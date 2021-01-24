北京制裁龐培歐 想討好拜登或下馬威？

拜登 總統甫上任，北京 即祭出制裁28位川普政府前官員，包括國務卿龐培歐、衛生部長阿查爾、國務次卿柯拉克、駐聯合國大使克拉夫特等人。理由是「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」，國台辦說法是「對在台灣 問題上表現惡劣的美方人士實施制裁」，明顯衝著川普政府打「台灣牌」的尖兵而來。但同時，北京又祝賀拜登就職，向華盛頓放出希望和解信號；既對美中台關係畫紅線，也想對拜登政府下馬威，因此被評論指為魯莽、笨拙的試探。

去年美國政府因香港問題，對香港特首林鄭月娥等人制裁，北京選擇台灣問題對美國以牙還牙，卻迴避川普，也迴避直接對撞美國，但比照美國制裁香港官員，和直系親屬一併制裁，主要作用在限制他們日後入境大陸與港澳，與中資企業打交道、應邀演講或出版書籍的中譯本不准進中國等。

黨媒引用「紐約時報」評估，指被制裁者合計將損失30億美元收入。這種說法未免誇大。北京目的可能在對拜登政府官員「警告」，未來制訂執行對華政策別「埋太多雷」，否則可能遭類似報復，紐時或許不爽川普政府，也高估中方制裁的損失。

對北京的制裁，前國安顧問波頓、柯拉克和川普策士巴農都說，這是對自己的肯定和榮譽。美國鷹派固然是北京的眼中釘，但北京最在意龐培歐。龐培歐卸職前譴責中國在新疆犯下種族滅絕罪，北京外交部發言人華春瑩痛斥他是「撒謊欺騙而臭名昭彰的世紀小丑」。

龐培歐下台前一周不斷用台灣牌戳北京痛處。最關鍵行動是打破美中數十年默契，鬆綁美國官員與台灣交往的自我限制，還準備派駐聯合國大使克拉夫特訪台，提高台灣主權地位。龐培歐不但刺激北京，也想用台灣作為拜登政府對中政策的「絆馬索」。北京解讀認為是民進黨政府勾串反華政客「倚美謀獨」。

換言之，北京制裁美國官員不僅報復川普政府，也想威嚇拜登政府，對內表達反獨立場不容外國勢力挑戰，想阻斷美台間對台灣地位重新界定，也藉制裁行動試探拜登政府。

龐培歐臨去秋波已成過去，拜登的國務卿布林肯才更關鍵。他在國會聽證強調，拜登政府會延續對台灣的堅定承諾，不只確保台灣有能力防衛，也盼台灣在國際間扮演更大角色。不須有國家地位的國際組織，台灣應成為會員；至於需要國家地位的組織，則研究其他方式讓台灣參與。對龐培歐撤消與台灣交往限制，布林肯說，他和幕僚會依「台灣保證法」等仔細研究。

布林肯維持美國跨黨派對台灣的支持，現實地反映拜登政府仍堅持挺台灣路線。然而，新舊政府不同的是，布林肯肯定川普政府對中國強硬政策，指對中強硬是對的，但會採不一樣做法，是否謹守「台灣關係法」與美中三公報原則，不像龐培歐式暴衝，尚待觀察，但未來美中台關係或許相對較可預測。

北京做法既想為拜登政府畫紅線，又想拋出求和橄欖枝。但制裁川普政府官員顯得矛盾、魯莽，得不償失。美國政黨爭鬥像兄弟吵架，不容外人插手，北京難道天真地認為，制裁川普政府官員能討拜登和民主黨歡心？白宮國安會發言人霍恩就說，中方制裁「試圖挑起美國兩黨分歧」，是「沒有意義的犬儒心態」，兩黨應共同譴責。北京的制裁換來拜登政府首個批判中方的聲明。

幾乎所有評論都認為，拜登首要工作在安內、修補美國，須爭取共和黨人支持；對外恢復盟邦信心，對中國政策不可能大轉彎。美中關係再也回不去了。除因美國主流「反共防中」已成兩黨共識，習近平處處想表現抗美強勢姿態，更讓拜登政府加倍提防。美方不期待兩岸任何一方「片面改變現狀」，也不會縱容北京恣意打壓台灣。

而所謂現狀，已因中共威脅而改變，共軍戰機艦艇繞台、南海情勢都隨時有擦槍走火危機，美中如何強化風險控管，應是拜登政府重點之一。短期內美軍機艦巡弋台海、南海如何發展，值得注意。

最尷尬的還是台灣，既不願當川普的子彈，又期待拜登像川普「打雞血」式補強台美關係。拜登要「恢復秩序」，台灣難免出現重回被打壓的鬱悶，產生「拜登疑慮」。布林肯在國會力挺台灣是顆定心丸，但台灣如何在「倚美」之外，善用情勢找到兩岸問題的解方，才能根本解套。蔡英文政府如坐失時機，終究對台灣不利。