川普彈劾無罪 但美國掉進歷史深淵

一如所料，國會參院13日就彈劾川普 案投票，因為達不到三分之二門檻所需的67票，未將川普定罪；參院下午3時半開始投票，不到10分鐘，反對票就超過三分之一，確認彈劾罪無法成立，就此結束持續五天的二度彈劾川普的短暫審訊。

但這次審訊是歷史性時刻。它的意義並不因川普獲無罪而被否定，反而因共和黨 參議員黨派性投票「護短」，使問題更突出。對不少美國人來說，川普罪有應得，須為國會暴亂負責(最新民調顯示54%民眾認為他應負責)。歷史學家也認為，1月6日國會暴亂是1812年以來國會受到的最嚴重攻擊。國會必須對川普被彈劾案審理、判決，藉此警告川普和未來「可能的川普」，不重蹈覆轍。

參院9日展開審理程序，但川普的辯護律師稱，審訊已卸任總統不符憲法規定，因此參院先有一輪投票，結果以56：44票通過繼續審理彈劾案。雖然只有六位共和黨人投贊成票，卻顯示兩黨都有人認為審理合憲。憲法學者普遍認為，眾院1月13日通過彈劾川普時他還是總統，參院在1月20日川普離職後審理彈劾，並不違憲。

負責控罪的九位眾院彈劾監察人(眾議員)，10日和11日提出起訴川普「煽動叛亂罪」的理據，至少有兩位共和黨參議員看到從未公開的視頻後改變態度，認為證據令人信服(compelling)。視頻顯示，衝進國會大廈的暴徒不但追打警察，還狂追議員，威脅殺害主持會議的副總統潘斯、眾院議長波洛西。

其中一段視頻顯示，國會警察古德曼(Eugene Goodman)在國會大廈內攔阻一群暴徒，其中一名暴徒憤怒地喝問古德曼：「他們(指參議員)在哪裡計票(指拜登勝選的選舉人票)？」暴徒這一問，證明行動目的是阻止國會確認拜登勝選，挽回川普「被偷走的勝利」。

視頻還顯示，古德曼阻止暴徒走向潘斯和家人躲藏的地方，參議員羅穆尼、舒默差點被暴徒找到，幸運地逃過劫數。整個暴亂過程五人死亡，包括一名國會警察(他發推文勸暴徒和平離開)，另有140名警察受傷；司法部2月4日宣布，已起訴176名參與暴亂者刑事罪。

從檢方展示的證據看，200年一遇的國會暴亂，讓美國掉進深淵，暴民想用行動阻止民主選舉結果，認識問題嚴重性的人莫不認為必須追究川普責任，並警告川普和日後仿效他煽動民眾的野心家，不重蹈覆轍。

九位彈劾監察人指出，國會暴亂是川普處心積慮長期部署的結果。2016年他贏得大選，仍堅稱選舉舞弊；去年11月3日選舉夜，他在計票剛開始就宣布贏得選舉，從那時到現在，他一直沒有撤回他「贏了選舉」的主張；選後兩個多月，他持續散播「選舉舞弊」和「勝利被偷走」的陰謀論；1月6日暴亂是持續部署的最後一擊，目的是藉暴亂推翻國會認證拜登勝選的結果。

暴亂當天，川普在白宮前對數萬名支持者演講，煽動支持者遊行去國會山莊；他說：「如果你們不拚死戰鬥，就會失去國家。」(If you don't fight like hell, you're not going to have a country.)川普的演講長1萬1000字，煽動支持者到國會「為我而戰」(fight for me)，證據確鑿。由白宮到國會路程1.7哩至2哩，如果沒有他煽動，支持者很可能不會攻擊國會。

川普的三位律師12日辯護堅稱，審理已離職前總統不合憲，否認川普煽動，理由是川普演講只是一般政治演說，受憲法第一修正案言論自由權利保護，不構成煽動罪。國會暴亂是「一小撮人」轉向暴力所致，與川普無關。

參院投票未給川普定罪，100名參議員投票，43位反對有罪的共和黨人成關鍵；對看到暴亂行動和後果嚴重性的美國人來說，這項結果不會影響他們認定川普應為暴亂負責，歷史也絕不會因參院投票結果就放過川普。

CNBC新聞網12日公布最新民調，54%美國人希望川普退出政治活動，但74%共和黨人希望川普繼續參與政治，48%希望川普繼續領導共和黨。這項民調顯示，「沒上過大學的人」最支持川普，這些人89%希望他繼續參與政治活動，52%希望他繼續領導共和黨。

川普在共和黨內低學歷民眾的高支持度，顯示被二度彈劾卻兩度獲無罪的川普，可能在2022年和2024年選舉為報復而再掀政治風暴。屆時對共和黨是資產或包袱，美國可能再跌進歷史深淵。在良知或政治現實之間，川普逃不過歷史的嚴厲裁判。