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仇視亞裔罪案增 亞裔不能僅憤怒恐懼

社論

農曆新年前夕，美國東西兩岸華人聚居城市，包括舊金山、屋崙(Oakland)和紐約市，連續發生肢體攻擊、搶劫、言語騷擾等多起針對亞裔的犯罪案。令人髮指的仇視亞裔罪案不斷出現，不僅引起社區憤怒和恐懼，也引起白宮關注。拜登總統除夕向亞裔拜年的視頻中指出，「亞太裔群體近期成為族裔歧視和仇恨犯罪受害者，是『一場悲劇』，也是美國國家形象的一個汙點」。作為亞裔一員，我們不能逆來順受，必須勇敢站出來，聯合應對。

美國發生仇視亞裔犯罪案不是新鮮事，但最新一波仇視亞裔案頻密發生，波及多個城市。罪案發生的大背景是去年初中國武漢市爆發新冠肺炎疫情，疫情蔓延美國。時任總統川普指責中國隱瞞疫情，並一再公開以「中國病毒」、「武漢病毒」或「中國瘟疫」稱呼新冠病毒，導致美國亞裔成為責難和洩憤對象。

據「停止歧視亞裔和太平洋島居民」(Stop AAPI Hate)組織自主報告平台統計，從去年3月疫情在美國爆發至去年12月底，全美至少發生2808宗亞裔遭歧視或暴力對待案件，地點遍布全美47個州及華盛頓特區，加州和紐約最多，新冠疫情嚴重的華盛頓州和伊利諾州緊跟其後。

據加州州立大學聖伯納汀諾分校另一項研究，僅在去年3、4月間，疫情在美國爆發時，美國各地發生的針對亞裔仇視案件，就超過2019年全年總數。紐約去年發生仇視亞裔案為有史以來最多，洛杉磯和聖荷西發生類似案件也比前一年翻倍。紐約亞裔律師協會上周公布報告顯示，去年1月至11月間，紐約的仇視亞裔案比上一年增加八倍。

這些案件中，最引人矚目的是1月31日在加州屋崙，有三位華人先後被同一名兇嫌從背後推倒，受害人包括一位91歲長者和分別為60歲、55歲的華人王先生夫婦。91歲華人長者被推倒的視頻上傳網路後，引發群情激憤。儘管28歲嫌犯穆斯利姆後來被逮捕，並被控攻擊、致人身體傷害等五項罪名，但事件帶給社區的陰影難以估量。

此前於1月28日，舊金山市也發生84歲泰國裔老人散步時，當街被一名非洲裔嫌犯隨機攻擊倒地昏迷 ，這位老人兩天後死於醫院。在聖荷西，一位越南裔婦女被攻擊倒地後，被搶去1000元；而在紐約，有一位61歲菲律賓裔乘坐地鐵時，被一名嫌犯以美工刀攻擊。所有這些案件，都發生在前後一周之內。

針對各地不斷發生的亞裔受攻擊或受歧視案，各地執法部門紛紛成立反仇視亞裔專案組，並加強在春節期間的警力部署。然而亞裔社區不能被動地等待政府和政客「施恩」，而應主動出擊，展現社區力量，攜手對付，共同因應。

首先，遭受攻擊或受歧視後不能啞忍，要報案說出來，讓政府和執法部門了解問題嚴重性，並利用社群媒體的力量，給政府主管部門施加壓力，採取必要措施因應，包括及時破案、嚴懲肇事者和增加警力巡邏，維護社區安全，並制定明確的受害者舉報機制，正確分類、記錄、調查和報告仇恨犯罪行為，在政府執法公共法律部門中加入更多亞裔代表等。

聯邦調查局每年都從各地警局收集針對亞裔的仇恨犯罪數據，去年數據尚未公布。2019年的數據為216例。但司法部統計局指出，這一數字可能不到實際發生案例的一半，其中一個原因是不少亞裔因為怕事，寧可忍氣吞聲，成為仇恨罪案受害人後，選擇沉默和逆來順受。

其次，亞裔社區應發揚人溺己溺、守望相助精神，為受害者提供幫助，並主動提供線索，協助警方破案，將施暴者繩之以法。

屋崙91歲華裔老人遭襲後，華裔影星吳彥祖聯手韓裔演員金大賢，懸賞2.5萬美元緝兇。紐約也有十餘位知名亞裔大廚和餐館發起「我們受夠了」(#EnoughIsEnough)網上捐款行動，希望增加美國社會對仇恨與歧視亞裔罪案的警覺，同時幫助那些流落街頭、最容易受到攻擊的亞裔老人。這些善行往往能收到實效，應該堅持不懈地做下去。

再次，各地亞裔社區團體除應勇敢發聲，向民選官員和民意代表要求改善種族不公和種族不平等問題，爭取亞裔的正當權益外，也應設法為亞裔民眾投訴罪案提供法律協助，幫他們克服語言和文化障礙，消除與執法部門打交道的恐懼心理，了解各種可獲得的支援；同時鼓勵民眾積極加入輔警或「民安隊」，幫助有需要的亞裔。

亞裔 美國 紐約市

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