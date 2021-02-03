共和黨須再敗一次 才能祛除川普影響？

現在談川普 2024年再選總統，言之過早。詭異的是，共和黨 人卻急於捧川普出山，四年後贏回白宮；許多共和黨人即使不喜歡川普，卻怕死他了，為避免得罪他而盡說些違心之論。而民主黨也怕川普2024年再出馬，席捲美國。「川普幽靈」仍籠罩全美，有人主張共和黨必須執政，美國才能強大復興；而共和黨想贏須靠川普。但恢復常態和自由秩序的美國，不正是美國和世界需要嗎？過去四年和美國疫情肆虐慘況，美國是強大或虛弱了，難道沒學到教訓？

這些討論見仁見智，頗富爭議，擁川、反川兩方各說各話，這就是美國分裂的核心、解決藥方及國家方向之爭。拜登上台，未來四年能否治癒美國之病，或讓美國病得更深重，因果錯綜複雜，只能拭目以待。

這就帶出幾個大問題：一，美國民主體制和中共專制體制孰優孰劣，中國經濟恢復速度、行政效率和抗疫過程都讓美歐陷入不如中國的質疑。二，美國民主頗有走入自毀，兩黨都想徹底毀滅對方，無法再從衝突中找出妥協之道，連帶把國家帶入分裂，不知伊於胡底。三，川普的民粹主義、孤立主義或美國優先 ，對美國和世局究竟是好是壞？近半美國人癡迷於川普領導，迫不急待讓川普主義回潮，是福是禍？類似疑問還非常多。

CNN引用艾普索(Ipsos)民調分析，高達57%共和黨人認為，2024年川普應該再參選，川普目前還是黨內有最強大民意支持的人。川普下台了，但共和黨還是「川普黨」，即使1月6日國會暴亂川普有責任，他的聲望受影響有限。相對近代兩黨總統任滿一屆後連任失敗，福特、卡特和老布希三人下台，黨內聲望即迅速跌落，川普成為共和黨最大異數。

CNN是川普的宿敵，明知未來四年變數很多，也急於分析川普前途起伏。共和黨與美國都走進徬徨十字路口，想翻過那一頁，卻看到川普吸金能力強大，任期最後還募到3000萬元，使民主黨支持者也充滿焦慮。

共和黨內「覺醒」敢說真話批判川普者，只有聯邦參議員羅穆尼、蘇珊‧柯林斯、穆考斯基和眾議員麗茲‧錢尼等少數人，還有小布希政府數十位前閣員幕僚；參院領袖麥康諾在國會暴亂後曾一度揭竿而起批評川普罪責，想和川普切割，卻曇花一現，可見川普「魔力」所向披靡，多數共和黨人逃避和他切割。

對共和黨來說，川普是「救星」或「幽靈」，實在難說。川普個人魅力使川粉認定他是共和黨和美國的救星，認為他能重振美國地位(即使暗藏白人至上和白人優先)，寄望他抽乾華府沼澤(他卸任前特赦名單卻充滿私利，變成骯髒沼澤一部分)；他暗通白人至上、驕傲男孩等極端團體，煽動群眾攻占國會後撇清責任、背叛支持者，使美國國際聲譽和地位遽跌，但多數共和黨人不計較他追求權力不惜傷害國家、破壞憲政和民主選舉制度，就很有問題。

如今多數共和黨人只想靠川普贏回白宮和參眾兩院控制權，認為民主黨同樣腐化，不擇手段，只要能贏，川普再回鍋有何不可？這樣迷戀川普，像毒癮一樣須暫時吸食，先贏回政權，否則一切免談。

川普沾沾自喜獲7422萬餘票，是歷史上在位總統競選連任空前高票，卻避談拜登獲票比他多706萬張(得票率多4.5%)，即使拜登8128萬張票有很多「討厭川普」票，選民願見川普四年後重返白宮嗎？

很多共和黨人認為，拜登四年後不會尋求連任；如賀錦麗代表民主黨參選，美國人可能普遍還難接受一位亞非裔混血的女總統，再推川普出馬就更有勝算。他們忽視四年內的變化，兩黨都新人輩出，不能只用川普的立場看問題。

關鍵回到幾個基本面：一，川普支持度可能折舊，官司和醜聞纏身下，四年後川普支持度幾何，變因很多。二，民意如流水，現在看三年多後的競選態勢，為時過早。

三，共和黨內反省川普的聲音會增強或走弱，共和黨「要維持正統或依附川普邪教」(黨內反對者用詞)？潘斯、龐培歐等有心2024年大位的人甘心雌服嗎？

四，即使不看好拜登執政，卻不能輕視他率領治療美國、恢復常態的努力；拜登如果有成，美國多數選民還會寄望重回川普過去四年的擾攘混亂嗎？

共和黨正遇調適不良，堅持「天選」的川普，可能在兩年或四年後須再面對另一次選舉慘敗，才能領悟川普終究只是包袱，而不是資產。