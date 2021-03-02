疫苗能剋病毒 難阻擋歧視華亞裔瘟疫

華裔 球星林書豪在臉書披露，球場上他被駡是「新冠病毒」，種族歧視引發球隊和NBA聯盟調查。華裔或亞裔近期在美遭遇歧視、侮辱嚴重，拜登總統簽命令禁聯邦政府稱「中國 病毒」，川普周日在保守派CPAC大會卻重提「中國病毒」；疫苗能剋制病毒，卻難消滅種族歧視，華裔同胞出門宜小心，避免受人為的歧視瘟疫傷害。

據報導，疫情爆發一年來，全美歧視亞裔報案高達2800餘件。近日洛杉磯51歲華裔教師助理等公車時無故被爆打、洛市韓國城27歲美國 空軍韓裔退役軍人被一群人圍毆，辱駡他是「中國病毒」。舊金山84歲泰裔婦人散步時被推倒昏迷不治，奧克蘭三位各91歲、60歲的夫婦街頭被推倒。華裔女士在洛杉磯景點勸白人依規定戴口罩，被辱罵「滾回中國」。紐約曼哈頓、皇后區至少三位華裔婦女在地鐵或街頭無端遭毆打辱罵；許多州華裔被襲擊，或辱罵「滾回你的國家」。

這些仇恨言行都僅是冰山一角。拜登政府司法部已警覺仇恨亞裔的犯罪趨勢，著手和社區合作提防，但不嚴辦重懲幾件個案，恐難遏止歪風。美國社會因政黨惡鬥、選舉對決，近年充滿戾氣。去年2月新冠疫情在中國爆發，進而蔓延美歐，人們被迫在家，經濟和生活、收入大受影響，可能比戰爭時期嚴重，導致部分人怨氣怒氣沖天，尋找洩憤對象。

不幸的是，川普總統不但未約束這股社會歪風，團結各族裔，反而因政治目的而操作反中意識，不斷用「中國病毒」、「功夫病毒」等妖魔化中國，強化民眾潛藏的排華意識。美歐國家一年來在街頭辱罵或毆打亞裔個案暴增，曝露所謂文明先進國家，低劣人群的表現仿如動物天性，排斥非我族類，違背族裔平等、勿以膚色取人等社會文明信條。

2019年至2021年，可能成美國1882年「排華法案」後，官方和民間對中國充滿猜忌仇恨的新高峰，在美華裔跟著受害，其他亞裔也受牽連，顯示美國有根深柢固的排外意識，只是深藏未被激醒而已。

美國民權雖在進步，但追溯排斥其他族裔的歷史，其實也劣蹟斑斑。從英格蘭人逃避宗教、重稅等迫害移民北美起，英格魯薩克遜人就以正統自居，排斥愛爾蘭、德國等族裔。德裔1860年代迄今移民美國逾800萬人，如今美國高達5800萬人有德裔血統，川普、艾森豪、洛克菲勒等都是德裔。但一戰、二戰期間，德裔曾遭遇社會反德情緒，分別有數萬人被調查、起訴，30萬德裔被要求向政府登記列管。

與二戰期間11萬日裔美國人被關進集中營看管相比，德裔同樣遭嚴重歧視。拿德裔日裔在美德、美日戰爭年代的歷史對比，華裔可獲一些警惕和啟示。美中今天激烈競爭幾至敵對，和當年德日相若；美中雖未必將爆發戰爭，但美國人排外、找其他民族發洩情緒的陰魂卻在復活壯大。

1988年，國會通過、雷根總統曾簽署法案，對日裔二戰中的處境道歉，並賠償16億元。但民間仇日情緒到1990年代美日經濟競爭，汽車電子等工業幾乎完敗美國，反日情緒近年才止息。排華法案1943年被廢止，到2012年國會眾院通過決議道歉，歐巴馬總統卻未表態。

讓人聯想今天美中競爭，中國GDP總值即將超越美國；中國製造業在川普打擊下並未萎縮，中美貿易逆差仍創新高，中國挑戰美國地位的趨勢有增無減。疫情期間，美國逾80%抗疫物資，如口罩、防護衣和呼吸器等是中國製造；美國疫苗研發領先，但所有注射器、針頭90%靠中國供應。美國人會感激嗎？恐怕適得其反，中國愈進步超前，反中情緒可能更滋長蔓延。

林書豪父母來自台灣，在美國出生長大，哈佛畢業，在NBA職籃或G聯盟打球九年，和姚明都是美國家喻戶曉的名人。這樣土生土長的美國人都被辱罵是「新冠病毒」，他不願透露加害者，但可見疫情和川普一起打開了美國的潘朵拉魔盒，華亞裔同受害。

全美疫苗注射進展很快，疫情或可逐步控制。但歧視侮辱亞華裔無法靠疫苗抑制，只要經濟不恢復、只要美國被中國追趕超越、只要有人不如意找替罪羊，仇恨情緒就可能滋長蔓延，成為美國社會的「文明之癌」。

川普熱繼續在發燒，美中競爭難冷卻，「排華瘟疫」看來將成全體華裔須面對的新惡靈，母國幫不上忙。除了防範病毒感染，華亞裔和維權團體須攜手努力，抵抗新興的人禍。