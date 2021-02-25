拜登重返伊朗核協議 誰先跨出第一步

拜登競選總統期間，宣稱要對川普 總統胡作非為的外交政策撥亂反正，其中重回伊朗 核協議，是重要部分。然而自2015年川普退出協議後，國際局勢有很大變化，就像拜登的中國政策回不到歐巴馬時期，而伊朗政策也回不到四年前了。

美國 重回伊核協議，最關鍵問題是伊朗與拜登「誰先跨出第一步」？伊朗堅持，美國必須先回到退出核協議前的狀態；換句話說，要解除所有川普加諸伊朗的經濟制裁。而拜登則要求，伊朗必須先停止違反核協議的核濃縮計畫。

最近一周，美伊關係就像雲霄飛車般，曾經歷很高期待，卻又跌到失望的深淵。首先，由保守派主導的伊朗國會在幾個月前決議，若美國未在2月21日前解除制裁，伊朗將於23日中止若干國際原子能總署(IAEA)的檢查活動。伊朗外長查瑞夫21日說，美國制裁給伊朗經濟造成1兆美元損失，希望美國重返核協議後，伊朗能獲得某種形式的補償。

美國先拋出善意，撤回川普去年新增的制裁，理由是未經聯合國安理會通過；伊朗也領這個情，同意將IAEA檢查有條件再展延三個月，雙方沒有為此撕破臉。

可是同時，伊朗最高領袖哈米尼強硬表示，伊朗若認為有必要，會將鈾濃縮到高達60%純度，這已經接近可製造核彈90%的程度。他還說，伊朗在核子問題上，絕不會因為美國施壓而讓步。

這樣說當然是為滿足伊朗國內保守派要求。今年6月，伊朗將舉行總統大選，總統羅哈尼之前把所有希望押在核協議上，川普退出讓他備受抨擊，所以此刻伊朗有不能妥協的內部壓力；同樣，拜登要重返核協議，也遭遇共和黨反對，因此戰戰兢兢，雙方都要求對方先讓步。

之前川普政府的中東政策很單純，由於以色列的死敵是伊朗，而伊朗與沙烏地為首的波斯灣國家，傳統上因什葉派與遜尼派對立，川普支持波斯灣國家與伊朗為敵，並鼓勵各國與以色列關係正常化，多國因此在川普任內和以色列建交。

在上述考量下，川普不肯繼續留在歐巴馬政府一手促成的核協議中，認定伊朗將藉協議恢復經濟實力，並在十年後讓核武計畫捲土重來，對以色列與沙烏地構成威脅。

美國歷任政府對伊朗的手段各不同，歐巴馬時代對伊朗政策的口頭禪是「所有政策選項都在桌上」。言下之意，伊朗不要敬酒不吃吃罰酒，如果不肯簽核協議，就軍事手段伺候；到川普時期，對伊朗政策是「極限施壓」，認為只有使用經濟、外交與軍事等手段多管齊下，伊朗才知道厲害，向美國屈服。

現在拜登的國安顧問蘇利文強調，外交解決是最好的方式。據英國「泰唔士報」報導，匿名的國安人士表示，拜登政府已在著手研究，在沒有取消對伊朗經濟全面制裁的情況下，如何放寬對伊朗的制裁。譬如，經由國際貨幣基金組織向伊朗提供貸款，以緩解伊朗的財政困窘。

最近韓國與伊朗的妥協方案，似乎預示美國的可能方向。南韓配合美國對伊朗制裁，兩家銀行凍結70億美元向伊朗購油的款項，這是伊朗最大的一筆海外資產。伊朗則藉扣留南韓油輪，向韓國要索債務，「如果不解凍資金，人員就不釋放」。美國基於人道理由，也向伊朗表達善意，因此同意伊朗用這筆錢購買新冠疫苗，南韓終於在23日與伊朗達成協議。

伊朗與美國之間不只有核協議問題。目前伊朗以間諜罪名，關押幾十名雙重國籍的外國人，其中包括幾名美國人，拜登政府指出，這絕不能接受，美國已就釋放外國人的事與伊朗開始談判。

葉門內戰是另一個考量因素。葉門內戰是代理人戰爭，沙烏地支持政府軍、伊朗支持青年軍，過去川普政府完全站在沙烏地這邊，防止伊朗像支持黎巴嫩真主黨一樣，在葉門搞另一個親伊朗勢力。

但拜登政府不以為然，認為這場內戰是人道悲劇，雙方都有責任及早結束戰爭，民主黨左派甚至把更多責任放在沙烏地這邊，與伊朗恢復接觸的另一目的，是希望藉由德黑蘭的影響力，及早讓交戰雙方坐上談判桌。

國際交涉上，議題多不是壞事，往往可有更多討價還價的餘地，不至於膠著在某一處。國際談判往往可能進兩步、退一步，目前雙方偶爾放狠話，也許都為了未來讓步做準備。期待美國與伊朗早日回到核協議，它可能影響美國在中東和東亞外交、軍事部局，或許北京將五味雜陳。