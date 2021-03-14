慘痛的一年 中國抗疫表現勝過美國？

去年3月中起，美國 開始實施居家避疫，並關閉商業，至今一年，個人和國家都承受重大痛苦。本月11日，拜登總統簽署1.9兆元的紓困法案，讓經濟得到復甦動力；當晚拜登發表全國電視講話，承諾今年5月底前為全民提供疫苗注射，預言7月4日國慶可恢復正常生活，為美國人帶來新希望。就在12日，美國也完成1億劑疫苗注射，跨過歷史性里程碑，為結束一年的慘痛抗疫增添動力。

過去一年是美國史上罕見慘痛的年份，比九一一恐襲和金融危機受挫更大。拜登11日講話當天，美國因疫情 死亡人數達52.7萬，超過兩次世界大戰和越戰死亡數總和；累計染疫人數達2940萬，美國人口只占全球5%，但染疫數卻占全球染疫人數25%。美國是全球最富強國家，醫療水準全球最高，但抗疫徹底失敗，「美國優越論」崩潰，淪為國際笑柄。

慘痛經歷即將結束，此時是反思抗疫失敗的時機；美中兩國抗疫經歷截然不同，略作比較有其意義，也可作為未來面對類似災害的參考。

一，新冠疫情起於武漢，習近平政府去年1月23日宣布封城，全城1100萬人被禁足；斷然封城反映疫情嚴重，真相迄今未公開。習近平去年3月10日巡視武漢時，疫情基本已獲控制，所以3月中旬後，北京開始對內外宣傳抗疫成功，並向外國輸出抗疫經驗，推動「口罩外交」。

中國 為何能在很短時間內控制住疫情？關鍵在全面和嚴厲的控制。除了封城，武漢政府逐家逐戶搜查找出可能感染者，將人隔離；封城後，禁足一度擴展至全國，高峰時被禁足者達7.5億人。

中共嚴厲控制手段，充分反映「極權優勢」；禁足之嚴厲和全面，只有中共做得到。習近平2017年在中共19大會議說，要將極權控制和國家資本主義的「中國模式」輸出，與西方民主資本主義模式競爭；中國成功抗疫，美國抗疫失敗，讓中國模式獲得另一次空前的信心。

但其實中國抗疫有失敗的一面。不少研究發現，武漢2019年11月、12月已出現新冠病例，但政府一直隱瞞未公開，吹哨醫師李文亮等被警方約談告誡；習近平曾說，他去年1月7日首次在政治局會議討論疫情。換言之，從2019年11月到2020年1月23日封城，習政府早知有疫情，卻隱瞞不宣布，病毒因此不斷傳播，導致全球疫情大流行。

傳武漢下令封城前，已有500萬人出逃，讓病毒擴散至全國各地和外國，因此造成病毒全球傳播的彌天大禍。中共對全球造成的災禍，遠遠超過成功控制國內疫情。

中國抗疫還有許多遺留未決的問題。既然病毒和疫情起於武漢，病毒是否源於實驗室，或源自蝙蝠等野生動物，爭議很高，迄今沒有定論。病毒禍及全球(全球至今1.2億人確診，260萬人死亡)，造成的世紀災難還在蔓延，即使中國大力輸出口罩、防護物資，如今供應疫苗給逾66個國家，但疫後國際清算、求償浪潮未必就此平息，如何發展很難預料。

二，從去年4月到7月，再到今年1月，美國出現三波疫情，一波比一波大。4月時全美單日最高3萬人確診，7月增至單日7萬人確診，1月再增至單日20萬人確診，反映美國抗疫失敗。

輿論多數認為，川普總統難辭其咎。他從病毒傳入之初到卸任，始終對病毒掉以輕心，坐視疫情傳播。美國號稱有全球最佳醫療系統，包括聯邦疾控中心(CDC)都有弱點，病毒檢測和病例追蹤落後，對口罩的重要性、供應鏈，從去年1月至3月一直忽略，直至疫情大爆發，4月才開始呼籲全民戴口罩，後知後覺造成嚴重人為失誤。

美國是民主國家，與中共極權制度不同。中國重視群體和國家，美國強調個人和自由。美國人是否戴口罩和保持社交隔離，最終取決於個人選擇。兩國抗疫理念、方法不同，導致抗疫成敗有異。

台灣、南韓、新加坡和紐西蘭抗疫成功，備受全球讚譽。這些地區人口不像美國多，民眾願配合政府，自覺性防疫；美國抗疫卻完全政治化，紅藍州、兩黨理念不同，兩陣營民眾互相叫陣，美國人的任性更成疫情擴散的幫凶，相對也反映美中抗疫措施和管理品質差異，決定美中抗疫的成敗。

川普政府忽視疫情在前、疏於管理在後，譬如疫苗生產後配發紊亂，拜登政府接任才逐漸扭轉頹勢。拜登就職已53天，抗疫措施撥亂反正，疫苗發放和注射效率提高，成為美國結束慘痛經驗的助因。