可能過問所有大小事，只要站在制高點，把握最有利國家人民或世界的方向，不影響總統職權行使和國家安全便可。而紙包也不住火，拜登有無認知障礙，民主黨執政團隊最清楚，無法靠保密來掩飾真相。總統健康如真有問題，憲法第14修正案(總統不適任，閣員連署將其解職)適用川普，也適用拜登身上，不必強為拜登開脫。

但拜登語言表達偶爾出錯，如突然忘記某位熟稔者姓名，上年紀的人常見。尤其繁忙疲累、睡眠不佳等情況下更常有，如因此就認定拜登不適任，恐也說不過去。

五，國家領導人健康在專制或威權體制中更敏感。譬如毛澤東、蔣介石、蔣經國，或阿拉伯國家、東亞威權獨裁者的健康，常牽動政局穩定、接班人權力鬥爭等問題。美國選出歷史上最高齡的總統拜登，竟出現類似疑慮，著實罕見。

但美國總統健康問題應不致成國家大患。一，法律明定，總統不能履行職責時，依1947年「總統繼任法」，副總統、眾院議長、參院臨時議長、國務卿、財長、防長等依序遞補，不會出現中樞權力真空。

二，拜登栽培賀錦麗，從提名、就職50多天來許多活動都帶著賀錦麗「見習」。拜登如無法完成任期，對交權賀錦麗似有部署或準備。果如此，美國將產生首位非裔和南亞裔混血女總統，即使賀錦麗的條件被質疑，但完備的法律制度使政局不致動盪。

很多人認為拜登是因不滿川普的選民發洩情緒而當選，他是過渡總統。但拜登上任迄今在抗疫、振興經濟等方面表現不錯，高達62%選民肯定他。他也有機會成為類似羅斯福推動偉大新政的總統，在關鍵時刻扭轉大局，就看他今後如何作為。

我們祝福拜登，但贊成他早日舉行記者會，並定期公布健康報告。這是慣例，也是對國人負責的必要舉動。即使記者會言談出錯，讓人看到老態龍鍾的總統，但總比說謊、常胡言亂語的總統要好一些。

拜登 美國 川普

上一則

酸溜的綠媒

延伸閱讀

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者
促川普鼓勵支持者打疫苗？拜登：鄰居可能比他有說服力

促川普鼓勵支持者打疫苗？拜登：鄰居可能比他有說服力
無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們

無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們
「支票+疫苗」拜登、賀錦麗宣導1.9兆紓困 旋風掃全美

「支票+疫苗」拜登、賀錦麗宣導1.9兆紓困 旋風掃全美

熱門新聞

美國三波紓困大撒幣 錢從哪裡來？

2021-03-10 02:06

慘痛的一年 中國抗疫表現勝過美國？

2021-03-14 03:00

中國疫苗重外輕內 和扶貧如出一轍

2021-03-12 02:00

「中國驕傲」變「辱華」 趙婷惹了誰

2021-03-08 02:19
國務卿布林肯(圖)和白宮國家安全顧問蘇利文18日將在阿拉斯加，與負責外交的中共中央政治局委員楊潔篪和國務委員兼外長王毅見面。(路透)

短評／美中高層恢復對話 象徵意義大於實質

2021-03-10 19:22

三種疫苗難分好壞 符資格者應快注射

2021-03-15 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」