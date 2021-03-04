台灣鳳梨與晶片 兩岸交手露經濟雙重性

鳳梨與晶片 在台灣 產業結構中相差很遠：一個是傳統農業，另一個是高科技；台灣鳳梨九成內銷，僅有一成外銷。但晶片代工面向國際，全世界都是客戶。這兩種產業都反映台灣經濟的一部分，象徵台灣經濟的雙重性。

中國大陸日前突然宣布，以檢驗多次不合格為由，自3月1日起，禁止台灣鳳梨進口大陸。這不僅重重衝擊台灣農業，更有長遠的政治效應，迫使民進黨 政府緊急應變，呼籲全民多吃鳳梨，出現許多荒腔走板的言行。

台灣出口大陸的貿易，占全部出口額43.38%，每年約1515億美元，其中出口大陸的農產品，只占1515億美元的1.12%，約15.7億美元。而鳳梨外銷大陸每年4萬多公噸，金額僅1.5億美元，占所有對大陸出口金額0.3%，在經濟結構中，真的微乎其微。

但從這幾天，上自蔡英文總統、行院院長蘇貞昌，下至市井巷議，好像台灣農業就要崩潰了，經濟馬上要大萎縮。而事實上，大陸禁止台灣鳳梨進口，確實有長遠政治效應。

首先，兩岸關係上，這是否代表大陸要開始「窮台策略」？禁止鳳梨進口僅是第一步，接下來還有外銷大陸前幾名的水果，包括芒果、釋迦與蓮霧等；杞人憂天的人還指出，鳳梨雖只占外銷額0.3%，但大陸有可能全面經濟制裁台灣，以逼迫民進黨政府在政治上讓步。

台灣民眾會擔心其來有自。大陸經濟實力日益強大，之前因孟晚舟案，經濟制裁加拿大；近期制裁澳洲，以檢驗不合格為由禁止澳洲龍蝦、櫻桃與紅酒進口，台灣擔心有其根據，也很自然。

其次，雖然台灣種植鳳梨的果農才幾萬人，但因鳳梨出產最多的四個縣市，分別是高雄、屏東、台南與嘉義，都是民進黨執政，也是綠營大票倉，這又是另一層政治效應。

民進黨政府現在信誓旦旦要加強收購，另找外銷市場，民間也力挺農民，發動買鳳梨、吃鳳梨運動。有電視名嘴說，只要每個台灣人每天吃18公斤鳳梨，連吃兩星期問題就解決，但可能嗎？終究不是常態。

台灣貿易結構中，農業是最脆弱一環，其他產業都可迅速隨著國際市場變動而調整適應，但農業長久受保護，無論政府與農民都很難接受市場變動，無論是價格大貶或人為杯葛。政府動不動就強勢介入，勢必影響市場機制，可是政府又不得不介入，因為選票考量。

過去美國壓力下，日本自民黨拚死不開放農業市場；在美中貿易戰下，川普大舉補貼中西部農業州，都是現成例子。

有人主張向WTO提出仲裁，但大陸只禁台灣一項水果(鳳梨)進口，台灣卻不准大陸600多項農產品進口，如何向WTO申訴？現在台灣政府訴諸國際輿論，就像支持澳洲「自由紅酒」一樣，請大家支持「自由鳳梨」，恐怕會招致更多報復。

無獨有偶，台灣產業的另一個極端半導體，也成了世界關切焦點。現在全球晶片奇缺，而台灣是晶片生產的翹楚，尤其台積電在晶圓代工領域全球市占率超過五成，讓打貿易戰、科技戰的中美兩國努力爭取，連日本、歐洲都想要台積電去投資設廠。

這種情況讓台灣既喜且懼，喜的是全世界重視台灣；懼的是，匹夫無罪，懷璧其罪，台灣半導體產業將受到國際更大壓力。近日美國國會諮詢委員會警告，美國可能因依賴台灣晶片製造商，而失去商業與軍事優勢，這可不是好消息。

半導體業發展不僅涉及複雜的國際政治，還牽涉政府政策支持。例如半導體晶片產業需要大量水與電，要靠政府提供優質公共基礎建設，現在台灣的水與電都遇到問題。台灣水資源來自降雨，如果像去年沒有颱風，十大水庫有八個處於枯水期，台積電不得不自備水車，南北奔波運水；而更麻煩的是電力供應。

由於同時要滿足減碳減排及廢核電的目標，台灣正轉型為天然氣發電，2025年前必須新建15.2GW的火力發電廠，其中占比達五分之一的大潭電廠擴建計畫，關鍵就要靠中油第三天然氣接收站「輸氣」，而這勢必要破壞台灣唯一的天然藻礁生態，引發民間環保團體抗議，目前拯救藻礁的公投連署正如火如荼地展開。

世界各國政府包括台灣，促進經濟繁榮成長是基本目標。台灣經濟依賴大陸的程度比外國都高，民進黨想維持政權存續，卻異想天開與大陸政治敵對，還想大陸經濟讓利繼續惠台，毫不務實，如不趕快修正，鳳梨與晶片恐怕都難兼顧。