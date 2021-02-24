蔡英文變動國安人事 調整兩岸戰略？

蔡英文 總統從去年雙十國慶談話到今年春節談話，不斷地向北京 喊話，「願意共同促成有意義的對話」，被視為態度轉變、想向北京傳達善意。春節後，蔡英文調整國安人事，國安局長邱國正接國防部 長、陸委會主委陳明通接掌國安局、前國安會諮委邱太三接掌陸委會。外界普遍認為，國安人事調整，是蔡英文兩岸戰略調整的重要訊息。

總統府的詮釋是，國安團隊在國安會秘書長顧立雄規畫下，形成三個鐵三角：「外交事務」由總統府秘書長李大維、外長吳釗燮、駐美代表蕭美琴；「兩岸事務」由陳明通、邱太三和海基會副董事長詹志宏；「國防安全」由原任防長嚴德發、邱國正和參謀總長黃曙光擔綱。

所謂「鐵三角」的文宣舖陳其實露饀。其一，蔡英文眼中的外交只有「對美關係」，心裡的「兩岸事務」全部是她的親近舊僚屬，「國防事務」三人根本是原班底換位子，在野黨批評是「舊瓶裝舊酒」，搞大風吹，說明蔡英文圈子很小，看不出新意。

唯一新名單是陸委會主委邱太三，但去年蔡英文曾找過邱出任陸委會主委，被邱婉拒，認為如果政策不改，不如留任陳明通。如今邱太三點頭，固然因美國大選後拜登執政，引發美中台三方局勢變遷，蔡英文希望政策「能有一些改變」。所以邱太三向北京喊話，「派飛機來，不如創造商機」，希望兩岸春暖花開能帶來好消息。

陳明通是陸委會任職最久的政務官，兩岸關係低盪和惡劣至此，陳明通厥「功」至偉，但不論陳談話和作風如何，如果不是他忠實執行蔡英文意志，官位也不會坐這麼穩。

陳明通最喜歡吹噓的政績，是習近平「告台灣同胞書40周年」談話發表前，他曾精準預判習會出新招，結果「一國兩制的台灣方案」果真出爐。也因陳明通研判大陸動向精準，讓他以此理由出掌國安局，蔡政府相信他能繼續精準研判，掌握北京的戰略動向。

和陳明通類似的人事安排，是扁政府時代的許惠祐。許當年曾是兩岸接觸談判的要角，曾在國安會會議中，對中共部隊動向和國防部意見相左。許認為共軍是異常調動，國防部依軍事專業研判是例行訓練，無需提升戰備，事後驗證國防部的判斷正確。陳明通會不會歷史重演，有待觀察。

與其說蔡英文要對兩岸「戰略出擊」，不如說她對國際新形勢和時局遇內外壓力預作準備。拜登政府期待兩岸對話，態度明確，習近平今年中共建黨百周年如要在「民族大義」上交出成績單，除了穩住「香港動亂」外，必須在台灣問題上取得進展。

除了武嚇台灣施壓，習出招可能包括兩岸啟動對話契機，台灣不能不預作準備。這也是邱太三的重大挑戰。邱個性圓融，包括他的法律專業背景，適合當前用人的安排。

蔡英文真正要解決的，是軍方的壓力與挑戰。嚴德發屆退休年紀，國防部長誰接任，各軍種角力甚深。蔡英文本就深信邱國正的從嚴制軍風格，特別是共軍壓力日益嚴酷下，蔡英文打破「軍事、情報」不讓一人獨攬和軍種輪替的慣例，用邱國正掌國防部，可見蔡對邱倚重。蔡英文對「兩邱」的依賴，使陳明通轉而接掌國安局。

蔡英文連串人事安排，打破許多官場慣例，卻不讓人意外。因為她能信賴倚重的人選有限，愈是內交壓力交迫，蔡愈依賴個人意志獨斷獨行。而2021年將啟動修憲，雖然立法院民進黨總召柯建銘明白表示，不會觸碰國家定位問題，但不代表民進黨人不會嘗試藉修憲，提出個人政治利益攸關的「類台獨」條款，爭取「歷史定位」。

蔡英文如不能在這些變數上預作布局因應，隨時可能因內外壓力交迫而使兩岸關係再生波，直接衝擊她第二任的政績，甚至波及明年地方縣市長改選。

從總統府「鐵三⻆」說法可看出，蔡英文調整國安人事，守勢重於攻勢，是因應新局挑戰必然要選擇的方向。是「談和隊形」或「戰鬥隊形」，北京當然不會因這些改組就改變對台施壓，包括機艦不斷侵擾等。

蔡英文如有心要打破兩岸僵局，重回「九二共識」仍是北京的先決前提。九二共識就是「一個中國」(各自表述與否，兩岸爭議仍在)，在民進黨否定九二共識下，如何轉圜？這個政治壁壘如無法打破，兩岸重啟對話就是空談。拜登政府和川普政府不同，將如何影響台海兩岸，也是觀察的重點。