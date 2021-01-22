川普到拜登 對中國政策會改變多少？

拜登 政府建立在反川普 情緒和政策上，執政團隊和選民都如此。川普很多政策拜登都反對。拜登就任第一天下午，立即簽署17項行政命令，「撥亂反正」改變川普的行政命令。但拜登與川普外交政策的唯一共識，是對中國 強硬。

拜登政府內定閣員國務卿、國防部長、情報總監與財政部長等人，19日在國會參院任命聽證異口同聲重申，政府不會走回歐巴馬時代「友中」路線。國務卿布林肯甚至說：「川普總統對中國強硬是對的。」財政部長葉倫稱，要全力對付中國不公平貿易陋習。情報總監海恩斯則指出，聚焦中國的挑戰將是新政府優先要務。

或許北京早已預見這樣。所以中國外交部20日宣布，制裁28名川普政府前官員，包括國務卿龐培歐、衛生部長阿查爾，理由是他們「嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」。中共此舉明顯想報復川普政府，但其實是報復美國，也想給拜登新政府「警惕」。

問題是美國政府是一體的，即使換屆執政、共和黨和民主黨鬥得不可開交，但胳膊不會往外彎。拜登的國安會發言人荷恩(Emily Horne)當晚立即反擊，指中共在拜登就職日對美制裁，企圖利用美國黨派分歧，美國兩黨都應批評這項徒勞刻薄的舉動。

看來美中關係有個並不怎麼好的新開始，起頭者又是以「戰狼」著稱的北京外交部。當然，決策背後是習近平當局，他向拜登發出不算友好的訊號，應是想對內交代，也難兼顧對美政策了。

拜登不可能回到歐巴馬時代，而川普執政四年，很多事都變了。而川普四年內最大成就，在從本質上改變美國決策者和民眾如何看待中國。國安會發布的解密文件，說明共和黨與民主黨對中國的共識。

川普政府任期結束前一周，突然解密國安會擬定的印太戰略框架機密文件，列出美國在印度太平洋地區的戰略優先，指明中國與北韓是美國在印太區域的國家安全挑戰。印太戰略強調透過與印度、日本、澳洲等盟友和夥伴結合，維護區域自由經濟秩序；美國應在衝突中不讓中國在第一島鏈內有持續的海空優勢，保衛包括台灣等第一島鏈國家，並主導第一島鏈外的所有領域，以對抗中國日益擴大的海外影響力。

這份印太戰略框架是白宮國安會2017年制定，川普2018年2月批准。文件先前被歸類為機密，不對外籍人士披露，卻提早30年在13日對外公布，目的明顯是讓拜登必須延續川普的印太戰略，未來拜登政府如想捨棄印太戰略部分內容，必須考慮政治後果。

川普雖然制定這項文件，卻未完全遵照文件綱領行事；雖強調「東南亞國協是自由開放的印太戰略的核心部分」，要與亞太盟國加強合作，但川普常不出席APEC領袖峰會。美國與日本、南韓雖有安全防衛關係，但川普千方百計要求日韓多分攤軍費，否則威脅要減少駐軍。

這就是拜登團隊不同意川普政府對中國政策之處。布林肯說，美國應開始從團結盟友、領導國際組織，以及維護自身價值等強有力立場，與中國打交道，而非「美國優先」，反而讓自己處於弱勢位置。

對中國強硬，對拜登來說也是必要手段。因為如果沒有中國因素，拜登難以在國內創造出關於國際合作的共識，贏得共和黨合作；布林肯公開表態對中國強硬，也是屬於此策略的一部分。

老實說，國會參院兩黨目前是50席對50席局面，民主黨在重大議案如兩黨票數平手時，須由兼任參院議長的副總統賀錦麗投下關鍵一票，才能掌握主導權。閣員人事任命或重要法案，共和黨有人強烈反對，參議院就過不了關，布林肯當然要強調採取兩黨一致的外交政策，討好和爭取共和黨支持。

拜登有自己的中國政策，但與其一上任就接過北京的橄欖枝，達成政治和解，導致與共和黨開戰，耗費政治資本，不如繼續維持對中國強硬，作為爭取共和黨合作的媒介，並爭取國際合作對抗中國。北京制裁龐培歐等人發揮不了實際作用，反倒幫了拜登的忙。

拜登未來是否長期對中國強硬，要看北京願釋出多少善意。中方可能嘗試重開美國駐成都領事館，或恢復美國記者派駐，這些都屬小兒科。拜登要的是習近平真正推動改革，美中才能合作。但北京對迫害維吾爾族人權、在香港鎮壓民主，都讓拜登卻步。中共不改革卻期待重啟中美關係，恐使改善兩國關係更遙遙無期。