川普和疫情、暴亂 或成美國興衰分水嶺

凶險混亂的庚子年過去，全球華人歡慶新年之際，美國 國會參院審理彈劾案判定川普 無罪。拜登總統不想讓兩黨續就彈劾案糾纏，努力要控制疫情、恢復經濟。川普脫罪後卻囂張地聲明「運動才剛開始」。國會眾院將成立獨立委員會調查國會暴亂，共和黨內開始清算「叛黨」議員，兩黨爭鬥紛爭擾攘難終止。中國卻展開「疫苗 外交」，廣結善緣，各方面跡象有利中國、不利美國，川普執政四年、疫情和彈劾風波，會不會真的成為美國興衰的分水嶺？

2020年中國雖受中美貿易戰、科技戰衝擊，內憂外患不斷，但官方數據如可信，中國去年GDP繼續成2.5%，相對於美國衰退3.5%、歐盟衰退7.4%、全球衰退4.3%，中國成長數字即使有水分，經濟還是穩定有力，勝過美國，反襯美國隱憂內亂升高，拜登能否力挽狂瀾在未定之天。

網上包括YouTube等平台有許多2021年的預言或傳說，怪力亂神暫且不論，僅看事實，新冠病毒在美國已發現十多個變種，累積近1200例。專家說，疫苗對變種病毒是否有效，有許多疑問，估計年底前可能再死亡16萬人。

全美50州連兩周以來確診、病亡數急降，卻迫不及待在解封經濟，專家憂心重蹈去年覆轍，如讓第三波疫情再席捲美國，屆時各行各業創傷和痛苦加深，國家醫療資源、人命損失之外，經濟恐將雪上加霜。反覆折騰後，美國沒有外患，僅疫情就可能拖死美國，遑論國債已近29兆元，加速靠近美國破產的大限。

美中的對比不只看抗疫成效，疫苗研發美國遙遙領先中國，但從疫苗生產、配發和注射，都看到美國散漫的「體制弱勢」。據報導，拜登政府引用「國防生產法」加緊生產疫苗後，美國疫苗迄14日為止已生產1.73億劑，供應77國。上周為止，美國已得到近8000萬劑疫苗，但已注射民眾僅5380萬人；平均每100人僅注射16.4劑。

疫苗注射牛步化，顯示各州分配、注射效率不彰，譬如加州、伊利諾等州上周已斷供疫苗，只有第二劑者能注射，本周稍後才恢復供應。以美國每天平均僅注射168萬多人的速度，估計要八個月後，即今年秋天，75%人口才能獲接種，還未考量25%至35%的人拒絕疫苗。如果疫苗對變種病毒效果不如預期，疫情如何控制住？2021、2022年美國人繼續在疫情的混亂中生活，經濟如何恢復？

相對看中國，疫苗試驗安全數據隱而未宣，效果、副作用外界不知。但中國已有數千萬人注射，還外銷或援贈許多發展或落後國家，促進外交；秘魯甚至發生總統、部長偷偷搶先注射的醜聞。說中國疫苗不好，許多國家卻趨之若鶩，就國際影響力而言，美中競爭又出現此消彼長，接受中國疫苗援助國家會感謝中國或美國？川普標榜讓美國再度偉大，但執政四年後，美國偉大表現在哪裡？

再看美國繼續「內亂」。彈劾川普難定罪早在預料中，拜登不想戀戰，先搶救川普留下的爛攤子，不想影響「百日計畫」施政，眾院議長波洛西卻還要調查追究川普。處罰川普、共和黨分合、兩黨恩怨等都不是國家緊急要務。共和黨參院領袖麥康諾的話很具代表性：川普煽動暴民攻擊國會，無論從實務或道德上，川普都難逃責任。

但民調高達74%共和黨人挺川普，48%希望他繼續領導共和黨，逼麥康諾等人屈服黨內民意，不敢追究川普罪責，以參院咎責卸任總統就違憲只是藉口，這是因政黨利益犧牲了道德底限和責任。

要說川普已「無罪確定」言之過早，因為彈劾判決並不是最後裁判。華府檢察官已著手搜集川暴亂當天言行是否構成煽動攻擊國會罪嫌，卸任總統並無刑事追訴豁免權。共和黨策略在規避彈劾，希望用道德譴責讓黨內挺川普民氣隨時間冷卻消散，等川普聲望「折舊」，再擺脫川普。

近數月來，中國在東南亞、中歐東歐、非洲、南美有許多外交斬獲，國際影響力提升。而美國自顧不暇，又逢政權輪替，國勢消長明顯。無論兩黨內爭、疫情或經濟，川普留下的疫情慘狀拖累美國，共和黨也質疑拜登對中國軟弱，看來美中關係是回不去了，但美國的強大也回不來了。誰還真心考量美國團結振興？

川普執政四年，可能成美國盛衰的分水嶺。四年後川普如東山再起，將印證美國民主確實脆弱、民粹毀國。美國是否已踏進衰敗的末路，無藥可治，有理由憂心。