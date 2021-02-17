台灣晶片遏控大陸 卻因政治因素被淡化

美中貿易戰、科技戰開打以來，台灣 或台商在中國 大陸經濟舉足輕重地位漸凸顯，但中共黨媒刻意淡化，貶低或隱藏台灣晶片供應幾乎遏控中國部分高科技業咽喉的事實；大陸製造業外銷，台商也占極重要地位，中共官方都避談，台灣也不想宣傳，以致真相被忽略，成為兩岸另一詭異現象。

中國為什麼淡化台灣晶片(芯片)製造大幅領先大陸？或許和中原獨大意識或以「中央」自居的獨尊心態有關，不承認「彈丸之島」台灣有能力左右大陸；也不想長台灣志氣、助長台獨氣燄。這種心態只要看近20多年大陸媒體提到台灣，譬如電影電視節目有台灣演員參與，或大陸自媒體、網站只要涉及台灣，稱呼都要冠上「中國台灣」，看來也十分阿Q。

但掩耳盜鈴或「正名」，並無法掩蓋或否定台灣政治體制、國際作為或經貿發展，依舊無法等同於大陸任何省份或自治區；換言之，台灣現實上(de facto)是在中國之外，但如論兩岸貿易，台灣每年享有上千億美元順差，經濟嚴重依賴大陸，只要北京勒緊喉嚨，台灣經濟將奄奄一息，這些都是當前的政治現實。

我們想討論為什麼中共官方刻意貶低台灣？不承認台灣對大陸的影響？隨舉數例，大陸民眾日常耳熟能詳的許多歌曲，原創和演唱者都出自台灣，30多年來大陸各省衛視節目遇台灣歌曲，絕少交代出自台灣。

再談對外貿易。中國經濟最重要支柱是外貿，大陸連年對美順差，美國 不爽。2019年中國貿易出口創新高，出口規模最大的100強企業，台商竟高達32家。中國外貿前十大企業，台商占四家。出口百強第一名是鄭州「鴻富錦」，是郭台銘的富士康企業之一，專為美國蘋果製造iPhone手機、電腦等產品。

台商對大陸經濟和就業的貢獻，排名100強外貿企業僅郭台銘旗下企業就占11家，分布鄭州、深圳、成都、太原等地，總出口額達人民幣(以下同)5967.6億元，占中國出口百強總出口額19.1%。僅富鴻錦2019年就為中國出口爭取到2199.2億元。其他台資企業包括達豐、仁寶、緯創資通、華碩、英業達等旗下公司，出口額也占百強近33%；中國出口百強總出口額313.3萬億(兆)元，台商占比達43.1%，相當於135萬億元。

台灣企業為中國掙外匯、促進各地就業，卻被陸媒避談淡化，雖有其政治考量，對台商和台灣卻不公平。有人會說，台商利用大陸廉價勞工賺錢，這是兩廂情願和市場供需因素決定，願打願挨，何必再標榜貢獻。話雖如此，台灣對大陸經濟發展的功績，從早期的資金、技術、人才和know-how等輸出，如今仍是大陸經濟支柱之一，都不應被抹煞。而大陸容許台灣大量貿易出超，台灣應記取大陸讓利的功勞和用心，不能忘恩負義。

再談晶片製造供應。近年大陸自製低階芯片已能自足，中高端芯片則靠台灣，華為、中興或小米手機高端芯片，出自台積電等台商。台積電在南京設12奈米晶圓廠，回饋大陸自製芯片雄圖。大陸去年投資數千億人民幣，各地掀起「造芯熱」，台灣有經驗的工程師群參與其中。

當然，無論台積電或其他台商，技術專利、軟體或各方面都離不開美國。川普政府制裁中國科技業後，台商不得不跟著停供大陸晶片。美中台三方政府心知肚明，台商卻彷彿成了美中貿易戰、科技戰的「隱形人」。但形容大陸科技業有今天的成就，台商功不可沒，也不為過。

五年多來，台灣在民進黨執政下，台獨意識空前高漲，兩岸敵對情緒升高。川普政府打台灣牌制衡中國，兩岸友好氛圍消散，大陸武統台灣、不惜一切要武力收復台灣聲音很大；大陸數十萬小粉紅在網上說，願每人捐5萬元給政府作軍費攻打台灣。台獨勢力也仗恃美國叫囂駡陣，但兩岸同文同種、兄弟鬩牆再兵戎相見流血，沒有一方是贏家。

大陸經濟優勢正在擴大，但台商掌握晶片、工具機和精密工業技術仍有優勢。兩岸和平一旦破壞，對中國經濟將是難以估量損害的災難。美國施壓台積電來亞利桑納州投資120億美元設廠，想完全掌握晶片來源，控制和避險用意明顯。

大陸14億人口的市場和未來，吸引台商布局，也有許多人站在民族情感上真心奉獻中國。台灣晶片等科技優勢可能還有十餘年好光景，在政治夾縫下委屈賺錢的台商，不知何時才能獲得真正的尊嚴和地位？