大赦1100萬移民 拜登只是表態或當真？

拜登政府支持下，民主黨 國會參眾議員18日公布「2021年美國公民 法案」，計畫讓1100萬非法移民 得到機會入籍。對無證移民來說，這是天大的好消息，對身分合法化再度充滿希望；但近似「移民大赦」的計畫如何通過？歐巴馬八年任期無法完成的計畫，拜登政府能解決嗎？看來並不那麼樂觀。

拜登如啟動移民改革計畫，將是1986年以來最大規模的移民改革，政治風險很高。共和黨保守派反對已可預料，國會不容易通過，且這樣做有如為共和黨在2022年期中選舉添加彈藥打擊民主黨，讓民主黨想維持參眾兩院控制權可能更困難。

拜登上任前後常宣示「團結振興美國」，移民改革法案會讓外界質疑，這是向極左急行軍，等於要和共和黨大幹一場，再掀政黨爭論，如何團結？這到底是政治表態，只求向基本盤選民交代，虛幌一招，抑或真的能通過移民改革，疑問很多。

美國境內長年有1100萬非法(無證)移民，多數是西語裔，亞華裔和其他族裔是較少數。這些移民或非法偷渡進來，或逾期滯留或「錨嬰」，身分變黑。他們靠非法打工過活，只有少數人藉和美國公民通婚或政治庇護等漂白身分，多數人渴望民主黨完全執政能通過移民改革法案，讓他們重見天日。

平心而論，美國是移民組成的國家，也是全球非法移民問題最嚴重國家，即使少數無證移民工作納稅，多數人打黑工拿現金卻不繳稅，甚至非法享受社會福利。但他們填補美國農場、餐館、建築和低層清潔工等數百萬個工作職缺，很多是白人不願幹的低薪勞苦工作；他們對美國社會分工和經濟有很大貢獻，問題不解決就不符人道，國家法治也不夠健全。

但給他們身分漂白，在邊境安全難提升下，將吸引更多偷渡客，法治尊嚴受破壞，問題會變更嚴重。有如大赦的改革更是鼓勵非法，民主黨內都缺乏共識下非常棘手。哪位總統能解決，不但會成重要政治遺產，也會成美國史冊上值得歌頌的篇章。

只是問題沒這麼簡單。川普興起靠什麼？所謂讓美國再度偉大(MAGA)，隱藏的暗語就是讓白人繼續主導美國，防堵移民繼續流入，更甭談非法移民合法化了。川普在美墨邊境築牆、侮辱墨西哥移民是強姦犯、毒販，各種限制移民的政策措施，骨子裡就是反移民、維護白人不成為少數，繼續主導美國。川普旋風席捲全美，即使煽動國會暴亂被彈劾，「川普熱」依然不褪，反移民、排他意識是根本原因。

拜登如誤判情勢，以為趁民主黨掌握白宮、參眾兩院多數的絕好時機，可推動民主黨議程，解決這個世紀難題，可能太過樂觀。

因為一，拜登如仿效川普，想用總統行政命令大赦或放寬非法移民合法化途徑，根本走不通。這攸關美國公民資格、法律體系等大事，必須藉國會立法，用行政命令無法解決。

二，論國會兩黨實力，民主黨在眾院僅以222：211席微弱領先共和黨；在參院也僅以50：50，與共和黨平分秋色。兩黨缺乏共識下，如何通過移民改革？民主黨第三波1.9兆元紓困案，在參院可引用「預算調節」(budget reconciliation)程序，迴避60票才能通過的規定，51票即可過關，但移民改革須有逾10位共和黨人支持，否則根本無法在參院過關。

三，拜登不能忘記歐巴馬的教訓。歐巴馬2007年競選總統時誓言，就任第一年就通過全面移民改革法案，但八年任期移民改革在共和黨主導的國會反對下，無功而返，只能在2012年協助73萬「夢想生」(DACA)免遣返，並獲得工作簽證。

四，拜登或許面臨黨內進步派(極左)壓力，既入主白宮不得不推行民主黨的重大議程。如能藉主控府會這兩年黃金窗口，通過移民改革，永久改變選民結構，1100萬無證移民如五年後成合法居民，再三年後申請成為公民，逾七、八成將成民主黨的鐵票，一舉數得。但共和黨人不是傻瓜，不可能支持這樣的法案。

美國百廢待舉，抗疫、振興經濟是拜登最緊急事務，亟需爭取共和黨合作，這時候其實犯不著因移民改革，使兩黨繼續對著幹。部分華人附和保守派觀點，認為開放更多移民會加速讓美國「墨西哥化」；共和黨面對「移民大赦成功之日，就是共和黨永遠在野之時」，必然杯葛有利民主黨的移民改革，使法案未排入議程已烏雲滿天，可能再次淪為表態，畫餅充飢。