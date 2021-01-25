從準財長葉倫談話 看拜登時代新政

國會參院預算委員會22日以26：0票，通過新總統拜登 提名的財政部長人選葉倫 任命案；26票中，兩黨各占一半，13位共和黨參議員也投了贊成票。這樣無異議的投票，反映葉倫被視為財長不二人選，也反映共和黨反對拜登政府的態度還沒有顯露出來。

參院預定25日全院會議就這項任命投票，如果葉倫通過確認，她將成為美國史上首位女性財長，加上她2014年成為首位女性聯準會主席，將創下掌管兩個最高財經職位的紀錄。

拜登就職後有兩項緊急工作：加快疫苗接種速度，及通過1.9兆元紓困 計畫。兩項工作都與葉倫有關，加快接種須增撥經費，紓困支出額更直接影響經濟復甦。除了當前急務，拜登任內將推行「新政」，包括加稅、投資基建、健保和能源改革。葉倫在參院預算委員會聽證中，對這些新政項目有明確表示，基本上與拜登的「中間偏左」路線十分接近；從她回答提問，可看到「拜登時代」的方向。

一，共和黨最關心拜登的加稅政策，葉倫在聽證會的說法是，加稅有必要，但不是當前急務，可能稍後才提出。為什麼有必要加稅？葉倫說，美國必須公共投資，才可讓經濟保持成長；但投資所需款項從何而來？只能來自加稅。

美國國債已累積至27.7兆元，去年就增加3.1兆元；2017年川普的減稅計畫將公司稅從35%大幅減至20%，稅收因此大減，聯邦政府因而增加1.9兆元赤字(國會預算辦公室數字)。葉倫說，她同意共和黨對負債的憂慮，所以美國早晚必須面對負債問題，財政政策不能長期讓赤字增加。拜登在選舉期間建議，公司稅從20%提高至28%，但專家認為，最後可能達不到28%，只能調高至25%。

葉倫指出，當前急務是將經濟從疫情中拯救出來，收拾川普造成的混亂。所以有必要大規模紓困，先讓受打擊的家庭有片瓦遮頭和有飯吃，紓困規模必須足以達到真正紓困目的；如果規模不夠，經濟復甦步伐會被拖慢。

二，川普對共和黨的影響力減退，參院一些共和黨人開始回到削減支出的小政府路線。但葉倫說，美國「必須打造具競爭力的經濟」，具有競爭力才能創造就業機會，讓勞工得到較高工資。怎樣才能提高美國經濟的競爭力？政府必須投資，包括投資基礎建設、清潔能源、科研以及工人培訓等。

葉倫基本上是經濟學家，她的經濟學主張以人為本，就業是她的重點。因此她支持凱恩斯所說的增加政府支出，特別是在眼前疫情造成經濟衰退的情況下，有必要進行政府投資，且投資規模必須足夠，才能發揮作用。

聽證會上，共和黨人對紓困計畫中的多項支出提出質疑。包括每人再發1400元紓困支票、每周400元的額外聯邦失業金、15元的最低時薪、以及撥3500億元給各州和地方政府紓困。共和黨議員指出，再發1400元紓困支票錯誤地包括一些高收入的家庭，例如年收入15萬元的家庭，這些家庭沒有再紓困的必要。

但葉倫說，不少收入比較高家庭也可能有經濟壓力，例如原來雙薪家庭，有成員被迫留在家裡照顧小孩和老人，不能工作，這些家庭也有巨大經濟壓力。紓困計畫最終必將通過，但有分析認為，總額1.9兆元可能會減半；不過葉倫主導遊說國會的工作，她可能說服參院，將總支出提高至約1.5兆。

三，參院聽證時，共和黨人也十分關注美國對中國政策。葉倫的回應是，美國必須對中強硬(must take on China)，因為中國的經貿政策不公平(unfair)、違反及濫用規定(abusive)、甚至不合法(illegal)。例如竊盜知識產權、強迫技術轉移、違規的政府補貼、向外國傾銷等。

葉倫在柏克萊加大教授經濟學數十年，講課以言簡意賅著稱。在聯準會主席任內(2014至2018年)談話更謹慎，因為一言一語可能影響股市，現在她在聽證會用上述意思明確的詞句，充分表達拜登政府的對中政策，必將維持強硬路線；雖然拜登不會繼續走川普獨自對付北京的策略，改為拉攏盟國一起對付北京。

總括而言，葉倫掌舵下的美國經濟政策，將成為拜登政府最重要的一環。內政上涉及當前的疫情控制和經濟復甦，以及稍後的加稅和公共投資；為確保民主黨不致在2022年期中選舉敗落，加稅案可能延至選舉後才提出。對外方面，葉倫的談話顯示，拜登政府必將強硬回應來自中國愈來愈強大的威脅。