中共因新疆 將得罪全球18億穆斯林？

拜登政府建立「民主同盟」欲孤立中國 ，有個老問題愈來愈重傷中共 形象，得罪全球18億穆斯林人口，北京卻未必在乎或警覺。美國、加拿大、荷蘭等國的國會相繼通過提案，將新疆 維吾爾族人權被侵犯定位為「種族滅絕」，甚至呼籲國際奧委會取消北京2022年冬季奧運主辦權，已有180個國際人權組織連署，杯葛北京冬奧，國際串聯還在升溫中。

拜登總統和國務卿布林肯近日頻提新疆問題。挺維吾爾族人權的國家，還包括法、英等國領袖，他們在聯合國發言批評中共侵害維族人權。聲援維吾爾人的還有信仰伊斯蘭教的穆斯林，這是全球人口增長最快的群體，全球約18億穆斯林認為維吾爾人是「穆斯林兄弟」。

跡象顯示，美歐和穆斯林兩大陣營都漸聚焦北京的新疆政策，有如日益升溫的火藥庫。中共強調新疆屬中國內政，外國不能干涉，但西方國家不斷炒作、譴責中共；穆斯林國家如土耳其也批評北京對維吾爾人暴力專橫，曾定位它是種族滅絕，引發中國駐土國大使館抗議。

平實而論，新疆是否有「種族滅絕」，違反聯合國第260A(III)號決議懲罰滅絕種族的公約，頗有爭議。荷蘭、加拿大國會決議都認定中國政府對維吾爾人採「意圖阻止生育」及「設立懲罰營」等措施，是種族滅絕行為；美國國務院也這樣認定。

但海外華人即使不是親中共的圈子，很多人認為歐美說法太誇張，中共政策並非無辜，卻和種族滅絕不同。譬如衛星照片、新疆流出的照片視頻都顯示建集中營囚禁維族人，普遍認定至少100萬人。北京辯稱是職業「再教育營」，實際上就是囚禁、政治洗腦和思想改造。

新疆情勢緊張，軍警街上武裝巡邏戒備森嚴，警察建築如堡壘，防暴車輛像戰車，有如好萊塢反恐電影情節，從民間旅遊視頻都可看到。而很多維族男女面對外人攀談面無表情、說話敷衍，對漢族並不友善，顯示種族關係緊張。

中共長期鼓勵漢人移入新疆，維族也被分發外地就業，「稀釋」維族人口比率，推廣中原漢化教育，對維族傳統文化尊重度不夠，加上外國勢力煽動，即使對維族推出許多經濟優惠，使漢族感到忌妒，中共治疆政策仍偏重高壓管治和同化，未顧及維族想法，因此情勢比西藏、內蒙嚴峻。

除了二戰中的納粹、現代的非洲衣索匹亞或東歐，很難相信中國有種族滅絕屠殺。中共侵犯人權劣蹟斑斑，大規模關押、酷刑、菜刀實名登記制等是事實，卻無理由或膽量種族清洗，種族滅絕的指控缺乏證據，從維族人口30年來從555萬增長到近1200萬，顯然西方政客和媒體的宣傳太過火。「外交政策」季刊就說，美國內部審核斷定中國侵犯人權，卻找不到種族滅絕的證據。

中共到底關押多少維族人、判刑多少、有無判死刑？都不透明，只能任由外人指控，包括近日流傳維族婦女遭系統性大規模性侵或強姦，英國BBC等都繪聲繪影。

針對西方指控，北京外交部「戰狼」發言人華春瑩等指控美國、加拿大和澳洲屠殺印地安人或原住民、拆散家庭和強迫信仰基督教，才是真正種族滅絕。網上傳的中共外宣文章說，美國屠殺了1億印地安人，但不知歷史根據何在？誇大、拿古今時空對比如何說服人？

中國號稱崛起，國際情勢卻愈來愈不利。穆斯林世界對維族人權被侵犯，反彈聲音漸增。但中方也用經濟施惠，如領導抗議的土耳其這兩年聲調軟下來。穆斯林國家多數不是強國，國際話語權較弱，更有利中方用利益收買。

2019年底，「紐約時報」獨家取得習近平上台後，加強鎮壓維吾爾族的403頁內部文件，證實當局羈押100萬名維吾爾、哈薩克和其他少數民族進監獄或再教育營。 文件指美國自阿富汗撤軍，加深中共當局擔憂，新疆與巴基斯坦、阿富汗等中亞國家接壤，同屬穆斯林，使中共對反恐怖、反分裂、反滲透更敏感；2009、2014年新疆都發生騷亂，導致數十至逾百人死亡，使北京不惜高壓鎮懾。

中方有人擔憂，鎮壓維族將增加全球穆斯林對中國惡感，升高伊斯蘭激進派恐襲中國的機會。新疆緊張情勢並非始於習近平時代，但維族問題和香港、台灣一樣，在習任內變得更棘手、更嚴重，可能成內部政敵挑戰習的理由之一。新疆引起的國際糾葛也成中國崛起永遠的烙記和痛腳，時不時被拿來炒作和攻擊。