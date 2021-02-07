美對中國政策 瞄準習近平式威權統治

美國 對中國 新政策正迅速成形。拜登總統4日首次發表外交政策演說，國務卿布林肯6日首次與中國外交事務最高負責人楊潔篪通話；拜登的講話把對中政策定性為「既競爭又合作」，布林肯則展示「競爭」的一面，他要求中方重視人權，並警告美國將與盟國聯手，要中國為國際霸凌行為負責。

基本上，拜登在國務院講話只設定方向，重點在與盟國聯手重建國際秩序；對中政策上，講話有兩個重點：一，中國是美國的最大競爭者，但美國與中國「競爭」之餘，也在符合美國利益的領域「合作」；二，貿易政策上，美國將「強硬對抗」中國，因為中國推行不公平貿易。競爭、合作和對抗都只顯示方向，沒有具體細節，如何競爭、合作以及如何對抗都有待落實。

至於布林肯6日與楊潔篪對話，透露「對抗」傾向。例如布林肯警告中方，美國將聯合盟國，要求中國對國際霸凌行為負責，並為中國在新疆、香港違反人權行為負責。過去一周，拜登政府已經與日、韓、澳、泰、菲等國接觸，並向這些國家重申安全防衛保證；布林肯先與這些國家聯繫，然後才與中方通話，先後次序顯示大有文章。

拜登政府的對中政策方向雖定，但具體策略則有待填補，各方趁此時機，紛紛提出建議。拜登政府的亞洲事務主管坎伯(Kurl Campbell)上月12日在「外交事務」季刊撰文，提到兩項事實：一，中國軍事和經濟崛起，在國際間擴張，造成對亞太地區的威脅；二，川普雖常針對中國，實質上卻退出亞太國際事務，導致美國影響力大減。

文章提出兩項對策，第一，美國在軍備武器上不宜再砸巨資建造航母，因為航母愈來愈易受攻擊，而應增加導彈和潛艦。第二，美國應與亞太國家「交往」，對中國造成壓力；交往不一定要加入大型組織(例如RCEP)，可彈性參加不同議題的峰會。坎伯曾主導歐巴馬的「重返亞洲」政策，現在將成為拜登新設的亞太事務政策協調的總管。

華府智庫「大西洋理事會」上月28日發表2.6萬字長文，文章發表後引起各方關注，包括中共 黨媒。此文主要有兩項具爭議的主張。其一，主張美國設立「紅線」，只要中國觸及紅線，美國就採取反擊行動。不能逾越的紅線包括：中國向美國或美國的盟國發動軍事攻擊、大陸武力攻台灣、中國控制南海，致國際失去自由航行權利、中國向美國或美國盟國進行生化攻擊，或大規模網路攻擊。

文章的匿名作者強調，美國有必要設立紅線。不過文章發表後也引起爭論，包括美國的中國通之間的爭論，有人支持畫定紅線，認為可讓美國提高警覺，不致被北京合作共贏的主張模糊中共和自由世界的分歧；但反對者卻擔心，設立紅線可能使美中關係惡化。

文章的另一建議引起更大爭論。作者認為，中國的最大威脅來自習近平威權統治，對內不斷加強控制和電子監控人民，對外不斷擴張，對美國和國際秩序造成威脅；美國的對中政策必須對準習近平和他的威權政府，一切對抗中國的措施都以改變習近平的決策為目標。中國威權主義崛起，是習個人集權的結果，一切權力都集中他一身，一切政策出自他一人，美國有必要對準習近平，策略才會奏效。這個建議被解讀為劍指習近平，要把習拉下馬。

川普政府國務卿龐培歐主張將矛頭指向中共，但針對中共的策略因為中共內部也有分歧，有必要縮小焦點，才能改變習政權的決策。況且，習近平搞個人崇拜，權力過度集中，形成一人治國的局面，正是造成中共內部分化的原因，有利自由世界反共。

美國經「川普之亂」後，正重新制訂具長期目標的「新對中策略」。長期目標包括：一，國際秩序仍由美國和自由世界主導；二，阻止中共攻台；三，阻止中共全面控制南海；四，中共假設中國的未來必須是強人式威權統治，新策略應促使中國人民覺醒，質疑這項假設。

大西洋理事會的長文作者未公開身分，文章標題稱為「更長的電報」(The Longer Telegram)，有意借用1946年從莫斯科發回美國的一通電報，該電報被視為促成「圍堵」前蘇聯和冷戰的起點。前蘇聯被長期圍堵下，終於在1991年崩潰。「更長的電報」暗示，當此時刻，美國必須制訂長遠目標，聯手盟國圍堵中國，最終擊退威權主義，為自由世界贏得勝利。