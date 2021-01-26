川普退而不休 可能成共和黨的夢魘

國會眾院以「煽動暴亂」罪名表決通過彈劾川普 前總統案，25日由眾院送交參院，定下月8日正式審訊。據報導，數十名華府共和黨 大老正鴨子划水，遊說黨籍參議員通過彈劾，把川普定罪。同時，已被推特封號的川普透過「華盛頓觀察家報」發聲說，「我們會做些什麼，只是時間還沒到」，與他20日卸任演說預告「會以某種形式東山再起」，或傳川普要組黨的信息呼應。卸任後的川普與共和黨建制派拉扯剛開始，美聯社分析，反對彈劾定罪的共和黨議員在增加。

儘管川普下台時的民調支持率僅34%，是歷任總統最低，但他大選中獲得7400餘萬票，在黨內支持率仍高達80%，更有57%共和黨人希望他2024年再出馬競選總統。這樣的影響力讓共和黨檯面上人物既妒又懼，因為民意嚴重分裂的美國，雖然民主黨、中間選民和共和黨溫和派都視川普如寇讎，他在共和黨基本盤的支持度仍堅不可摧，成為共和黨割不斷、捨不下的人。

面對退而不休的川普，擺在共和黨面前有三條路：第一，痛下決心，藉彈劾案出手，在參院湊足17票，加上民主黨50票，讓彈劾定罪，川普從此不能再選總統，解除共和黨2024年心頭大患，有意問鼎總統者都有出頭天機會。

問題是對彈劾審議有投票權的黨籍參議員克魯茲、柯頓、霍利各懷鬼胎，既希望川普出局，以便接收他的基本盤，又擔心偷雞不著蝕把米，遭川粉報復。因此只想借刀殺人，不想自己投票贊成彈劾，彈劾案最後很可能白忙一場。

第二，縱算彈劾不成立，共和黨可通過修改黨章，阻擋川普再度參選公職。但這樣做的後果是共和黨嚴重分裂，川普可能出走，帶走部分黨人另組「愛國者黨」或MAGA黨；共和黨分裂成兩黨後元氣大傷，2024年想贏回白宮更難。

第三，等待與靜觀其變。一是等民主黨犯錯，以便在期中選舉結合民怨給民主黨一擊，奪回國會控制權，讓拜登提前跛鴨，2024年再趁勢收復白宮；二是等民主黨和川普繼續惡鬥，共和黨漁翁得利。

川普離開白宮後，接下來將面對一堆民事、刑事官司。他的稅表將被公布，逃稅問題將被檢視；他挪用競選經費作封口費將被調查起訴；川普集團涉及不法經營、總統任內種種違法情事都會被置於放大鏡下。此外，聯邦檢察官還在調查川普致電喬治亞州州務卿，要他「找到」他想要的選票，是否涉及非法操控選舉問題。

這些司法案件之外，川普集團資產大縮水、被銀行追債，都將讓川普和家族焦頭爛額，自顧不暇。但民主黨窮追猛打也會激起川粉反彈，反噬民主黨，兩敗俱傷的結果正是共和黨最樂見。共和黨想以時間換空間的算盤，也是「兩面刃」。共和黨金主在「政治正確」壓力下，針對國會暴亂，已停止給共和黨捐款，將帶給共和黨暫時的困難。同時，共和黨內挺川和反川派的傾軋將十分激烈，黨內領導權之爭鹿死誰手，很難預料。亞利桑納州共和黨黨部申誡反川的前參議員佛萊克和前參議員馬侃遺孀，打響第一槍。

在國會眾院支持彈劾的十位共和黨籍眾議員，選區內有支持川普的參選人出馬挑戰，誓言在初選中把他們拉下馬，首當其衝的是共和黨在眾院第三號人物、懷俄明州眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)，她面臨黨內同僚發動罷免。

目前代表共和黨建制派的參院少數黨領袖麥康諾，即使能動員17位共和黨參議員，讓彈劾罪成立，但他也會被弄得遍體鱗傷。因為那不僅不會讓共和黨成功「去川普化」，進入後川普時代，反而會引發共和黨內部腥風血雨的內鬥，誰都不容易成為贏家。

川普的死忠支持者、南卡州共和黨資深參議員葛理漢警告，「假若你想把川普從共和黨抹去，會先被抹去的是你自己」。他說，沒有川普的共和黨將是場災難。儘管他的說法危言聳聽，卻也一定程度反映共和黨與川普難解難分，或共和黨已被改造成「川普黨」。川普主義儼然成為共和黨主流，誰想切割川普，首先得掂量自己的分量。

預料川普最後將再次逃過彈劾，確認共和黨內無人可與他爭鋒。未來他進可攻、退可守。他可能重整旗鼓，2024年以78歲高齡再度出馬競選，也可能找一位能契合他的理念、效忠於他，願意保護他家族利益的代理人出馬參選。川普是共和黨的資產或包袱，要更長時間發展才知答案。