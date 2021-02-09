這波風暴 美國人素質讓人大跌眼鏡

國會眾院上周以230：199票，排除眾議員格林(Marjorie Taylor Greene )參與預算委員會和教育 、勞工委員會，11位共和黨眾議員也支持這樣做。被喻為「女川普 」的格林相信「匿名者Q」(QAnon)的言論，支持槍殺眾院議長波洛西、吊死歐巴馬；她認為九一一恐襲和多次校園槍擊案都是假造、是有人故意惡搞欺騙民眾，後者目的在反槍枝。美國 有這樣的國會議員和選民，完全顛覆美國人素質普遍很高的印象。川普和國會暴亂凸顯部分美國人的素質，讓世人跌破眼鏡。

有什麼樣的國民，就選出什麼樣的總統或公職人員。台灣民主實踐，民代素質低落、議事水準常讓有識者嘆息。而一般人總認為，美國是全球民主先進國，美國教育培育健全國民，經歷200多年實踐後，美國民主成熟足作世界典範。但川普執政和美國兩黨作為，2020年大選川普不認輸的抗爭行徑，煽動民眾攻擊國會，再對照少數國會議員言行，美國人素質被打上一個個大問號。

問題可能出在通識教育有致命缺陷。美國教育自由化，沒有統一教材，不要求國民個個通曉所有常識，有些高中、大學或研究所畢業生普通常識貧乏程度，常讓人震驚不已。多年前有一項民調，美達七成美國高中畢業生，無法在世界地圖上指出非洲在哪裡。Pew在2013年民調，逾半高中畢業生不知地球變暖原因何在。或不知地球繞著太陽轉，或分不清Taiwan和Thailand，在美國人中非常普遍。

對照川普抗疫記者會說，可向人體注射消毒劑(disinfectant)後曬太陽治療新冠瘟疫；即使後來他辯稱前者是搞笑挖苦(sarcastic)，但很多人認為這位美國總統缺乏常識，反映了冰山一角。

撇開政治立場，意識形態和政治信念可以不同，但一般常識、知識或專業科學智識，美國人常表現缺乏知識，是否具公民素質、純樸善良或驕傲自大，很多案例引人懷疑。

譬如喬治亞州選出的眾議員格林承認，她從不閱讀收看新聞，「匿名者Q」網站是她唯一信息來源；而類似網站充斥陰謀和荒誕不經的謠言，甚至不夠格稱為右翼保守網站，只是弄虛造假，宣傳自己的政治目標，自然培養出一批彷彿與世隔絕的怪咖國民，包括少數華裔川粉。

格林相信QAnon說的，校園連續槍枝暴力造成大規模死傷，是民主黨為贏得槍枝管制而炮製；死亡近3000人的九一一恐襲也是有人會偽造的假事件。格林對眾院議長波洛西「腦袋應有顆子彈」的貼文按讚；認為加州野火是由一個猶太家族控制的太空雷射光引起。她接見校園槍擊倖存者，當面嘲笑少年學生膽小。

至於說柯林頓夫婦製造飛機失事，幹掉競爭對手；喜萊莉和歐巴馬等人都參與一個神祕宗教團體，在祭祀典禮飲用人血，對暴民要吊死歐巴馬她貼文說「吊架已準備好」。這樣的人能當選國會議員，您放心讓她代表我們立法嗎？

極左團體如Antifa等激進無政府主義者同樣不信任政府，任何國家都有社會邊緣人，但秉持常識、忠於事實卻有必要，否則就和邪教無異。川普主義被反對者稱為「邪教」(cult)，「教主」如今還在發功操控川粉、反噬共和黨，讓黨內建制派不得不低頭妥協。

「華盛頓郵報」報導，川普選舉舞弊抗爭迄今三個月，法律訴訟、國會暴亂修繕、調動國民兵戒備等，已花費5.19億元，都由納稅人埋單。

美國人素質參差不齊，為何還能成強國？或許教育和職場的菁英主義和普羅大眾的自由主義，完美分工結合是主因。美國有全球最好的大學，吸收本土和全球菁英，全球人才和資本流入，造就科技、金融和軍事霸權。一般普羅民眾即使常識貧乏得可怕，照樣能成就偉大的國家。

部分民眾和公職人員素質低劣已獲印證。川普不信疫情、誣指大選舞弊，川粉原本期待像QAnon網站說的，1月20日川普將發動軍隊逮捕拜登等人，然後宣誓就職。近日該網站又宣傳，川普3月4日會再次宣誓就職，荒謬說法近乎低智詐騙，卻還有人相信。

有評論說，川普倒下了，但千萬個川普卻站起來了，美國將疲於應付。多數美國人素質很好，但上述現象卻讓人反思：有高素質國民才能實施民主嗎？大學教授和紅脖子的一票，票票等值，邱吉爾說，民主不是最好的制度，卻是相對為惡較少的制度，還能成立嗎？美國正提供一面反思的新鏡子。