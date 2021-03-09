美中台和全球 爆晶片和疫苗爭奪戰

拜登政府發表首分國家安全戰略暫行指南，點名中國20次，強調中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手。指南並指出，美國 支持台灣 這個民主政體，台灣是重要的經濟與安全夥伴，這符合美國的長期承諾。

美國發表「批中挺台」主張時，有兩項關鍵物資受到全球關注，直接衝擊美中台關係的互動。其一，半導體晶片，美國擔心過分依賴台灣，已成為美國戰略弱點；其二，新冠病毒疫苗 ，當西方國家大搶疫苗時，中國已向亞、非、中南美洲甚至歐洲至少69國輸出疫苗，被視為「疫苗外交」，讓美國倍感威脅，將邀集盟友規畫疫苗提供計畫，要和中國大打疫苗戰。

美國人工智能國家安全委員會日前向國會提報告，警告中國在人工智能(AI)研發已取得驚人成果，委員會主席、谷歌前CEO施密特更直言，「由於對台灣的依賴，我們正失去在微電子學尖端科技的領先地位，這些科技正是美國企業和軍隊的動力來源」。

副主席沃克強調，美國只差110哩就要從領先兩代變成落後兩代。為什麼是110哩？因這距離正好是台灣和中國大陸間的地理距離。

沃克擔心的是，如果中國大陸武力併吞台灣，將獲取台積電研發製造基地，等於讓美國直接落入敗部。就算中國不攻擊台灣，美國從東亞採購近九成積體電路，暴露美國完全依賴外國生產尖端半導體的弱點。美國為擺脫這些依賴，光是說服台積電在美設廠還不夠(台積電將投資120億美元在亞利桑納州設廠)，美國必須聯合「民主同盟」在美國境內生產最先進晶片，並振興美國半導體產業，迎頭趕上。

正因美國和全球對台灣晶片的強烈依賴，台灣將台積電封為「護國神山」企業。不僅因台積電技術領先，美國的依賴使台積電像台灣玉山山脈擋住颱風來襲一般，美國會為台積電而全力守護台灣，不讓中共侵台得逞。

美人工智能國家安全委員會的示警，卻是另一種方向的思考。因為台灣「被(中共)視為叛離的一省」，中國從未放棄武統野心，也讓美國陷入可能的戰略風險。基於美國利益，「擺脫依賴」才是解決之道；換言之，美國為了降低風險對台施以必要的技術管制或限制，反而可能成為台積電進一步發展的難題，「護國神山」的想像，只怕是過於簡化天真的推論。

台灣晶片製造代工能力強大，成為各國爭奪對象。因為新冠疫情控制得當，台灣在疫苗爭取部署上反而落後，有許多專家警告，許多亞洲國家因疫苗打得慢，反而可能影響國門重開與經濟復甦腳步。

台灣有人提出「用晶片換疫苗」想法。雖然台灣官方一再強調，暫不接受大陸產製的疫苗，然而因為民意對疫苗缺貨的反彈，官方也改口，說如果世衛組織接受，台灣也願評估考量使用大陸疫苗。大陸的說法是，向世衛提供疫苗的施惠範圍也包括台灣。

搶晶片、奪疫苗，在複雜的美中台關係上，也變成極敏感而有趣的戰略考量。拜登政府在重整全球供應鏈戰略上，將聯手台韓日等建立「去中國化」供應鏈；美國也著手對半導體、藥品和稀土等戰略物資供應鏈漏洞補缺，避免中國以此威脅。同樣，美國也將在和日本、印度和澳洲「四方安全對話」，攜手發展對亞洲疫苗提供計畫、以突破「中國包圍網」。

有趣的是，反而是台灣有人評估，如果中國疫苗能落實惠台政策，未嘗不是兩岸低迷關係的可能突破口。蔡英文政府最近國安人事調整，也放出對兩岸政策可能放軟的方向，但仍缺乏有效觸媒與機會，讓兩岸能恢復過往對話與互動。

對疫苗政策與兩岸人員往來政策的檢討，如能因疫情而使中斷的兩岸交流逐步重啟，相互試溫，未嘗不是營建改變的有效方案。只是試溫政策要如何抛出，「九二共識」的障礙如何排除，需要智慧，否則光是鳳梨檢疫暫停輸陸政策，就能讓台灣民意沸騰，反中仇中情緒再起，如何降低這種對立敵意，疫苗供給只是可能方案之一。

問題是，大陸提供疫苗不是問題，台灣民眾能否接受反而是另一個關卡。同樣，美國對類似的「疫苗攻勢」如何看待，反而成了另一波角力戰場。台灣當然也想擺脫對中或對美依賴，只是美中容不容得下台灣「自主爭氣」不受控，只怕也難。可預見的是，這場晶片、疫苗戰的拚搏才剛開始，美中都不會輕易讓步，台灣更難以置身事外。