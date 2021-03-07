北京在港大幅推進 拜登聯盟軟弱無力

拜登 總統就職一個半月，對中國政策重點在組建聯盟共同抗中，但這種策略需要時間，各國對中國各有利益，因此困難重重。就算組成聯盟，也可能無力阻止習近平政府加強對內控制、對外擴張；眼前最值關注的是，北京 在香港 強化控制，大幅推進，大肆搜捕和起訴民主派人士，5日揭幕的中國全國人大會議又要「完善」香港選舉制度，一旦落實，就算拜登的民主聯盟數月後組成，香港政治形勢已面目全非，拜登想對香港問題有所作為，前景很難樂觀。

拜登政府對中國策略有五個重點。一，認定中國是美國最大競爭者，特別是習政府的極權傾向對美國造成重大威脅。二，美國必須制訂一套更有效的對中策略，包括制訂目標，採取行動，逼使北京改變。三，新策略以組建聯盟為主，聯盟又分多個，例如貿易聯盟、科技聯盟、人權和自由聯盟、以及區域聯盟(例如亞太聯盟)等；各聯盟由不同國家組成，就各領域聯手抗中。四，對中政策包括競爭和合作，貿易、科技、軍事和人權等競爭，但對氣候變遷、清潔能源和抗疫等問題合作。五，新的對中政策強調加強美國經濟發展，包括增加科研投資，使中產階級強大，「強本」就可進一步發動外交攻勢。

但這套策略推行需要時間，至少需數月，才能見到各國聯盟成形。而組建各聯盟存在不少困難，例如須逐一遊說參與國、與各國討論和制訂共同目標和可能採取的行動，不這樣就難以達到逼使北京改變的效果。

相對而言，北京的決策模式更快速有效，香港眼前情勢正反映這一點。港區國安法去年6月30日生效，半年多來已逼使街頭遊行示威銷聲匿跡；2月28日北京和港府依國安法起訴47人，他們大部分是民主派議員，中共大有一舉肅清民主派勢力之勢。5日揭幕的全國人大，又要「完善」香港選舉制度，新選舉制度預料很快會落實，等到拜登聯盟半年後組成，面對香港徹底惡化的政治環境，將更加軟弱無力。

香港47人被控「串謀顛覆國家政權罪」，指他們參加去年7月舉行的民主派立法會初選，串謀取得立法會過半數後，否決香港預算案，逼使特首林鄭月娥下台。47人3月1日被提堂，連續四天聆訊，第一天就進行14小時；最後法官裁定，32人不得保釋，另15人保釋。但港府律政司立即申請覆核，使15人也不得保釋。「顛覆政權罪」一旦成立，最高可被判終生監禁；被告受「三無」對待，即無保釋、無陪審團、以及無公開審訊。

拜登政府的國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文2月28日譴責有關起訴，指47人參加選舉，並不構成犯罪；國務院發言人普萊斯(Ned Price)2日和5日要求放人，指47人被起訴違反民主自由原則，反映北京旨在壓制異見。歐盟、英國、德國和澳洲都聲明譴責中方。

2月28日，47人提堂，約1000名民眾到場排隊旁聽，美、英、歐盟、德、荷、澳、加和瑞典都有代表到場排隊。這些國家可能就是拜登聯盟的雛形，顯示「五眼聯盟」和歐盟可能是聯盟的核心。

值得注意的，布林肯和蘇利文對47人被起訴的反應，只停留在呼籲和譴責，並沒有任何制裁，甚至沒有暗示要制裁。

蘇利文和拜登政府亞洲事務主管坎伯(Kurt Campbell)在「外交事務」期刊發表長文「沒有災難的競爭」(Competition Without Catastrophe)，其中一段說到美國決心維護民主自由，將繼續譴責北京違反自由人權的行為，但美國也決心與中國共存(coexist)；除了譴責，會有什麼制裁行動，文中未明言，只停留在「爭取與各國合作，共同一起向北京施壓」。但告呼籲和譴責，抗中有效嗎？

北京對國際譴責顯然無動於衷。人大副委員長王晨5日說，人大將修改香港選舉制度，改組「選舉委員會」，增加委員會人數，並擴大委員會權力，除了繼續由委員會選出特首，還增加立法會的席位，從現在的70人增至90人；委員會還有權審查特首、立法會參選人資格。

這樣修改用意很明白，就是徹底控制香港選舉，確保特首和立法會都落在「愛國者」手中。港人反共，2019年11月的區議會選舉，民主派大勝，親北京的左派大敗，北京不會讓這種情況重演。因此不顧一切公開違反基本法授予香港自治和普選的承諾，目的是徹底控制選舉，確保北京可「牢牢掌握香港的管治權」。