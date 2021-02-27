拜登急推移民改革 川普影響力仍很大

國會眾院26日通過拜登 總統所提1.9兆元新一輪紓困案，送往參院，但參院能否全盤通過有很多未知數。拜登同時提出企圖心更大的綜合移民改革法案，這是比紓困法案不具急迫性、但難度更高的重大法案，比紓困法案更難通過，可能再次胎死腹中。

從選戰實務上說，拜登和民主黨如不立即推動移民改革法案，2022期中選舉難對西裔選民交代，可能丟失西裔選票；但如推動而再次失敗，還可把責任推給共和黨，下次再重提法案。然而共和黨不可能坐以待斃，全黨進入備戰，民主黨更不能忽視川普 的決定性影響力依然強大。

拜登上任一個月已經以行政命令，中止多項川普簽的反非法移民 行政命令，包括從嚴審核曾領取聯邦福利，造成「公共負擔」的綠卡及公民申請案、容許「夢想生」繼續合法滯留、放寬邊界偷渡家庭團圓條件、終止建築邊境圍牆、暫停遣返無證移民100天、廢止疫情期間禁止H1B與親屬團聚簽證、穆斯林國家入美境簽證等，無一不是針對川普的政策而來。

川普政府強調「美國第一」，從嚴執法的移民政策有兩個主要理由：一是保障國內安全，沒有自殺炸彈客；二是確保美國人就業機會，防止無證勞工搶走工作。這些政策的總設計師是專責移民事務的前白宮資深顧問米勒。

大眾焦點集中在拜登政府調配疫苗與紓困法案之際，米勒應邀到眾院共和黨極右派組成的次團體「共和黨人研習會」(Republican Study Committee)，為黨籍眾議員提供川普政府移民政策的教戰守則。米勒與佛州立場溫和的古巴裔眾議員索拉札(Maria Elvira Salazar)激烈爭議，這件事立即傳遍國會，民主黨議員嗅到川普正部署，想打退拜登移民改革法案的信息。

「紐約時報」報導，拜登決定年底前全力推動移民改革法案有幾個考量。首先，去年11月大選拜登在西裔，特別是佛州古巴裔選民中得票大輸川普。即使川普「毫無人性拆散家庭」，被媒體攻擊得體無完膚，但川普在德州、亞利桑納州與佛州的西裔選票都超過拜登；而黨內初選對手參議員桑德斯是西裔代言人，他也施壓使拜登面臨黨內外多重壓力。

其次，無論得票如何，拜登須報答西裔社區支持；加州矽谷高科技業大選中獻金支持拜登，期望放寛外國高科技人才簽證，拜登也須回應。

最後，據多項民調，全美不分黨派民眾支持放寛邊界偷渡的移民家庭團聚，反映對川普鐵腕移民政策不認同，拜登選前就評估這是可全力推動的議題。

雷根總統1986年簽署第一次移民改革法，明令公司或個人不得雇用非法移民，否則違法，同時讓1982年前入境的非法移民有條件合法化，但前提是須繳罰款、學英文，且在美境無犯罪紀錄等。

當時兩黨有合作的客觀條件，所以皆大歡喜。但目前兩黨合作氛圍愈來愈不可得，輿論對非法移民帶來社會治安負面衝擊，常蓋過非法移民對經濟與民族融合的貢獻，導致小布希與歐巴馬任內，移民改革法案都功虧一簣。

拜登政府撤銷川普許多命令後，邊界回到比歐巴馬時代更混亂狀態。中美洲「北方三角國」(Northern Triangle)瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多等國政治不修，民生塗炭，成為偷渡美國的無證移民主力。這些無證客長期耗費美國納稅人的錢，川普用邊界築牆、切斷北方三角國經援及從嚴執法三管齊下，卻執行不力，激發人道關懷爭議。

拜登上任不到百日，即高舉人道大旗，中美洲「北方三角國」的民眾聞風而喜，移民大車隊絡驛於途。但媒體所見仍是大批關押無證兒童與家長的大鐵籠，與川普政府處理手法並無兩樣；民主黨極左派國會議員歐凱秀，更主張廢除移民及海關執法局。拜登的人道關懷也激發偷渡集團招募大批孩童非法接運來美浪潮。

米勒為眾院共和黨人闡釋川普的強硬執法政策。他從疫情未減緩角度切入，指美國上千萬人失業，如何再容納1100萬無證移民合法搶工作，他極力說服共和黨議員全力反對拜登的移民改革法案。

從各方跡象看，兩黨在紓困法案結束後，將全力拚搏影響2022期中選舉的移民改革法案。目前眾院共和黨211席、民主黨222席，2022年共和黨如奪回11席，重掌眾院多數並非痴心妄想，關鍵在黨內溫和派是否繼續追隨川普。目前看來，川普影響力仍很大，移民改革法案前景並不樂觀。