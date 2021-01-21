拜登悽愴上任療傷 美國和全球如釋重負

川普 終於走人了，很多人感覺如釋重負。他留下疫情肆虐、經濟重創、民眾不信任政府、國際聲望和影響力空前低落的美國 。拜登20日順利就職，演說低調甚至帶著悽愴悲涼的感傷；他承諾做每一個美國人的總統，再三強調團結，民主珍貴但脆弱不堪，存在異議或不同立場(disagree)很正常，卻不能出現uncivil war(不文明和非內戰雙關語)，誓言消除untrue(虛偽)，重塑美國靈魂，帶領美國前進。

拜登就職演說可能是近代總統最感性低調和謙卑傷感的。他沒有高亢激昂的演說，未明指誰造成危害，但所有人都知道他在說什麼。他也敦請川粉們團結，指明政治極端主義、白人至上主義危害，政治分歧不能引發全面戰爭，必須拒絕操縱，不把政治對手當敵人，而看成鄰居，彼此有尊嚴相互尊重；沒有和平，只會有苦澀和憤怒，造成混亂。美國正面臨危機和挑戰的歷史時刻，團結是唯一出路。

疫情肆虐、暴亂威脅下，總統就職沒有數十萬民眾同慶；軍警戒備森嚴，數萬面大小國旗代表人民，襯托的氛圍是國家受疫情、人禍、國會暴亂等多重傷害，拜登演說和場景給人更多悽愴、壓力和療傷止痛的感受。

美國20日又創下許多歷史紀錄，除了總統就職大典空前怪象，首位亞裔、非裔女性副總統賀錦麗上任，象徵多元國家和種族融合，美國夢充滿各種可能；而拜登78高齡就職，創最年長總統紀錄；為防暴動調動2萬5000名國民兵護衛，如臨大敵，反映國家分裂、國情顛躓。

形容拜登是「國難總統」，眼前看並不誇張。川普置疫情不顧，美國已逾2440萬人感染、逾40萬人喪生。川普11個月來卻吝於表達絲毫憐憫慰問；拜登、賀錦麗19日晚在華府林肯紀念堂大水池旁點燈悼念逝者，展現人性，是療傷第一步。

川普20日一早搭空軍一號專機回佛州。前副總統潘斯、參院領袖麥康諾等未前往送行；他們參加拜登就職典禮，表現尊重國家體制應有風度。對照麥康諾19日參院復會談話嚴厲指責川普引發暴動、對支持者散布謊言，共和黨 高層明顯開始和川普切割。

媒體報導，川普正籌組新政黨，想再競選2024年總統。川普告別演說感謝很多人，卻不提有意2024年問鼎總統的龐培歐、潘斯或麥康諾等人。喬治亞州參議員決選共和黨大敗、國會暴亂，都是川普重私利本性連帶重傷共和黨。川普帶著兩次被彈劾紀錄、黨內指責和最低的民調，以最狼狽姿態下台，多數美國人或全球重要國家領袖卻如釋重負。

川普現在能傷害的首要對象是共和黨。即使三分之一川普選民跟著他出走，共和黨也將被拖入深淵。兩年後國會期中選舉或2024年大選，保守派力量分散，想再擊敗民主黨將相當困難。潘斯、麥康諾或部分共和黨參眾議員、州長或已看清川普真面目和危害，想趁川普卸任時和他切割。

過去四年共和黨成徹底的「川普黨」，黨內不少人懾於權勢淫威，委曲求全；如持續下去必然讓兩黨尖銳抗爭持續，更分裂國家，最後毀掉共和黨，美國也將萬劫不復。

麥康諾發難，從其配偶運輸部長趙小蘭在國會暴亂後率先請辭，已見端倪。身為共和黨領導層，需要道德勇氣和前瞻遠見。網上有人指麥康諾年事已高(79歲)，六年後或不再競選連任，不怕得罪川粉；川普讓他失去主導參院地位，讓他懷恨。這類鳥肚鷄腸的揣測他可以不在乎，共和黨大老卻須有勇氣登高一呼為建制派發聲，挽救共和黨前途。

接下來參院審議彈劾，麥康諾等人是否會運作17位共和黨議員支持，認定川普罪狀成立，將代表兩大意義：一，如罪狀成立將剝奪川普2024年再參選權利，為潘斯等排除障礙；二，對川普功過認定，彼此徹底切割，向歷史交代。如何發展將是政局關鍵指標。

川普卸任前再特赦143人，對「排乾華府沼澤」成莫大諷刺。近日挺共和黨20家企業的金主，停止或減少對147位連署聲援川普指大選舞弊的議員捐款，17位新科共和黨眾議員致函拜登期待合作治國，顯示廣泛的反省和「跳船」在蔓延。

拜登接手一個支離破碎的美國，內政脆弱比九一一恐襲後還糟，他只能盡力。而恢復(undo)或重置(reset、rewinding)川普的破壞，短期內難竟其功，共和黨如回心轉意，相對會是助力。願天佑美國，讓美國重回正軌、能振興強大！