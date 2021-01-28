納瓦尼冒險回國 俄羅斯掀政治風暴

這個世界已少有這樣的英雄了。俄羅斯 反對派領袖納瓦尼堅持，要抗爭革命一定要回國內，日前返國掀起政治風暴，引發全國約100座城市示威。俄羅斯總統普亭 赫然發現納瓦尼成了難纏的政敵，也為美國 與俄羅斯關係投下新變數。

去年8月，納瓦尼搭乘飛機前往莫斯科途中昏迷，後被送至德國治療。德國證實納瓦尼中了神經毒劑「諾維喬克」。這是前KGB慣用的毒殺政敵手法，但俄方一直否認下毒。

剛從神經毒劑中康復，納瓦尼就堅持回國，普亭其實不知該怎麼辦。如果放他入境，等於縱虎歸山，俄羅斯的法治淪為笑柄；但入境時又逮捕他，引發眾怒，讓俄羅斯的國際經濟制裁、國內反對聲浪都雪上加霜。

17日在回國飛機上，機上滿滿是陪伴納瓦尼回國的國際媒體。他隨即在機場入境處，因違反保釋期規定被判處羈押30天，回國與被捕現場都全程直播，引發國際巨大反應。西歐各國公開要求釋放納瓦尼，歐盟外交專員兼程飛到莫斯科，當面對俄國施壓；國內效應也如海嘯般襲來，僅僅這幾天，俄羅斯上百個城市都組織聲援他的抗議示威，俄方也逮捕示威者。

抗議的標的是雙重的：一是關切納瓦尼安危。既然過去俄國情治單位企圖毒殺他，現在納瓦尼失去自由，要下手豈不更容易？但納瓦尼入獄後還特別透過社群媒體，強調他身心健康，絕對不會自殺或心神喪失，如果健康出了甚麼問題，一定是「被自殺」。

二是普亭的貪腐。入獄第二天，納瓦尼團隊就發布兩小時的普亭在黑海別墅的調查報告，其規模之大、內部之奢華令人咋舌。納瓦尼指控這是普亭偷竊俄羅斯的貪汙腐敗證據；不能小看視頻的作用，在YouTube上的播放量短短幾天已近9000萬次點閱，全俄國人口不過1.45億人，顯然點閱民眾不限俄羅斯人。

納瓦尼在視頻中發出街頭抗議動員令，全俄逾100個城市23日爆發大規模抗議示威，單單在莫斯科就有4萬人集結。這是2017年3月以來，俄羅斯首次出現全國性有組織抗議浪潮，超過3000人被拘捕。目前餘波盪漾，俄國當局擔心下一波示威潮隨時出現。

當局有兩個方法處置納瓦尼：一是依法處理，既然納瓦尼違反緩刑假釋規定，就之前他被判處的徒刑執行，但這會把納瓦尼塑造成烈士聖人，給抗議示威找到長期目標；如果釋放他，未來情況不堪設想。確定的是，長久以來唯我獨尊的普亭，終於有了真正的政敵。

美國的態度耐人尋味，選前拜登就曾明確表示，俄羅斯是最大的敵人，而普亭遲至選後一個多月，才對拜登發賀電。外交專家認為，拜登的外交重點是歐洲與俄羅斯，反倒不是中國；而納瓦尼選擇拜登政府一上任的時機回國，也經過政治盤算，希望測試、甚至進一步形塑拜登的對俄政策。

美國國務院23日發表聲明，強烈譴責俄羅斯「使用暴力」鎮壓，要求俄方立刻釋放納瓦尼，並對在本土使用化武作出解釋。聲明最後還說，不管在俄羅斯或其他地方，美國將和盟友和夥伴們肩並肩，捍衛人權。拜登26日首次和普亭通電話，也向普亭關切毒害納瓦尼的事。

俄外交部之前即召見美國外交官，強烈抗議美方干涉俄羅斯內政，指責美國其實就是組織示威的幕後黑手，要求美國作出解釋。但美國也不願把美俄關係搞壞，把俄羅斯往中國方向推。

尤其目前雙方還有軍備控制、美國堅定支持烏克蘭主權，關注俄羅斯駭客SolarWinds、和俄方提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、以及俄羅斯介入2020美國選舉等問題有待協商。而俄羅斯也拋出善意，表示願意與拜登對話，以縮小兩國分歧。

俄羅斯國家安全會議秘書長與美國新任國家安全顧問蘇利文通話，雖然納瓦尼是爭議問題，但雙方達成共識，決定把2月初到期的戰略武器裁減條約延長五年。

納瓦尼會成俄羅斯政治的一大變數，影響美俄關係。他本可選擇長期流亡海外、享受優渥生活，但卻回國自投牢獄，悲壯戲劇化演出不僅吸引國際注意，也鼓舞他在國內的支持群眾。七大工業國(G7)發表聯合聲明，譴責俄羅斯逮捕納瓦尼。

比起鄰國白俄羅斯，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭雖自稱在總統選舉中獲勝，卻滯留海外，失去政治舞台和正當性。普亭雖獨裁，卻有選舉、也有反對黨，對中國流亡海外的異議人士，或許是個對照和啟示。