美國抗疫、嚴寒曝弱 襯中共制度優越？﻿

美國 疫情肆虐未結束，又出現大面積暴風雪嚴寒，德州 斷水斷電，上千萬居民活在痛苦中，使美國掀起檢討風潮。詭異的是，中共黨媒、大陸媒體反思「美國到底出了什麼問題」像似比美國人還認真；當然，多數檢討指向美國脆弱、制度不佳，暗捧中共專制「中央化領導」事權統一，中國 制度比美國優越，反襯美國不行、太脆弱了，暗示中國超越美國勢所必然。

這種論調持平看，不能說完全沒道理；但很多論點也見樹不見林，和中共近期表現的自信遙相呼應，如出一轍。美中競爭從川普政府貿易戰，到新冠疫情控制，常被拿來對比。疫情在中國首先出現，但被控制得很好，在美國卻成世紀災難，死亡人數已破50萬，經濟損失高達數兆美元，迄今競爭對比還在持續。

上周全美遇暴風雪，德州損失最慘重，經濟損失估逾50億元，保險理償可能高達180億元，拖累全美油價和經濟復甦。路透、美聯社或中方媒體都拿基礎設施、救災體制、氣候變化、貧富差距，乃至德州電網癱瘓等系列問題，指美國制度脆弱性；而中國對超越美國成世界首強，近期許多方面都表現前所未有的信心。

綜合各種看法，美國脆弱面在哪裡？包括基礎設施老舊，很多二戰後甚至近百年的輸電、供水系統，管線基礎設施缺錢維修，或私營企業不願花大成本建置防寒設備，遇30年來最致命暴風雪自然災情慘重。美國沒錢、窮吃老本，遇天災或緊急時無能為力，與2005年卡翠納颶風侵襲導致紐奧良全城泡水的災難竟如出一轍。

而「人禍因素」包括德州供電網獨立，不與各州簽定協議互通有無；企業追求最高利潤貪婪，不投資更新供輸網絡；位處亞熱帶的德州忽略嚴寒下的水、電、天然氣管線防護，遇極度低溫發電停擺，居民受凍，至少70多人凍死。

中方媒體說，美國政府救災效率低下，各級政府應急體制「去中心化」，組織系統混亂，州府、縣府和各城市缺乏救災統一協調機制，資源本就難有效運用，承平時缺乏救災備案，暴風雪後，1000萬人缺水缺電，水電工奇缺，都無法調動鄰州人力支援，凸顯愈是自由化程度高的州，愈脆弱不堪。

美國體制屬地方自治，政府放任、民間自主，包括燃料供應、設備運轉、民生通訊和水電天然氣網絡等，別說遇極端氣候，如遇恐怖組織或敵國網路攻擊就可能癱瘓，引發連鎖反應。德州正是美國的縮影，如無法改善，美國空有強大軍力，但國家安全、民眾生活真的有充分保障嗎？

美國疫苗研發領先全球，生產、配送和注射情況卻混亂不堪。迄今注射者雖逾6800萬，但抗拒疫苗者眾，社會還在疫情亂局中。譬如許多州疫情稍緩即迫不及待開放商業，如餐館堂食等。加州、紐約州餐館反覆關關開開，室外搭篷又關閉，商家損失更重。疫苗注射也打打停停，暴風雪肆虐下疫苗運送配發問題不斷，都讓人為美國擔憂。

反觀中國，觀察家發現，疫情迄今，北京高層習近平、汪洋等強調「時與勢站在我們這一邊」的頻率愈來愈高。中共過去有「三個自信」，但從抗疫、川普政府遏制中國，到川普下台，中國經濟受打擊程度不如想像中嚴重；再看德州風暴美國受創，中共和大陸民間更多認為中央集權體制的表現，比美國民主政府優越。

拜登上台後尋求結合盟國對抗中國，中國卻搶先機和歐洲簽定中歐投資協定；歐盟領袖如馬克宏、梅克爾等人對遏制中國反應冷淡，考量本國經濟利益不想跟隨美國得罪中國。而中國供應非洲、南美洲和亞洲國家疫苗，投資也源源不斷，各國趨之若鶩，各方面都讓中國感到自信樂觀。

習近平當局認為，時間站在中國這一邊。中國經濟總量可能提前在2028年超越美國，偏偏美國遇一個又一個波折，總統大選爭論、國會暴亂、疫情、氣候嚴寒暴冷等，兩黨爭論更如無法跨越的大山，讓事權統一、一聲令下全國動員的中共專制優勢益發凸顯，「中國模式」像快一槌定音，成為人類未來的夢了。

不可否認，美國眼下窘狀畢露，「國家之病」讓自由世界失望。但中國也有連串短板和大山需跨越，體制看似穩定卻暗流洶湧，經濟瓶頸和債務、房地產泡沫等，還有許多內部未爆彈。集權高壓的專制體制難道真的比自由民主好？恐怕牆外的中國人不易信服，遑論西方人了。