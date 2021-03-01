川普2024年未必選 共和黨續被他綑綁

共和黨 的未來，連日來因保守派政治行動會議(CPAC)在佛州奧蘭多舉行而成熱門話題。這場只有前總統川普 的鐵桿支持者才獲邀參加的會議，讚頌川普聲音不絕；有意在2024年競選總統的共和黨要角，雖想利用這個機會測試水溫，卻在川普暗示可能再度出馬的意向下，多數人收斂鋒芒，眾口一詞尊川、頌川。川普28日在閉幕會壓軸演說左批拜登、右打黨內「叛將」，有如「王者歸來」。無論川普2024年是否參選，共和黨現在被川普牢牢控制，命運早就綑綁一起。

通常一個政黨敗選後，必會出現檢討之聲。但去年11月3日大選，共和黨繼2018年失去國會眾院控制後，又失去白宮寶座和參院控制權，成為完完全全的在野黨，川普也成為少有的「一任總統」。對此黨內竟然未出現認真檢討聲音，取而代之的，是長達兩個多月對選舉結果的質疑，以致釀成今年1月6日國會暴亂，讓美國民主蒙羞。川普在黨內地位不僅未因敗選而削弱，反而加強，不能不說是奇怪現象。

川普是否在2024年三度出馬競選總統，是共和黨內的大哉問。儘管他屆時將高齡78，年齡上不具優勢，但正如共和黨聯邦參議員羅穆尼所言，川普若決定出馬，將輕而易舉贏得黨內提名。包括他的兒媳勞拉．川普和親近顧問都透露，川普對再度競逐白宮，雄心不減。

而據蘇福克大學和「今日美國報」上周聯合民調，多達76%共和黨選民表示，若川普出馬，他們願支持他。就連因選舉結果爭議和國會暴亂與川普分道揚鑣的參院少數黨領袖麥康諾也表示，假若川普在共和黨總統初選中獲勝，「毫無疑問將支持他」。

問題是，四年後川普是否還有條件或實力競選總統？首先，紐約州、喬治亞州和和華盛頓特區針對川普本人、他的企業和競選團隊涉嫌各種犯罪的調查已展開，尤其聯邦最高法院放行後，紐約地區檢察官將取得川普刻意隱瞞前後八年的報稅資料，調查結果不僅指向川普，還將指向他兩個兒子小唐納、艾瑞克和女兒伊凡卡。

川普集團內涉案者已表示，願與檢方合作。僅這項調查不僅可能讓川普喪失繼續擔任公職的資格，還可能讓他吃上牢飯。他唯一可做的是借參選之名，繼續把案件塑造成「政治獵巫案」，以此拖延和阻撓調查。

其次，川普在任內先後丟掉共和黨對國會眾、參兩院控制權，他必須率領共和黨在2022年期中選舉 奪回國會兩院或至少其中一院，證明他不僅在共和黨內有市場，也有實力在2024年總統大選中與民主黨候選人競爭。

川普現在所做的，只是發動支持者，圍剿黨內支持彈劾他的眾、參議員，或推出忠於他的候選人，在期中選舉中挑戰「叛變」的議員。他也成立政治行動委員會籌款。至於籌款目的是為了支持共和黨候選人，還是為了自己，並不明朗。

川普這些努力既無價值觀的新論述，也未展現共和黨的願景，看不出對擴大共和黨的支持度、開拓共和黨的票源有任何幫助。恰恰相反，由於共和黨在敗選後所作所為，讓許多溫和派黨員越來越看不下去。據「紐約時報」從25個州取得的數據資料，僅1月就已有多達14萬人退出共和黨。

這對共和黨的未來絕不是好消息，說明黨內部分高層的反川普情緒已向基層蔓延。共和黨一旦因此分裂，縱使分出去的只是一小部分人，也會讓共和黨在一些關鍵搖擺選區想獲勝難上加難。若黨內「反川派」2022年期中選舉與民主黨候選人結盟，更將是共和黨的災難。

共和黨人現在仍與民主黨在參院平分秋色，並在27州執政，控制22個州議會，但期中選舉後是否還能維持這一格局，就很難說。

儘管聯邦參議員克魯茲、柯頓、霍利及前國務卿龐培歐、佛州州長桑提斯，這些有意問鼎2024年的重量級人物目前都尊川、挺川，但他們實際上是在蓄積能量，靜觀其變。黨內公職人員則懾於川粉杯葛，還阿附川普。假如川普不能在期中選舉拿出漂亮成績單，這些人就會揭竿而起，共和黨內形勢就可能大變。

當然，川普領導共和黨能否在2022年期中選舉奪回國會控制權，更重要的還要看拜登政府施政表現。如果拜登推行的系列新政不成功，引發民怨，民主黨就可能遭遇滑鐵盧。川普替共和黨國會議員候選人助選有功，成為共和黨「救世主」，才可能為2024年重返白宮鋪平道路。