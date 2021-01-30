美國分裂、衰弱都是歷史的必然嗎？

美國 經歷川普 執政、大選爭議和國會暴亂後，國內外都出現美國分裂難以挽回，美國國勢走衰也難避免，都是歷史的必然之說。「唱衰美國」聲音再度升高，和認同拜登 執政會把美國拉回正軌的看法背道而馳。到底哪一方較有道理？美國處境這麼不樂觀嗎？

美國分裂和衰弱，是相輔相成的兩套概念或因果關係。美國因分裂導致國勢走弱，反過來可因團結而走強；但走向衰弱原因很多，美國因政治體制和歷史關係而分裂，分裂更加速美國走弱。大敵當前美國曾團結振興，歷史上如二戰日本偷襲珍珠港後美國參戰得勝，或九一一恐襲後美國對外戰爭，國勢都如日中天，有人認為後者也種下敗因。

不同的是，美國目前走弱的主因是自陷分裂，或策略錯誤，而不是外敵。川普政府常怪罪中國，但中國真的讓美國衰弱了嗎？頗有爭議。反而美國盛極而衰的歷史循環和自作孽，更具說服力。

先談美國分裂。回顧當前共和黨和民主黨分歧，無論彈劾川普、對待疫情、紓困案或國家方向，除了和中(共)國對抗，其他政策歧見鴻溝很深，兩黨幾乎水火不容。

有人用建國以來歷史闡釋美國為何分裂。因蓄奴制產生黑白種族問題，因移民國家而產生白人優勢、白人至上或多元種族衝突磨合。然後，民主黨與共和黨兩套意識形態，一邊倡大政府、高稅率，個人自由至上，強調墮胎權、跨性別同性婚戀和變性權、健保權利、大麻合法化等，放任自由；一邊卻堅守宗教清規、倡小政府和最少干預、減稅，反墮胎、反同婚和大麻除罪化等，國家分裂成兩大陣營，彼此攻伐不休。

更嚴重的，近年兩黨失去妥協精神。民主政治最講究妥協的藝術，兩黨菁英近年都不在乎傾聽基層民意了，都講求自身利益最大化，不在乎國家分裂。民主黨堅持川普通俄，川普就栽贓拜登大選舞弊，左右兩邊都只追求政黨私利，失去公德意識和是非標準，吃相難看無所謂，國家利益被擺一邊，還都自認最愛國。

兩黨都鼓動基層民眾作為抗爭籌碼，只求選舉勝利，選勝方就自稱代表民意，我行我素。川普執政的傲慢施政，敗選後憤怒抗爭，共和黨、川粉或「匿名者Q」等網站都成幫凶；而左派同樣肆無忌憚，如今勝選完全執政，是否得意忘形加速向極左路線狂奔，就看拜登要不要踩煞車了。

左右衝突的後果是國家動盪、國會暴亂、民主選舉幾乎毀於一旦，各種後遺症才開始。暴亂背後真正原因是「白人的美國」快告終了，今後種族多元或少數族裔主導美國，讓很多白人危機感更深，因此支持類似川普的代言人。極端兩極化的催化者包括川普、波洛西等人；分裂也成美國歷史發展的必然，無法彌合大家一起承受可怕後果。

美國是否難逃盛極而衰的歷史規律，是否像古羅馬、大英、日本和德意志等帝國一樣，從極盛步入衰退。美國強大一世紀後，正走入衰弱循環中；美國人自滿、自大，睥睨天下，寅吃卯糧、入不敷出，個人或國家都負債累累，難再永續。

美國走衰現象譬如基層建設多屬百年遺蹟，破敗落後，無力更新；美元全球貨幣強勢地位逐漸動搖；全球化使產業外移、製造業空洞化，疫情爆發後無力提供抗疫防護物資，八、九成消費品須靠外國進口，多方面競爭力流失，只有軍事實力仍強大。

美國人最自豪的軟實力也出現許多破洞。譬如新冠疫情美國成全球最嚴重國家，很多是人禍導致。雖然疫苗研發成果仍領先全球，反映科技優勢，但配送和注射速度大幅落後；聯邦、各州和縣市政府無能也無人主導快速配發、注射，政府低效、動員緩慢，體制是主要原因，反映美國衰敗的病因。

有人認為這純粹是川普政府抗疫失策和延伸，大選結果已證明美國糾錯機制正發揮作用。但川營連串無理取鬧的抗爭，繼續被共和黨因現實利益姑息，鬧騰兩個多月還收不了場，還可能繼續惡化。

很多智庫、學者相信美國軟實力強大，能檢討糾錯後，將繼續走向偉大。但這種自信隨著一個個實例的打擊而消褪。拜登總統或已看到弊病和危機，他就職演說避免責難、著重療癒和團結，希望美國左右兩端菁英能團結挽救，打破美國分裂和美國走向衰弱這兩個「必然」。但巨大工程不是四年內就能成事。但願川普執政，不要真的成為美國衰敗的分水嶺。