北京在蓋亞那封殺台灣 打臉拜登政府

拜登政府宣示，支持台灣 有更多國際活動空間話音未落，台北外交部敲鑼打鼓地宣稱，與南美洲蓋亞那達成共識，在該國設「台灣辦公室」；美國 國務院、在台協會等立即表達祝賀。但不到24小時，蓋亞那外交部即以一紙聲明，強調「信守一中政策」與「溝通不良」，終止協議。蓋亞那變臉當然是因北京 封殺奏效，同時對台灣和美國打臉，更是與拜登外交政策的首次對壘。

蓋亞那是南美小國，位居南美洲與加勒比海窗口，「加勒比海共同體」即設在該國首都喬治城。蓋亞那幾年前發現豐富石油蘊藏，成各國爭取對象。前國務卿龐培歐去年9月到蓋亞那訪問，曾提到時任國務次卿柯拉克訪台悼念前總統李登輝。雖然蓋亞那否認美國涉入台灣辦公室決策過程，但一般相信，推動台灣辦公室背後必然有美國的助力。

台灣目前14個邦交國，四個在加勒比海地區。加勒比海被視為美國後院，當北京逐步擴大在中南美洲的影響力時，美國深具戒心。龐培歐赴該國訪問，即在警告中國「一帶一路」政策投資風險，力邀蓋國與美合作。而蓋亞那石油探勘，美中兩國競奪甚力，該國電力不足還靠北京貸款支撐，可見北京和蓋亞那關係深厚。

以「台灣」為名設代表處，去年首次在非洲索馬利蘭奏功，但犯了北京大忌。這已不只是外交爭戰而已，更涉及北京堅稱的反分裂國家政策底線。北京外交部有強烈反應，各方早可預料。然而，蓋亞那宣布廢止協議時間，正值拜登在國務院發表外交政策演說，強調「美國回來了，外交回來了」，北京卻利用蓋亞那回擊凌厲殺球，拿台灣開刀，卻想和美國較勁不撕破臉。

更關鍵的，當世界衛生組織分配疫苗忙得焦頭爛額時，中方施展「疫苗外交」，提供2萬劑給蓋亞那，蓋國政府向中方表達感謝，是台灣的「口罩外交」無法比擬。對蓋亞那來說，無論北京或美台，誰能提供最實質利益，都可成合作對象，同意台灣設辦公室發展經貿關係如此，廢止協議也如此。

北京在拜登政府上台之際，既在體察美國外交走向，也在細測美台關係變化，是否比川普政府時期「收斂」。以「台灣」名義設辦公室，比類似「台北經濟文化辦事處」更敏感、更具政治意涵，北京自然認定屬漸進走向台獨的嘗試，因此下重手，避免「一中政策」失守，顛覆今後兩岸外交戰線。也想一舉兩得阻止美台聯手在關鍵點突破，防止拜登接續川普的衝撞外交，對拜登政府傳達訊息。

拜登4日視察國務院，在外交政策演說形容中國是美國最主要競爭者，美國將直接對付中國對美國經濟繁榮、安全和民主價值帶來的挑戰，「我們將對抗中國的經濟惡行、反擊中國在人權、智慧財產權和全球治理攻擊，但也準備好在符合美國利益的情況下，與北京合作」。

拜登預留伏筆的和中國合作宣示，說明美中競爭對抗，華府仍預留合作空間，或不致像川普一樣難以預測控管。但北京如誤判認為拜登比川普軟弱易「擺平」，想藉打壓台灣打臉美國，美中關係恐也難交好。

美國國務卿布林肯強調，美國對台承諾「堅若磐石」，要求北京克制對台軍事、外交、經濟施壓；國安顧問蘇利文等人多屬鷹派，主張對中國政策採強硬立場。國務院雖強調「支持一中政策沒有改變」，卻不能讓任北京予取予求，給人拜登政府比川普政府軟弱、懼中等印象。

美中台新的三角關係中，台海兩岸都在測試美國。蔡英文政府如持續以「台灣優先」，不想在兩岸僵局中尋求改變和突破，反而沿用扁政府時期衝撞式外交，必然會重演在蓋亞那白花錢，卻一夜之間風雲變色，折損台灣民眾士氣，得不償失。除非目的只在挑起民眾對大陸的敵意，就另當別論。拜登政府未必會延續川普「以台制中」路線，首要考量應是美國利益，而非台灣利益。

反之，北京在重要關頭打臉美國，拜登政府不可能高興。蓋亞那設台灣辦公室，美國務院西半球事務代理助理國務卿鄭茱莉(Julie J. Chung)、美駐蓋亞那大使館、美國在台協會陸續聲明祝賀後，北京出手雖可能讓未來美方避免「扶持」各國強化與台灣關係，卻也定調中方不惜和拜登政府玩對抗，刺激拜登硬起來。

在習近平當局急於和美國「關係正常化」之際，這樣做是利是弊，北京也要付出一定代價。