拜登求兩黨共識漸破滅 衝擊外交政策

拜登 政府強行通過第三波疫情紓困方案，導致國內政治又劍拔弩張，影響所及可能對外交政策產生衝擊，尤以對中國 政策為最，值得朝野留意。拜登競選總統期間及當選後，都信誓旦旦要追尋「兩黨一致」的政策，畢竟以他擔任六屆聯邦參議員和八年副總統的經驗，選民相信他可以與國會的共和黨 老朋友攜手合作，避免黨派爭執。

拜登也必須如此。民主黨雖然掌握白宮，但在參議院席數平手，要靠副總統賀錦麗投下決定性一票，才能通過普通法案；民主黨在眾院的多數也只領先11席，沒有共和黨合作，各類施政勢必會遭遇阻撓，不能全靠總統用行政命令推動。

而另一方面，拜登剛就職憑新總統高人氣，上月下旬兩項民調，滿意度各達56%、63%，讓共和黨不敢造次。而疫情仍嚴重，經濟未復甦，政府要動用緊急措施，推動緊急法案，想必共和黨不會不支持。何況兩黨一致對中國強硬的共識空前高，也有助兩黨一致的政治氣氛。

其實，拜登政府剛接任前幾周，受惠於兩黨一致對外交政策的支持，尤其對中國的強硬態度。而拜登政府運用「恐中、反中」共識，一方面繼續誇大中國高科技與經濟上的成就，刺激美國國內改革；另一方面，在兩黨一致對抗中國的共識下，也讓內閣人事案在國會順利通過。

剛開始的六周，拜登的人事案非常順利。除了白宮預算主管譚頓撤銷提名，其他內閣人事共和黨未出手阻擋；川普二次彈劾，共和黨部分國會議員也跨黨投下贊成票，可是1.9兆紓困案卻讓拜登開始踢到鐵板。

部分溫和派共和黨議員希望白宮能妥協，刪減紓困金額，拜登拒絕了。5、6日經20幾小時辯論，參院最後僅以50：49票通過，投票結果黨派涇渭分明，沒有一位共和黨參議員支持；紓困案10日再送回眾院投票，同樣沒有一位共和黨眾議員支持，讓拜登承諾搭起兩黨溝通橋樑、跨越政黨分際，證明開始走不通了。

未來還有更多爭議性法案，譬如用2兆元推動基建、選舉改革、槍枝安全法、工會權益保護法等，對民主黨來說是明年11月期中選舉前須拿出的執政成績單，否則可能被選民懲罰。而中間選民也可能因拜登無法與共和黨合作妥協，而懲罰民主黨。

民主黨內激進派和溫和派之爭，也是一大難題。進步派堅持，既然現在控制白宮與國會兩院，就要全力推動改革，不要管共和黨反對。尤其參院用冗長發言(filibuster，俗稱「費力把事拖」)議事干擾程序，更應以目前的多數優勢予以強力排除。

參院的冗長發言，本可用60票通過來阻止，但民主黨只有50票，遠遠不夠，雖然這項內規可以簡單多數修改，取消藉冗長發言作為議事杯葛手段，但它是「核武選項」，後果不堪設想。

參院向來維持君子之爭風度，如果民主黨以些微優勢即改變內規，取消冗長發言，就成赤裸裸的「多數暴力」。幾年後，輪到共和黨占多數，民主黨連議事干擾的武器都沒了。冤冤相報，不是國會議事應有的方式。

民主黨與共和黨間惡化的氣氛，不僅對國內政策與法案有影響，也將對外交產生直接或間接衝擊。拜登政府如私下反省，川普能當選，至今還受這麼多人支持，是因民眾對川普的外交政策有感。

拜登政府詮釋外交政策，更心心念念強調對內效應，無論國家安全顧問蘇利文，或國務卿布林肯，都強調一般民眾或中產階層想要的外交政策，不像川普獨斷獨行、只求爽就好；政府官員必須更好地解釋，為什麼外交政策對普通美國人也很重要。

這也解釋為何拜登政府在貿易與高科技方面，都顯露比川普更照顧一般民眾想法或利益，譬如延續對中國經貿強硬；而對自由貿易協議，如重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，拜登政府也須兼顧工會意見，寧可延到國內準備好再談。

拜登政府不像川普，強調反中政策達到國內政策效果，因為有其極限。布魯金斯學會的何瑞恩近日就不點名批評，過分注重對內效應，會弊大於利。因為誇大中國的能力與企圖，會把想像的敵人，推成真正的敵人。因應美國的敵意，中國也會加強敵對，成為「自我實現的預言」。

而操作如不小心，將導致中國政策變爭議話題，共和黨會拿它攻擊拜登政府軟弱，屆時政策扭曲成兩黨相互攻訐的武器，獲利的是中方，就非美國之福了。