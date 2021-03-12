中國疫苗重外輕內 和扶貧如出一轍

美國 目前已完成9820萬劑新冠疫苗 注射，約6407萬人已接種輝瑞、莫德納或嬌生的疫苗，每天並增加210萬人注射。中國 有多少人注射？官方原預定春節前完成5000萬人注射，進展如何迄今秘而不宣。反而兩會期間，官方不斷炫耀中國疫苗已供應全球逾66個國家，涉嫌「重外輕內，外人優先」，逐漸引發內外質疑聲音，其做法和對外國大撒幣，國內扶貧卻相對被輕視如出一轍。

多家國際媒體質疑，中國大肆渲染國產疫苗成就，卻曝露中國人注射疫苗比率過低。歐盟理事會主席米歇爾說，中國人接種比率比歐盟國家低兩倍，更無法與美國(近20%已接種)、以色列(逾50%)等相比。大陸抗疫專家鍾南山日前披露嚴峻數字，中國只有3.56%人口注射疫苗。中國一家研究機構擔心，世界將因免疫力強弱分兩個，中國把自己劃入抵抗力弱的一邊。

中國迄今已獲得逾16個國家共5億劑疫苗訂單，商機無限。至於免費援贈各國輸出多少劑，約50多國各獲多少劑疫苗，官方未公布。「疫苗外交」成為習近平當局宣傳中國強大、援助外國抗疫的主調，並拿來和美國比。但同胞注射比率偏低，重外輕內逐漸成街談巷議的話題。

歐盟理事會主席米歇爾質疑，中、俄兩國為什麼放著本國龐大人群不接種，卻把疫苗當外交工具，大肆渲染幫60多國提供疫苗？法德等國媒體認為，中俄兩大國不要華而不實作秀，把本國疫情解決了，中國免疫力大幅提高，對世界的貢獻比什麼都大。

這樣說，一定引來中國「戰狼」批評，指責外人看不得中國好，中國做好事、善盡國際義務援助其他國家，還引來酸葡萄式批評。

中國為什麼這樣做，可歸納一些理由。一，目前正值兩會召開，集體歌頌習近平是偉大舵手，領導有方，為習近平明年中共20大順利延任進第三任期唱讚歌，領導人將變終身制，宣揚疫苗外交就是鋪墊之一。習當局標榜抗疫贏得偉大勝利，疫苗外銷、贈援外國，國人注射自然沒那麼急。

二，中國已開發17種疫苗，七種進入三期試驗，四種獲准上市。其中國藥、科興疫苗已大規模注射並外銷。但香港出現至少三起注射後死亡案例，雖未必和疫苗有關，很多民眾仍有疑慮，加上注射謠傳有些地方需收費，大陸疫情未像歐美大規模爆發，疫苗注射相對不受重視，情有可原。

三，去年迄今，中國被國際質疑是疫情擴散罪魁禍首，疫苗外銷或援贈有助改善國際形象，洗刷汙名。中國利用爆發式生產力，譬如國藥稱能在今年生產10億劑疫苗，甚至年產30億劑。科興也稱，6月後每年可產20億劑疫苗，比目前產能超出四倍。另一家生產一劑式疫苗的康希諾也說，年產能力可提高一倍，達5億劑。

現在流行一個術語叫「疫苗戰爭」，指各國在有限時間內、圍繞有限的疫苗產能爭奪，就是疫苗博弈。而疫苗使用讓世界分成兩個，一個是大規模接種而成為有抵抗力(群體免疫)的世界，經濟和生活恢復正常；另一個沒有抵抗力，只能靠嚴格隔離和犧牲經濟成長，後者當然居劣勢。

中國安邦智庫日前公布研究，擔憂中國低估疫苗戰爭的危險性，最後會不會「起了一個大早，趕了一個晚集」，太早宣布中國防疫成就的各種成功，使世界科技界不願與中國配合，讓中國巨大疫苗需求量與疫苗產能、購買方便性、接種能力之間形成缺口，造成階段性困難。

國際媒體則認為，中國領導人太早高估中國抗疫勝利，未意識到抗疫最終勝利取決於中國人整體免疫力普遍程度。

中國疫苗配發重蹈重外輕內覆轍，就像每年都天價金錢援助窮國，大撒幣忽視國內6億月收入不足人民幣1000元的民眾，太強調國家目標，「寧贈友邦，不予家奴」受到批評。不過中國下半年也可能一飛沖天，短時間內完成全國疫苗注射，給國際另一個驚奇。

另一問題是中國疫苗有效性、透明度、安全性能否贏得國人普遍信任，不出現有錢、有門路的人搶著從國外找疫苗。法國「世界報」指中國疫苗信任度是大問題；海外也有媒體質疑中共進口疫苗「特供」中南海高層。

拜登夫婦、川普夫婦和許多社會名流都已注射美國疫苗，以身示範疫苗安全，不要抗拒注射；有國際媒體主張，習近平、李克強也應公開伸出胳膊，接受國產疫苗注射，以證明國產疫苗質量好，帶領民眾自願注射。