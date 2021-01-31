美中21世紀之爭 美憂落後中國占先

商務部28日報告顯示，美國去年第四季GDP增長4%，但全年衰退3.5%，這是二戰以來美國最大的單年負增長。疫情衝擊和全球相比，中國 去年全年增長2.5%，歐盟衰退7.4%，全球經濟衰退4.3%，中國成為全球主要經濟體中唯一保持成長的國家。

經濟之爭是美中競爭的核心部分，經濟影響政治，經濟強則政治影響力強；中國經濟產值一旦成為全球第一，將對美中21世紀之爭產生決定性作用，也是極權與民主之爭的決定性因素。

21世紀第一個10年，中國加入世貿組織(WTO)，擴大對外貿易，經濟騰飛。第二個10年，中國維持中高速成長，美國則因金融危機陷入衰退；美中經濟此消彼長，中國崛起之勢進一步得以鞏固。到了川普執政四年，經濟成長有限(2017年GDP總值19.5兆美元，2018是20.58兆，2019是21.7兆，2020是20.93兆)。去年新冠疫情爆發，美國經濟受到的打擊超過病毒起源地中國。

不少經濟學家認為，美國去年的困難將延伸至今年，1月疫情爬上最高點，導致部分商業再次關閉，消費減少；下半年疫情因疫苗而逐步受控，經濟預料可反彈；但去年和今年美中經濟此消彼長，使中國經濟規模進一步追近美國，以致英國一家研究機構日前評估，中國經濟可提早於2028年超越美國。

除了經濟競爭，中國還在其他地方搶占了先機，對中國國家主席習近平有利，卻對美國新總統拜登 不利。

一，習近平25日在達沃斯世界經濟論壇視訊談話說，世界經濟正急速變化，國際合作推動全球經濟，各國須管控分歧，改走合作共贏之路。其中重要訊息，是中國經濟已是當今全球不可缺少的組成部分，全球經濟要發展少不了中國，就算美國反對，各國都不可能繞過中國。當然習的言外之意是今年是中共建黨100年，21世紀正是中共全球擴張的時代。

兩個月前，中國與14個亞太國家(東盟10國+日韓澳紐)簽訂「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，成立全球最大自貿區。一個月前，中國又與歐盟簽訂「中歐投資協定」。兩項國際協定反映各國接受中國經濟是全球經濟不可缺少的一環，無論美國是否反對，中國市場不可能被忽略。拜登上台後想要與自由民主國家結盟共同遏制中共，就算美國重加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)，也不能減少中國經濟的影響力。

二，去年下半年，拜登和川普糾纏於選戰時，習近平當局已部署應對美國選後政局的準備。包括對國內思想工作，例如美國去年7月改變對中政策，停止交往，改為對抗；習近平提出「五個不答應」和「不斷鬥爭」，表示北京絕不接受美國的反共立場。

習近平又在美國大選前完成加強「向內發展」和「科技自主」的討論，並在年底中央經濟會議中訂為政策。美國未選出新總統前，習近平已做好準備，迎接「拜登的美國」，搶占先機。

相反，川普與拜登纏鬥，川普用兩個多月想推翻選舉結果，使拜登難交接，權力無法轉移，直至現在，拜登政府一直未對美中關係作系統性說明，上任已11天更未與習近平通電話。雖然他任命的國務卿布林肯、財長葉倫、國安顧問蘇利文都表達，要對中國強硬，卻反映拜登的全盤中國政策遲疑未決，對美中關係這個最重要的外交議題，還難提出明顯的綱領。

三，拜登遲疑不決，反映美國對中國政策存在巨大難題。其中之一是經濟問題，美國企業像歐盟和亞太國家一樣，不可能繞過中國市場；全美市值最大的蘋果(Apple)和市值第五大的特斯拉(Tesla)，上季都依靠中國市場才取得超預期的盈收，其他美國企業莫不如此。拜登在制訂對中經貿政策時，不可能像川普那樣只走「美國優先 」之路。

除了經濟市場利益考量，拜登也不能不作政治和戰略考量。川普政府向全球宣示強調「反共」，要聯合自由民主國家和中國人民一起反共，但「政治上反共」與「經濟上不脫鉤」如何結合、維持美國企業利益，卻成為拜登的一大難題。

拜登最終的對中國政策很可能是「競爭但不對抗」。達沃斯世界經濟論壇主席布倫德29日表示，今年論壇因疫情無法舉行，將改為5月在新加坡舉行，屆時拜登和習近平都可能出席，因此「拜習會」可能成為事實。時間不等人，拜登要在四年任內留下政績，就必須在5月前理出一個可行的對中全盤政策。