北京冬奧倒數一年 杯葛運動方興未艾

延後一年的2021東京夏季奧運 會苦於新冠疫情，還在掙扎要不要取消時，明年2月4日舉行的北京 冬季奧運會，卻開始一年倒數。以中國的嚴控疫情手段，加上疫苗普及化，很少人擔心北京冬奧因疫情而延期。反而人為的政治因素影響，國際間倡議杯葛北京冬奧的聲音升高。

美國 國務卿布林肯上任前在參議院任命聽證會表示，他認為新疆維吾爾人遭「種族滅絕」對待，中國十分憂心美國可能採取經濟制裁，最糟結果甚至是抵制北京冬奧會。

2008年北京夏季奧運會之前，人權團體也曾企圖杯葛，但最後並沒有成功。14年後，超過180個人權團體2月3日組成聲勢浩大的抵制北京冬奧聯盟，抗議中共在香港實施國安法，鎮壓民主運動；在西藏與內蒙古對少數民族宗教與文化進行殘害，在新疆設立「再教育營」，囚禁超過百萬名維吾爾人。國際媒體如英國廣播公司還報導，在「再教育營」內的維族與其他穆斯林婦女，遭到集體性侵。

國際人權團體預備採取兩條戰線：一是發表公開信，呼籲世界各國領導人因中國的人權紀錄而抵制冬奧；二是遊說國際大公司撤回冬奧的廣告贊助。

目前為止，已經有美國、加拿大等多國議員提出議案，要求本國政府抵制北京冬奧。事實上，抵制奧運並不罕見，冷戰期間，就有兩次大規模杯葛奧運會行動。為抗議蘇聯1979年入侵阿富汗，美國總統卡特宣布美國等西方國家抵制1980年莫斯科奧運會；而蘇聯和東歐集團以及北韓、越南、寮國等共產國家，則集體抵制1984年洛杉磯奧運會，作為報復。

白宮發言人2月3日公開否認，關於北京冬奧會，白宮有過任何討論改變參加的計畫。這讓北京服下一顆定心丸，只要拜登政府不參與，抵制冬奧會應該搞不起來。

兩次大規模抵制奧運，對全球運動員是很大的衝擊。許多運動員經多年艱苦訓練，體能早已調整好，預備在特定的一個月竭盡所能，爭取畢生的巔峰成績和榮譽，結果因政治原因不能參加，是一生最大遺憾。抵制加上相互報復，受傷害最大的是體育和各國運動員，而不是國家或政治人物。

美國奧委會同樣持反對杯葛冬奧的立場。在書面聲明中，美國奧委會表示：「我們反對杯葛奧運，因為過去經驗顯示，這只會對運動員有負面效應，同時並無法有效地解決全球議題」。

遊說大公司撤回廣告贊助方面，媒體接觸贊助北京冬奧的15家美國大公司，如可口可樂、通用電器與Visa信用卡，詢問他們會不會因為對維吾爾人的種族滅絕，而抵制冬奧，只有安聯保險(Allianz)回應表示會繼續贊助；其他公司擔心形象，不表達態度，但贊助態度也未變。

中國對外界指控對維吾爾人種族滅絕，一律駁斥。並表示，這是意圖破壞北京冬奧的舉動，不會得逞。「環球時報」還警告，任何國家抵制必將遭到中國嚴厲制裁報復，但絲毫沒有想與抗議團體溝通的打算。

平實而論，中共在新疆確實因「維穩」而藉數位科技，如人臉辨識、搜集DNA等資料建全民資料庫、實施嚴密的控制手段，新疆「再教育營」做法，固然有培育職業技能等功能，但也在政治教育「洗腦」，企圖讓新疆全面「漢化」，抹殺或打壓維吾爾族的傳統語言、文化等，與多元社會的現代世界潮流牴觸。

但指控中共「種族滅絕」可能言過其實，被嫌誇大。中方一概否認新疆所有作為，但國際媒體披露不少照片、視訊等，都證實新疆嚴峻控制、侵犯人權並非空穴來風。

習近平主席上月在視察冬奧會現場時曾說：「我們不僅有必要成功舉辦奧林匹克冬季運動會這一偉大慶典，而且要充分體現出它的特殊、它的非凡、它的卓越」。就像2008年北京夏季奧運會一樣，中國希望藉主辦冬季奧運會，再次刷亮國家形象；習近平則藉此拉抬自己聲望，為2022年底的中共20大，連任第三任中共總書記做準備。

運動賽會的本質是為國際體育交流、促進國際和平與友誼，以政治原因抵制，就像是為了政治目的而舉辦，同樣都扭曲奧運本質。在距北京冬奧不到一年的今天，我們希望體育歸體育，政治歸政治，不應以取消舉辦或杯葛參加來要脅中國政府，而中國政府也不應以別有用心，一概否定人權團體的合理質疑和呼籲。唯有改善、開放、透明和溝通，才能達到團結、友誼的奧運精神。