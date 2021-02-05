中國想超越美國 這些先天軟肋難克服

新冠肺炎瘟疫也在重整全球秩序？中國 經濟復甦強勁，速度超越美歐；英國研究機構預測，中國可能提前在2028年超越美國 ，成全球最大經濟體。中共黨媒和外宣宣揚中國經濟成就和政績，百姓如因此得利，當然可喜可賀。但風光表象背後，美中競爭雖重新洗牌，美國走在盛衰十字路口，中國卻有幾大世紀隱憂，甚至是致命缺陷，可能影響美中未來的競爭。

中國面臨的挑戰除了政權維穩，至少包括糧食短缺、能源不足、人口老化、科技發展受制外國等重大問題。這些問題都需有和平發展的國際友好環境，但近年習近平當局伸張肌肉的「戰狼」作為，引發提防，國際間「政治上疏離或孤立中國，經濟和市場利益從中國分一杯羹」氣氛濃厚，除非北京改弦更張，否則世界大環境漸不利中國。

中國2020年經濟成長2.5%，美國衰退3.5%、歐盟衰退7.4%、全球經濟衰退4.3%，中國成唯一成長國家。但中國風光背後存在著許多大問題。

一，糧食可能長期短缺。2020年全球面臨50年來最嚴重糧荒，至少25國出現飢荒，俄羅斯、埃及、越南、印度等產糧國停止出口。黨媒稱中國糧倉儲量爆滿，專家也說中國不缺糧，而只是「緊平衡」，還能自給自足。

但習近平去年8月提倡「光盤行動」、「拒絕剩宴」，是想減少浪費或因糧食緊張？媒體說，2020年中國糧食需求約7億噸，自產僅5.54億噸，近1.5億噸靠進口，糧食安全成為一大危機。去年中國加緊進口小麥、玉米和大麥，每年大豆進口逾億噸成常態。甘肅、湖北等地加緊囤糧，中國有糧食危機的傳聞不斷。

中國可耕地因工業廠房、住宅開發等，每年平均用掉20萬畝農地，全國可耕地不到15億畝，僅占全球9%。承平時期副食品豐富，民眾糧食消費較少，一旦副食供需失調糧食短缺即出現。廣東為例，2019年廣東糧食產量1241萬噸，消費量約5125萬噸，自給率僅24%。廣東去年GDP破1.6兆美元，是台灣的2.62倍，凌駕亞洲四小龍，糧食卻嚴重依賴外地支應。

相對於美國可耕地廣大，不到1.6%農業勞動人口卻養活美國3.4億人，年年有大量玉米、大豆、小麥等外銷。美國未開發可耕地數量驚人，一旦需要就能開墾生產糧食。民以食為天，中國14億人能吃飽飯就是天大的事，美中糧食供應條件差異使美國立於不敗之地；而中國需進口，設若發生戰爭，陸海運輸受制外國，有何底氣和美國較量？這是中國的先天軟肋。

二，能源。中國能源自給率官方吹噓達90%，但「能源發展十三五規劃」卻說，希望自給率能提高至80%，戳破自吹自擂。中國大力發展核電、水電、太陽能等，石油 、天然氣卻須進口，每年石油消費72%靠輸入，消耗外匯達2400億美元。

除了自產不足，逾70%石油通過麻六甲海峽輸入，近年中美較量升級，美國印太戰略聯手各國欲控制中國石油輸入通道，逼中國發展藍水海軍因應，能源卻成未來美中爭霸戰中國的一大軟肋。

三，人口老化。中國一胎化政策被指錯誤，造成今天人口災難。中國出生率大幅下降，北京大學教授梁建章發表文章，指中國人口塌陷期到來，如無法大幅提升生育率，下滑將不會見底。文章舉各地數據為例，譬如2020年溫州地區出生率比2019年同期減19.01%、合肥市下降約23%、台州市下降32.6%，人口滑坡將造成年輕人口比率下降，老年人口比率劇升。

威斯康辛大學研究員易富賢出書《大國空巢：走入歧途的中國計劃生育》，指東北三省2019年出生率僅0.61%，低於日本0.68%出生率；東北的今天就是中國的明天。綜合來看，住房成本、養育教育等支出增加，使年輕人生養不起，人口老化嚴重、勞工短缺，高經濟成長變不可能，凸顯中國「未強先老」成現實。

四，科技發展遇瓶頸。21世紀全球競爭最激烈領域是科技。中國本土科技過去短視近利，只求彎道超車、快速發財，如今在美國遏制禁運下，華為、中興等苟延殘喘，苦等美國開放。中國過去幾十年用強制外商技術轉移、盜竊或逆向仿製等手法漸走不通，美國拜登政府短期內不會解禁，中國自主研發需數十年才能奏功。

就算21世紀是美中爭霸，兩國各有內政難題，但上述基本面美國優勢明顯，中國製造業領先，但本世紀後80年，中國想樂觀地超越美國，極不容易。