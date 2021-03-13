抗中國：四方安全對話到科技民主聯盟

拜登 總統11日簽署美國 史上罕見的1.9兆元紓困法案。除了紓解新冠疫情衝擊下的經濟，因金額龐大、內容繁多，也將大幅充實社會福利，影響深遠。這是拜登上任百日第一個重大法案，跡象顯示，拜登接著將以和中國 競爭為主，推出第二項重大法案，對美國及世界產生重大衝擊。

美國過去四年和疫情中從中共學到的教訓是，中共依附在崛起的中國上，恢復民族自信過程將以取代美國的世界龍頭地位為目標。拜登延續川普政策洞察北京意圖，他12日與日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪視訊「四方安全對話」，可視為內外合一、啟動對中共圍堵的起手式，具體作法是建立「科技民主聯盟」對抗「獨裁專制科技」的中共。

拜登執政風格表面極講究兩黨共識立法，在完成共和黨一致反對卻難以抵擋的紓困法案後，對中國的具體行動將是拜登最易獲兩黨共識的第二項重大法案。拜登團隊與國會民主黨計畫一月一案，紓困案後原本是振興就業的工業政策法案、基礎建設法案，還有黨內極力遊說的移民改革、氣候變遷、選舉改革、槍枝管控等，但這些法案爭議性太高，勢將導致兩黨爭議、社會再次撕裂。

於是參院民主黨領袖舒默轉而領導起草多項與中國科技業競爭的法案，可能成為兩黨共識。舒默聲明說，以中國為目標的法案將重新整順美國科技供應鏈、擴張半導體產能、創造全美5G網絡、投資數十億到製造業，建立多個地區性高科技生產中心等。

法案目標在讓美國在高科技領域與中國競爭，創造就業。拜登政府與國會民主黨已開始製造輿論，目標在4月完成，且有把握獲兩黨共識支持。

外交方面，拜登與日澳印三國領袖「四方安全對話」(Quad)會談，中共成主要議題。東亞和南亞國家對中共極感不安，但也不希望與中共正面交鋒，川普做法讓這些國家陷入兩難。拜登選前選後一再強調不讓盟友為難，要解決盟友難題共同對抗北京。他沒有另起爐灶而是充實川普政府搭建的「印太戰略」聯盟，四國聯手抗中的戰略清晰，並將朝「Quad+」擴充。

具體作法是把組合中的「民主國家高科技同盟」納入「四方安全對話」。民主國家高科技同盟(Techno-Democracies)是近年應對運作成熟的「專制國家高科技集團」(Techno-Autocracies)。具體目標是民主國家要掌握與制定高科技策略，運用制度法規，讓不想在經貿上得罪中共的美國盟友，有合作對抗中共的具體可行方案。

這項大行動醞釀已久，本月1日隸屬國會的「人工智能國家安全委員會」提出警告，宣告美國將以具體行動在半導體、人工智能等領域急趕直追，抗衡中方的高速崛起。在12個西方高科技國家(T-12)主導下，納入四方安全對話架構下的盟友，包括南韓和台灣等。

西方國家摒棄長期的自由市場機制和資本主義模式，用國家團隊集資與主導人工智能等研發，拜登政府鐵了心，美國與盟友圈將在此一領域與中共的專制模式全面長期較勁。

拜登政府對中國強硬政策繼續深化，美中關係形同按川普政策落實進第二階段，雙方「已不必修復什麼關係了，因為已經沒有關係了」。按目前議程，四方安全對話12日打頭陣，接著國務卿布林肯與防長奧斯丁將帶著四方安全對話共識，赴日本、印度舉行國安高層外長、防長「2+2」會議，鋪陳運作。

兩人訂18日與北京負責外交的楊潔篪、王毅在阿拉斯加會面。中方應美方邀請的會面，可能成拜登對北京強硬立場的通牒宣告，雙方必然在台灣、香港、新疆維族、掠奪式貿易、關稅、科技竊取等議題交鋒。中方可能老調重彈，把美中關係現狀怪罪川普政府；美方勢將拒絕接受中方自拜登上任以來的喊話和條件。

美中難有交集下，拜登與習近平此時自然沒有見面的必要。白宮發言人莎奇說，「(未來會面)不預期會以峰會形式進行」，「總統及其國家安全團隊在未來數月和數年內，與中國和該地區其他國家進行一系列接觸，並直接參與其中」。

莎奇說，通過這些活動，白宮最終會與中國討論一系列問題，但也尋找與中方合作的機會。說明當前美中關係仍是「話不投機半句多」。美中繼續敵對下，國會4月審議有關中國法案時，美國輿論氣氛可能讓華裔無端遭受更嚴重歧視，值得所有華亞裔警惕。