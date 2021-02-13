美中關係質變 拜登話語權比習占上風

拜登 總統與中國 國家主席習近平終於通了兩小時電話。雙方各自發表通話內容，各取所需，各有強調。整體來說，受國際重視的會談美方占上風，取得諸多話語權，主導未來關係走向。美中關係自川普下台到拜習談話不到一個月，已看出其中端倪，可作為未來關係走向的參考。川普政府已根本改變美中關係，產生不可逆轉的質變。未來兩國關係要重新定調，除非兩件事發生：一是中共政權易手，二是中共更換領導人或推動改革。

首先，通話時機。拜登最先致電加拿大總理與墨西哥總統，然後英國首相。前兩者是鄰國，有爭議沒矛盾，英國是傳統盟國之首，三通電話中規中矩。接著白宮發言人不經意透露拜登與俄羅斯普亭通話，翌日再與日本菅義偉通話，3日與韓國文在寅、澳洲總理莫里森通話，8日與印度總理莫迪通話，到11日才與習近平通話拜年。

通話先後順序符合拜登政府外交政策對付習近平治下中國的新策略，先盟國、後對手。白宮簡短聲明中，拜登與莫里森通話提到「如何應對處理中國」，與其他國家領袖也有相同的對中談話。

至今尚未接到拜登電話的以色列總理內唐亞胡，回想前總統歐巴馬與內唐亞胡公開形同絕裂，中東新局巨變，這通電話難打程度可以想見。從通話次序與輕重，可解讀美國 新政府外交風向與未來發展的複雜脈絡，拜習通話正可替美中新關係鋪陳答案。

其次，拜登電話外交，印證國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文，乃至拜登日前首次電視專訪都可讀出，新政府對中政策是硬中帶硬，軟中帶軟。布林肯、蘇利文先後表示不會更改川普政府對中強硬政策，中國政策全面檢討中，包括美國對中國貨的高關稅不變。

這些訊息都極強硬，是美方對中方頻頻出擊，逼探拜登新政府亮劍的回應。習近平先在達沃斯論壇表態，不指名點名美國不要在「國際上搞『小圈子』、『新冷戰』，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，只能把世界推向分裂甚至對抗」。

拜登對習的表述並不意外，北京強制性不公平經貿作為，鎮壓香港、在新疆侵犯人權，對台灣打壓威嚇都表達關切；其他還有疫情、全球衛生安全、氣候變遷與防止核武擴散等。新華社公布習拜談話內容對拜登說法寥寥數語，強調習近平主張中美關係重啟，建立對話重要；提到「台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方該該尊重中國核心利益，慎重行事」。

此外，拜習談話就無多新意。雙方拋出美中之間的新議題，該擺上台面要說的，在通話前已透過中下層官員表達過了。最後再由布林肯、楊潔篪做拜習通話前的溝通，使拜習通話時的基本分歧都作了鋪陳表達。雙方今後如何有新合作，拜登訂定的新前提是「有利美國人」。

除了雙方建立形式上通話管道，可預期拜登政府將在下半年，提出華爾街樂於看到的金融、能源等打開中國市場的議題。但川普執政四年對中共(國)重新認識，區分中共、中國與中國人民，已在美國朝野生根。北京如無法拋棄「推動中美關係重回正軌的積極努力」的天真想法，把「美國也有很多聲音希望重建中美關係，實現雙邊關係正常化發展」的說法信以為真，可能就會誤判。

兩岸問題上，拜登關切台灣被北京打壓。通話當天稍早，美台雙方公布中華民國駐美代表蕭美琴在拜登上任後進入美國務院會晤代理亞太事務助卿，這是美台實質關係新突破，意謂美台高官今後公開互動會成常態。加上蔡英文總統在拜習通話前一天，拋出向大陸民眾拜年，並稱「只要北京當局有心化解對立，我方也願意在對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」。

一般認為，蔡英文拜年的「和平」談話搶在習近平前出手，或與拜登政府重新整理對中國政策有關，且談話內容必然事先照會美方。這些都顯示在所謂「北京國家核心利益」上，對抗中方的「一中原則」，美國的「一中政策」也有極大彈性和不同認知。

美中關係的時間壓力在中方。習近平修憲、修黨章要終身擔任主席，第二任期已過一半多，他必須承擔起對美國關係發展的責任。前四年美中關係低潮，或可怪罪川普，但面對拜登新政府，如果美中關係依然沒有顯著改善，沒有「走向正面發展路徑」，習近平就要負主要責任。