拜登聯手歐洲抗中俄 歐洲卻意興闌珊

英國首相強生日前在評論拜登 總統上任表現時，掩飾不住內心喜悅說：「美國漸漸與我們想到一塊兒了。」拜登上周在歐美領導人和外交官聚集的慕尼黑安全會議中疾呼「美國回來了」，呼籲建立更團結的西方統一戰線，以應對中國 和俄羅斯的反民主威脅。然而美歐想到一起，並不意味行動會走到一塊兒；建立「聯歐抗中抗俄」聯盟，並非一蹴可幾。拜登如何說服意興闌珊的歐洲與美國攜手，挑戰不小。

建立聯盟與中國競爭、遏制中國不斷增長的影響力，是拜登政府外交政策重點。與過去四年川普時代顛覆國際秩序、單打獨鬥，與盟友「話不投機半句多」不同的是，拜登對西方盟國尤其歐洲寄予厚望。他承諾要振美國領導的聯盟，誓言建立「民主國家聯盟」，以對抗專制政權尤其中國日益增長的力量。

為此，拜登上台後迅速推翻川普時代許多單邊政策，採取行動實現與歐洲和解，包括重新加入巴黎氣候協定、重新強調多邊主義和人權、重加入世衛組織並承諾補繳積欠的2億美元會費，還誓言重新加入瓦解中的2015年與伊朗核協議。這些明顯對西方國家示好的動作，都為了表示「美國回來了」。

美國回來了，歐洲固然歡迎，但美國回來，若是回來當老大，讓歐洲繼續當跟班，尤其要求歐洲死心踏地跟著美國抗中抗俄，除了已脫歐的英國願意聽從外，其他國家非常猶豫。他們不希望回到「你決定，我遵循」的年代，不想成為美國的政治工具，不希望捲入美中新的經濟冷戰。

首先，早在川普上台前，美國與歐洲之間的矛盾分歧就已浮現。例如歐盟對美國科技公司進攻性的監管，以及北約盟國中不平等的費用負擔等，但美歐關係仍在統一的價值體觀下維繫，歐洲尊敬美國的領導地位，美國則繼續為歐洲提供安全保障，經濟上歐洲也從美國獲得實惠。因此，當美國反恐，攻打阿富汗、伊拉克，歐洲國家都不遺餘力支持。

但川普捅破了窗戶紙，要向歐洲國家收取「保護費」，貿易上也不再讓歐洲「占便宜」，甚至同樣對盟友發動貿易戰，都讓歐洲寒心。現在美國雖換總統了，決心「撥亂反正」，縱算拜登有誠意，歐洲國家也不會盲從，因為信任基礎已被破壞，更何況川普或其他民粹領袖四年後可能捲土重來。

其次，過去四年美國的全球影響力迅速衰退，歐洲人看在眼裡，他們也不願在美中、美俄對抗中完全與美國站在一起。據英國智庫「歐洲對外關係理事會」(ECFR)上月對歐洲11國共1.5萬人所作調查，六成歐洲人認為由於川普摧毀美國政治體制，中國國力將憑經濟優勢在10年內超越美國，經濟成為全球最強。

調查還顯示，六成受訪者認為，歐洲應該在美中、美俄對抗中保持中立。32%認為，美國不再值得信任。約三分之二受訪者認為，歐洲應構建自身的國防能力，而且對美中發生新冷戰感到厭煩。

再次，去年中國首次超越美國，成為歐盟最重要貿易夥伴。而中國趕在拜登上任前幾天，與歐盟簽訂中歐投資協定，中國將對歐盟進一步開放市場，名義上是歐盟一致對抗當時川普政府的「美國優先 」保護主義路線，實際上，他們是阻擋拜登「聯歐制中」的這步大棋。儘管當時拜登的準國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾推文，強烈暗示歐盟應暫緩簽訂該協定，但歐盟置若罔聞。

拜登上周表示，中國政府實施經濟霸凌與脅迫，破壞世界經濟基礎，美國與歐洲盟友必須反擊，阻止中國壟斷。但這種說法很難引起歐洲國家尤其依賴中國市場的德國共鳴，因為中國長期以來是歐洲的關鍵貿易夥伴，歐洲領導人將北京視為競爭對手，但也認為它是合作夥伴，卻幾乎不認為中國是敵人。

儘管如此，歐洲遲早會面對在美中之間的選擇，即使他們現在可暫時靠遊走於美中之間，獲取短期利益。因為中共當局所謂「中國方案」要輸出的，並非自由主義意識形態；想開創的世界是一個與民主、人權背道而馳的世界，中國遲早會成為歐洲經濟的威脅。

當中國欲主導尖端科技、網路行為、人工智慧與生物科技的規範制訂時，與西方進行爭奪世界經濟主導權的極端競爭時，歐洲國家並無法置身事外。如果歐洲國家到那時才幡然悔悟，恐怕為時已晚。澳洲、加拿大當前的處境，已給了他們前車之鑑。