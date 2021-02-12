拜習通話 習近平想要的拜登都難給

拜登 就任總統三周餘和十餘位重要國家領袖通話後，終於在農曆小年夜(10日)和中國 國家主席習近平通話兩小時。拜習通話似乎是「習近平語重心長，想拉攏拜登推進中美合作；拜登卻只回應在有限領域、有利美國 人才願合作」。通話前，台北駐美代表蕭美琴進入美國務院大樓，會晤代理亞太事務助理國務卿Sung Kim。拜登即使不完全接受川普抗中路線，卻似未向習重申「一中原則」；兩人行禮如儀、各自表述，美中解凍開禁，看來還長路漫漫。

拜習老友通話即使相談甚歡、氣氛不錯，必然涉及川普封殺中方的舉措；習要求拜登解封也屬必然，但美中第一階段貿易協議中方承諾對美採購僅實現57%，拜登提「對美國人有利」的新標準，對北京是一座高牆，此時解封不利美國，中方將比美國急切，美方不急。

拜登向習關切中共對新疆維吾爾人、台灣和香港打壓。對照通話當天拜登巡視國防部，指示成立「中國任務小組」，四個月內完成對中政策研擬；對照美軍兩艘航母近日在南海操演，法國潛艦補給艦加入，美日澳空戰聯演、美和印度演習，拜登打造抗中聯盟連連新進展，外交、軍事部署完成後再和習通話。

國家元首間通話常反映彼此外交戰略立場。拜登已和十餘國領導人通話，連俄羅斯普亭都排在第二強中國之前，是有意冷落中方，多手準備的用意也昭然若揭。

反觀習近平談話強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。對台灣、香港、新疆等議題，習近平重申屬中國內政，美方應尊重中方核心利益。兩國相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧，都反映對拜登有很高期待。

中共黨媒再三說，不要對拜登抱存幻想。但習搬出三、四年來向川普喊話無效的老台詞，呼籲合則兩利、不衝突、不對抗，如對比美國主流民意、美中競爭和國際態勢，都顯得一廂情願；只有管控分歧、暗示中美不陷入螺旋式對抗或軍事衝突，較合理可行。但前提是中方須放棄「擴張」策略，推動經濟或政治改革，習近平願意嗎？

習強調台灣是「內政問題」，對照國際情勢早已喪失說服力，歐美各國或台灣主流民意極少人認同這是中國內政。而通話中拜登似未提「一個中國」，否則中共黨媒不會不強調。

直言之，兩岸之間是自由民主和專制極權的對抗，台灣固然不應也無法尋求法理獨立，但內戰遺留的分裂問題須讓兩岸依照雙方意願和平合理解決，而不是大陸吃掉台灣，像對香港一樣。從美台外交官國務院會晤後雙方高調公布照片，意味拜登政府繼續強化美台實質關係。

美中競爭更是體制和價值觀甚或人類前途的競比選擇。川普常說中國占美國便宜，中國利用美國扶持進WTO，藉自由貿易體系壯大，卻不遵守國際規則，20多年來美國犯了嚴重戰略錯誤被中共忽悠，如今中國GDP將超越美國，軍事、國際影響力都在挑戰美國，所謂「中國特色的社會主義價值觀」，無非是推銷一黨專制結合國家資本主義，壓制不同聲音、侵犯人權、破壞普世價值。

這些問題如誆稱是內政，失去說服力。川普對中國採對抗遏制策略，區別中國人民和中共、對抗中共極權體制藉經濟優勢強國強軍，企圖主導世界，挑戰美國，獲多數美國人支持，歐亞民主國家也有很高共鳴。

拜登策略和手段和川普不同，但北京幻想拜習有私交，顯然低估拜登或民主黨對意識形態的堅持和美國多數民意。拜登說習近平骨子裡沒有民主，知習甚深。他解除川普對孔子學院運作須透明化的命令，近日盛傳將解除TikTok須出售美國業務，後者白宮已否認，顯見各種禁令不會解封。

殘酷的現實是美國對華為、中芯和上百家與共軍有關的實體清單實施後，華為高端手機銷售去年劇跌42%，高端市場被蘋果取代；芯片在美國控制下，台灣系、南韓系晶片都對中國斷供，嚴重打擊中國科技業，效應正如多米諾骨牌擴大，2021年將更惡化，影響中國經濟，讓中南海緊張。

拜登如解除禁令，川普遏制策略功虧一簣，拜登就違背美國人利益，共和黨2022年和2024年選舉必然翻盤。從商務部長雷蒙多因反中態度不夠強硬，就被參院質疑，北京未來想重啟談判、解開僵局，如不拿出政策交換，拜登憑什麼片面對中國放水？