彈劾案無法定罪川普 只為裂解共和黨

聯邦參議院9日即將開始彈劾 前總統川普 案審理，即使所有民主黨籍50位參議員都投贊成票，但由於支持彈劾定罪的共和黨 參議員寥若晨星，將難湊足所需的67票給川普定罪。這場因1月6日國會暴動引起的彈劾案，已成加劇共和黨分裂與內鬥的工具，可能衝擊明年國會期中選舉共和黨的戰績，2024年共和黨能否奪回白宮，更在未定之天。

國會暴動在川普於華府舉行「挽救美國」民眾集會後發生，川普事前透過推文反覆號召支持者參加。據報導，他的競選陣營也有人居中協調，他的金主還為活動提供經費；川普則在集會中告訴支持者他的大選被竊走了，任何人都不應袖手旁觀，也慫恿他們向國會大廈進軍，還暗示他也會加入行列。川普的私人律師朱利安尼更呼籲「讓我們用戰鬥來審判」。因此川普與這場暴動的密切關係昭然若揭，說他煽動暴動毫不為過。

然而，對是否應通過彈劾將川普定罪，民眾意見分歧。美聯社與公共事務研究所上周民調，多達三分之二美國人雖認為川普對國會暴動負有責任，但認為參院應將他定罪的民眾僅47%；而ABC民調指56%民眾認川普應被彈劾定罪。昆尼別克大學民調顯示，50%民眾認為川普應被定罪，認為不應定罪者占45%，受訪者政黨立場鮮明。

參院民主黨領袖很清楚，幾無可能爭取到17位共和黨參議員支持彈劾川普，因此希望速戰速決，不要影響拜登總統紓困案和內閣任命聽證；共和黨更指彈劾案只是企圖糟蹋川普、玩壞共和黨的政治噱頭，不僅不公平，彈劾卸任總統也不符憲法規定。

既然彈劾結果早已明確化，兩黨為何仍煞有介事要把彈劾案審理下去？因為兩黨都想利用彈劾案作契機，建立一套本黨的政治「說詞」。這套說詞不僅將定調明年期中選舉，甚至可能影響2024年總統大選。

共和黨已同時失去白宮和國會參眾兩院，雖然傳統建制派和挺川普的極端派內鬥不止，但也沒有分裂的本錢，在參眾兩院十餘位共和黨議員因支持彈劾川普，連續遭到挺川普選民騷擾恐嚇後，共和黨開始向挺川勢力求和。他們不希望黨內矛盾激化到川普負氣出走，自組新政黨。

據「國會山莊報」與哈里斯民調公司的調查顯示，多達64%共和黨選民表示，若川普自組新政黨，他們會加入。說明儘管國會暴動後川普被千夫所指，但他的政治能量仍不可小覷，為數眾多選民認為他可以處理很多民主黨和共和黨菁英尚未妥善解決的問題。川普若組新政黨，很可能成為美國第二大黨，把共和黨擠到第三位，對共和黨來說是不可承受之重。

共和黨必須向川普求和，而求和的第一個姿態，就是像川普第一次被彈劾時一樣，為他保駕護航；即使這樣會重創共和黨形象，也在所不惜。因此共和黨早就為川普和他的支持者寫好彈劾案的劇本，劇本幾乎與川普第一次彈劾案脫罪時一模一樣：「我們安然度過了這場不公平、見鬼的彈劾案。我沒做錯什麼… 他們一切都是胡說八道。」

共和黨照樣會責怪民主黨、媒體、科技大咖和「深層政府」打壓川普，而且這些說詞很管用，至少對共和黨基本盤選民屢試不爽。

民主黨力推彈劾案，同樣在訴諸基本盤選民。當眾院議長波洛西被問到明知彈劾案難以定罪川普，為何還堅持彈劾時，她堅稱要給歷史和子孫後代交代。波洛西與參院多數黨領袖舒默稱，川普和共和黨人之所以死心塌地與支持「匿名者Q」(QAnon)和各種陰謀論的極右勢力綑綁一起，是因為他們曾在2016年總統大選中為川普建功，2020年大選也傾力相挺，更是此次國會暴動的主力。

而共和黨在彈劾案中是非不分，不顧法治替川普脫罪，毫無疑問將成為明年期中選舉的議題，有助民主黨繼續掌控參眾兩院。

民主黨國會競選委員會上周已開始展開系列廣告攻勢，攻擊反對彈劾川普的國會眾議員，並稱「QAnon控制了共和黨。川普策動暴徒攻擊國會，殺害警察」。而共和黨最擔心的，就是民主黨把這場彈劾案當成一場綑綁共和黨與國會暴動事件的公關宣傳。因為共和黨實際上也是這些極端勢力的受害者，未來數月都不得不與這些勢力纏鬥。

如果共和黨被貼上與陰謀論 QAnon站在同一陣線的標籤，明年選舉恐難洗刷乾淨，因此流失部分選票。從這一意義上說，川普是否被定罪，倒是次要了。