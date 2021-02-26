歷史捉弄誰？混亂的美國vs.團結的中國

21世紀被認為是民主和集權專制兩個體制的優劣對決，以美國 和中國 為代表。川普 打著反共、遏制中國旗號，要讓美國再度偉大。諷刺的是，過去四年美國分裂空前嚴重，裂痕如地球斷裂的板塊難以修補，國際影響力變弱；拜登總統上台號召團結振興美國，難度空前。美國一再痛批中共專制，如今中國卻順風順水，快速追趕美國，即使中共高壓控制、爭議不斷，美中相比卻顯得中國民眾對政府信任度比美國高，兩國社會戾氣或祥和，也截然不同。

歷史在捉弄我們嗎？美中兩國對比，眾人認應出現在中國的現象沒出現，不該出現在美國的亂象卻到處可見。美國被形容成「49%的國家」，很少議題能有過半數民眾同意；無論哪個黨執政，總統或政府支持度常在49%上下徘徊，少數政府幾近成常態。

英國大憲章標舉人民主權至上，全球民主政府建立在統治者和被統治者的契約基礎上，如今運作卻變成美國的夢魘。因為永遠有近半數反對政府的民眾或民選公職站在政府對立面，權力制衡(check and balance)設計演變成國家決策的死結，你卡死我，我也卡死你，政府難辦好大事，國家也殘瘸了。

政黨對立，民間左右勢力也水火不容。美國建國特殊傳統，憲法賦與人民擁槍對抗殖民政府暴政的權利，200多年來反政府意識的民兵組織發展從未稍停。川普民粹煽動更開啟潘朵拉魔盒，國會暴亂迄今各地極右勢力集結串聯，日積月累的種族問題(白人至上、黑白衝突)、宗教、經濟分配和城鄉資源差距不公等怒火愈燒愈旺，比九一一恐襲更難處理；「內部敵人」比恐怖分子棘手，情勢如難扭轉，2022年期中選舉、2024年總統大選都可能再惡化。

美國兩黨對立變成爭奪權力的你死我活鬥爭，難有妥協、不擇手段。川普與共和黨對大選舞弊的抗爭、民主黨用盡手段杯葛川普，包括兩次彈劾也含有類似陰影，國家舉步維艱，新政寸步難行，自然拖累美國發展，使霸權蹣跚跛行。

反觀中國，中共被批評是「暴政」，但中國國情、民族性和傳統順民文化，如今躋身經濟發展優秀國家前列，多數民眾生活漸富足、基礎建設後來居上，即使軟實力還無法和西方匹配，暴力壓制侵犯人權不斷，但總體看社會安全，國家團結、民眾信心都超過西方，總體樂觀欣欣向榮。

當然，中國和諧社會表層下也有許多未爆彈，鎮壓和粉飾使不合理現象只見冰山一角，被批評是「假民意」「粉飾太平」；但和美國槍枝暴力充斥、種族衝突、兩黨攻伐、衝突面壓倒妥協和共識面，極權專制中料想的抗爭衝突和流血，反而在自由民主的美國成了家常便飯。

或許中國還有很多不足，很多沒跨越的門檻甚至永難跨過(譬如政權維穩永遠是軟肋，美國則亂中有序，再亂政權最多是換黨執政，不致崩潰，中國卻不是這樣)。中國富強表象下，國人追求移民夢、留學滯外不歸、富人資本移國外避險、權貴子弟外國避險等，都說明美中兩國和社會優劣的對比，社會精英階層比誰都清楚。

但要談國民團結或國家目標，美國分歧鬆散，甚至是一盤散沙，這也是自由和多元社會的常態。論擁護政府，美國人只擁護和自己意識形態相符的政府，篤信反抗和合法抗爭政府的權利，官民平等，人民位階甚至高於政府。中國卻仍是官本位，共產黨凌駕國家、人民之上，成為落伍封建帝制的變體。

然而多數中國人仍堅信中國有各種優勢，民眾團結追求共同目標，即使異議批評隱藏各角落，但與美國激烈分裂對抗，難找到解藥，中國未必更遭。

弔詭的是，冷戰結束幾十年來，美國時時刻刻想和平演變共產中國，讓強大對手融入西方陣營。中共也無所不用其極反制和平演變，維護專政。如今美國反而把自己「演變」成今天的亂局，出現毛式獨裁色彩的川普，四年後人民卻用選票把川普趕下台；而中國人卻無助地接受習近平搞終身獨裁制，有如新毛澤東再現。

中共專制、高壓控制人民自由不值倡導鼓勵。但客觀對比，西方認為不該在美國出現的亂象，如今卻到處都是；而預期中國將有的亂象卻沒出現，帶給「中國模式」很大信心。美中體制誰難以永續發展？為什麼？反常現象是一時或永久的？誰的體制、社會才是人類值得追求的路？從未像今天這樣讓人深思和迷惑。