反彈劾、暫不切割 共和黨和川普妥協了

共和黨 聯邦參議員保羅26日提議，彈劾 已卸任總統違憲，彈劾川普 案不應審理，表決後以55：45票並未通過。參院2月8日起將審議彈劾川普案，但只有50席民主黨參議員，外加5席共和黨參議員可能贊成川普罪狀成立，共55票，距彈劾所需67票還有很大差距，彈劾川普看來沒戲了。

現在川普應該安心不少。媒體爆內幕說，川普已傳話給共和黨高層，打消組黨念頭，以交換不彈劾他。川普暫時不會離開共和黨，黨內部分公職人員也對川普表現「偽忠誠」，眾院少數黨領袖麥卡錫去佛州探望川普示好。共和黨高層想利用川普募款，邀他參加春季募款會。但雙方各懷心計，共和黨想擺脫川普操縱，川普卻想繼續控制共和黨，只是彼此不撕破臉，未來再看情勢決定各自動向。

川普失去總統權力光環後，各種不利因素橫亙在前。FBI和檢方傳訊400多名參與暴亂的川普支持者，可能起訴定罪，川普似被嚇到了。各大社群平台永久關閉川普帳號，使他無法直接發聲。共和黨內出現反川派，和川普畫清界線；輿論對國會暴亂歸咎川普，治安單位整肅極右組織(其實極左也應該整頓)。還有許多民刑事訴訟等著川普，種種條件都不利川普，他想再扮「愛國硬漢」很難。

眾院議長波洛西趁多數美國人厭惡國會暴亂時，主導通過第二次彈劾川普，調查、取證過程被批評草率，只想報復川普，了結波洛西與川普私人恩怨(兩人互用尖銳言詞辱罵對方，波洛西曾當川普面撕毀國情咨文報告)，讓川普彈劾定罪的證據說服力仍不足，更忽略共和黨內川普或川粉的勢力依然強大，不支持彈劾。

川普難逃歷史針砭，但此刻拜登剛上任，既號召團結兩黨、治癒美國，拜登雖說川普應受彈劾，但他應明瞭彈劾必引發兩黨尖銳對立，對爭取國會共和黨人支持推行新政不利；美國輿論大氣候正朝「翻過川普混亂的一頁，開啟拜登新政療傷」挪移，再讓彈劾撕裂美國，總體來說弊大於利。

共和黨議員洞悉箇中利害，看準情勢，既不讓共和黨分裂，也維護自己連任選票；他們看到川普裂解共和黨的能力，成事不足、敗事卻綽綽有餘，因此反對彈劾，繼續和川普勾搭。

即使黨內不乏批評川普聲音，譬如參院領袖麥康諾日前公開責難川普煽動國會暴亂，近日他卻轉變態度，26日投票也反對審理彈劾案。共和黨人忌憚彈劾成功將刺激川普帶領黨員出走，即使只帶走數百萬人，都足以裂解共和黨，使兩年後期中選舉更難奪回參眾兩院控制權，大局為重下只得向川普妥協。

彈劾卸任總統是否違憲，不是共和黨人說了算。這種觀點如成立，就像民主黨參院領袖舒默說的，今後總統卸任前就可任意胡作非為，國會彈劾權將被削弱，破壞權力制衡制度。共和黨考慮該黨利益，才是不彈劾的真正原因。

川普煽動國會暴亂、破壞美國民主，稍有良知者都難否認。共和黨卻遷就政黨利益，失去向來標榜的維護美國立國精神，保守派道德制高點失守，墮落做法相當諷刺。所以讓川普繼續綁架共和黨，會不會是最後一次綁架很難說，因為逃過彈劾後，日後川普如不爽照樣可組黨，甚至2024年再參選。

美國右翼激進勢力崛起，日益囂張，和極左翼勢力一樣成為國家安全的危害。力挺川普的民眾國會暴亂中準備用炸彈炸民主黨、共和黨總部，綁架副總統潘斯、波洛西等人，處以絞刑或槍斃；近日FBI又查獲激進分子準備攻擊推特、臉書總部，行徑可怕。

加州的跨黨派智庫蘭德公司說，2020年起，美國可能面臨動盪的十年，禍因是內部激進勢力。國土安全部近日也發警告，指意識形態驅使，國內恐怖主義威脅加劇。這些威脅早就存在，川普不是始作俑者，他卻鼓動或喚醒這些黑暗勢力，共和黨姑息他難道能卸責？

如今共和黨高層以不彈劾川普，交換川普不組黨，暫達成政治交易。川普已成立卸任總統辦公室，號稱繼續推動他的議程。究竟他將輔助或牽制共和黨，要看川普政治熱度能維持多久，也看黨內和川普是繼續綏靖或切割而定。

中國人說事緩則圓，時間常是最好的催化劑。川普從共和黨的資產變負債，想繼續綁架共和黨予取予求漸不可能了；而共和黨面對難纏的川普尾大不掉，看來只能且戰且走，靠時間讓川普自己折舊，再找機會擺脫他。