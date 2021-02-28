美對中國策略 戴琪、庫克展示兩樣情

拜登 總統提名的貿易代表華裔戴琪(Katherine Chi Tai)，25日出席參院財經委員會任命聽證，如任命通過，她將成為拜登政府貿易政策執行者，所以她在聽證會的發言和取向成輿論關注焦點。川普時期的貿易代表賴海哲，在兩年來的美中貿易談判中成要角，堅持中方須推行經濟的「結構性改革」，成為談判勝敗的關鍵，更直接導致川普貿易戰無功而返。戴琪接任，將把美中貿易帶向何方？

戴琪聽證會上展示她的務實，但也表達強硬態度。對川普向中國 產品課徵關稅，她說，那是促進公平貿易的重要工具；對去年1月美中達成第一階段協議，她表示，中方必須履行協議承諾(包括購買2000億元美國 產品)；對結構性改革，她表示中國成為強大競爭者，是因中國政府干預經濟，所以中國必須進行結構性改革。

關稅、結構性改革和第一階段協議，是川普貿易戰的核心，戴琪亦步亦趨，態度強硬，並無任何改變，這種態度將成為拜登政府的方向。

蘋果(Apple)的CEO庫克(Tim Cook)日前接受北京一名22歲大學生視訊訪談18分鐘，庫克隻字未提貿易戰和科技戰，只展示蘋果和iPhone的魅力，引來全程笑聲；大學生何世杰是網紅，有600萬追隨者，訪談在網上爆紅，觀看人數迅即超過2億5000萬，其受矚目程度，比戴琪和拜登談對中國策略有過之而無不及。

庫克用意在推銷蘋果，卻大受中國年輕人歡迎，固然反映年輕消費者愛好蘋果產品，但更重要的，庫克親自操刀推銷，代表美國企業對中國的心態；美國企業迫不及待，要從貿易戰和科技戰的壓抑中走出來，向中國市場進攻。美國企業態度與拜登、戴琪截然不同，庫克軟、戴琪硬，這種分歧勢必影響美中貿易下一階段發展。

一，中國的巨大市場已成為中國發展最重要籌碼，直接影響美中競爭。2019年疫情爆發前，中國已成為亞太地區所有國家的最大或第二大貿易夥伴。例如澳洲2019年30%出口輸往中國，如果中國切斷所有澳洲出口，澳洲GDP立即萎縮8.5%，這種情況反映澳洲無法排除中國影響。

2019年，中國出口占全球的16.2%，超過美國占比10.6%；更重要的，由於中國占全球經濟成長的20%，全球企業為了提高收益，莫不向中國市場發展。中國市場巨大吸引力，是歐盟和亞太國家爭取美國軍事保護以外，不得不向中國投懷送抱的基本原因。

二，美國企業也難置身中國市場之外。蘋果上季iPhone銷量達8000萬支，再度成為全球最大智慧手機公司，擊敗三星和中國華為。蘋果上季在中國收入達213億美元，同比增57%，占蘋果整季全部1114億元收入的19.1%；更重要的，中國市場成為蘋果收入增長主要來源。

同樣情況也見於其他美國企業，例如特斯拉(Tesla)，去年電動車交運首次突破50萬輛，收入315億元，美國是最大市場占152億，中國市場達66億，占21%。特斯拉的上海車廠去年初投產，是產量得以提高和出現盈利的主因，去年股價因此急漲695%。

三，拜登日前公布外交政策，對中國政策是「既對抗又合作」。貿易上，由於中國進行不公平貿易，所以將採對抗政策，戴琪在聽證會說法，顯示她緊跟拜登所定方向；但蘋果和美國企業卻採截然不同態度，不但遊說美國政府放棄貿易戰和科技戰，更迫不及待要爭奪中國市場。

四，美國政府和企業對中國貿易兩樣情，必將影響政府對中貿易政策。因為企業不願放棄中國市場，川普時期推動的經貿脫鉤必將褪色，拜登也不可能像川普那樣強迫企業脫鉤。企業希望進入中國市場，對政府要求中國進行結構性改革未必很在乎。

例如中方強迫技術轉移，美國科技公司實際上並不完全拒絕，只要能進入中國市場，除了尖端核心技術，一切都可讓步。因為美企不斷更新技術，被迫轉移的技術可能追不上最新技術，盈利更重要。又如美國半導體生產商都在遊說拜登政府，停止川普的晶片禁運令，以便恢復對中貿易。

總括而言，由於中國反對貿易戰和科技戰，不會對美方要求結構性改革讓步，拜登政府未來的貿易談判，不易有新進展；另一方面，中國經濟成長相對加速，預計十年內，經濟規模可超過美國，因此中國市場吸力愈來愈大，美國企業難以放棄，拜登政府要在貿易談判上有新突破，難度比以前更大。